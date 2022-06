Llop asegura que no puede intervenir sobre el ingreso en prisión de María Salmerón

El Ministra de Justicia, Pilar Llop, ha insistido este lunes en la imposibilidad e indultar a María Salmerón, que ingresó la pasada semana de forma voluntaria en un centro de inserción social para cumplir la pena por el incumplimiento del régimen de visitas de su hija con el padre de esta.

"La señora Salmerón ha ido a un centro de inserción social, no ha ido a prisión, y el próximo miércoles la junta de tratamiento de Instituciones Penitenciarias tendrá que valorar la situación en la que queda, pero yo no me puedo meter", ha explicado Llop en una entrevista en Radiocable recogida por Europa Press. Instituciones Penitenciarias deberá decidir esta semana si la mantiene en este centro o la deriva a una prisión convencional.

"Espero que lo que pase sea lo mejor para la señora Salmerón", ha expresado la ministra ante este decisión y en respuesta a las críticas recibidas por la negativa del Gobierno al indulto, que ha justificado de nuevo en el informe desfavorable emitido por la jueza. "La señora Salmerón tiene reincidiencia, antecedentes penales y la jueza ha informado negativamente; con esas condiciones es imposible otorgárselo y yo lo lamento. Si la jueza hubiera dicho que sí, se le habría concedido", ha reiterado la titular de Justicia.

La ministra ha sacado a colación su experiencia como jueza especializada en violencia de género para expresar su sensibilidad en esta materia. "Es un tema que me tomo absolutamente en serio, para mi es una cuestión de pura democracia; llevo muchos años trabajando en el ámbito de violencia de género, me he dejado mucho la piel, he levantado muchos cadáveres y he tenido que tomar muchas decisiones", ha asegurado la ministra.

Ha reconocido, no obstante, que "los prejuicios sexistas se reflejan también en el poder judicial", porque "penetran en cualquier ámbito de la sociedad", y ha insistido en el esfuerzo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para formar a los jueces en perspectiva de género. Asimismo, ha hecho hincapié en la necesidad de que las mujeres maltratadas presenten denuncia para que se las pueda proteger.

Prostitución

Por otra parte, Llop ha defendido la proposición de ley presentada por el PSOE en el Congreso de los Diputados para abolir la prostitución por buscar "una sociedad igualitaria y democrática". "Hay quien dice que (la prostitución) es una cuestión de voluntad, pero en este contexto no es la mujer la que decide, así que en eso de la libertad hay que moderar el discurso, tenemos que ofrecer a las víctimas ayuda", ha explicado la ministra.

La titular de Justicia ha recordado que "este es un Gobierno abolicionista" y la proposición de ley se centra "en las víctimas para ofrecerles itinerarios que les permitan un desarrollo de vida normal, que no se vean abocadas a vender sus cuerpos, porque en este contexto no es la mujer la que decide".