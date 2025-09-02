Más de un millón de personas piden garantizar el aborto en la UE: las firmas, país a país

La Unión Europea (UE) no tiene potestad para impulsar una legislación en materia de aborto a nivel comunitario, algo que es competencia exclusiva de los Estados miembros. Por ello, el movimiento Mi Voz, Mi decisión —My Voice, My Choice (MVMC), en inglés— pide a la Comisión la creación de un mecanismo "de apoyo financiero a los Estados miembros que puedan realizar interrupciones voluntarias del embarazo en condiciones seguras para cualquier persona en Europa que aún no tenga acceso a un aborto seguro y legal".

La idea es que las mujeres de países en los que el aborto sigue prohibido o muy limitado, como Polonia o Malta, puedan abortar libremente y de forma segura en otro Estado miembro y garantizar, así, un aborto seguro y accesible para todas las mujeres europeas.

Para la creación de ese mecanismo de solidaridad, MVMC ha impulsado una iniciativa ciudadana europea que ha conseguido 1.124.514 firmas. Estas han sido presentadas este lunes a la Comisión tras ser verificadas por los Estados miembros. La cifra equivale al apoyo de 1 de cada 321 ciudadanos europeos mayores de edad.

MVMC ha logrado, así, sobrepasar el mínimo requerido de un millón de firmas. El otro requisito para una iniciativa de este tipo es que consiga alcanzar el umbral necesario de firmas en al menos siete de los Estados miembros de la UE. My Voice, My choice lo ha logrado en 19, España incluido. El mayor porcentaje de apoyos lo ha obtenido en Eslovenia, Croacia, Finlandia y Malta.

Hasta ahora, solo 14 iniciativas de este tipo han conseguido las firmas necesarias para que la Comisión Europea acceda a estudiarlas, según Euronews. La Comisión tiene ahora seis meses de plazo para realizar una respuesta oficial explicando si acepta o no la propuesta de MVMC. En el caso de que lo haga, deberá detallar qué medidas va a adoptar y en el caso de que no, deberá justificar por qué ha desechado la iniciativa.

Miles de mujeres viajan cada año para abortar

La idea del mecanismo propuesto por My Voice, My Choice es que todas las mujeres de la UE tengan garantizado su derecho al aborto y puedan acceder a este de forma segura aunque sea en un país distinto al suyo. De hecho, actualmente cada año más de 5.000 mujeres en Europa viajan a un Estado distinto del que viven para poder abortar, tal y como reveló la investigación periodística Exporting Abortion.

España es uno de los principales destinos para estas mujeres. A nuestro país llegan cada año unas 1.500 mujeres de otros Estados europeos para poder acceder a una interrupción del embarazo. Sobre todo, portuguesas, francesas, andorranas e italianas, por este orden.

El problema está en que no todas las mujeres pueden permitirse esos viajes. "Cuando el aborto no es asequible, se crea una división de clases en cuanto al acceso. Quienes tienen los medios necesarios viajan para acceder al aborto que necesitan. Quienes no los tienen pueden poner en peligro su propia vida al buscar alternativas inseguras. Queremos garantizar que todas las mujeres tengan derecho a una atención abortiva gratuita y accesible", explican desde MVMC.

Eslovenia y Croacia, en cabeza

Las firmas obtenidas por la iniciativa han llegado al mínimo necesario en todos los países de la UE a excepción de Bulgaria, República Checa, Eslovaquia, Lituania, Luxemburgo, Chipre, Letonia y Estonia. Aún así, en los países en los que se ha alcanzado el umbral, las cifras también son dispares.

El mayor éxito se ha registrado en Eslovenia y Croacia, donde un 3,49% y un 1,92% de la población mayor de edad, respectivamente, ha firmado la iniciativa. El movimiento MVMC surgió, precisamente, en Eslovenia. Además, estos dos países, vecinos, protagonizan una de las principales rutas para abortar a nivel europeo. Cada año más de 200 mujeres cruzan desde Croacia, donde viven, a Eslovenia para poder acceder a una interrupción del embarazo, tal y como reveló Exporting Abortion.

"La ciudadanía europea ha tenido que actuar porque la Unión y los políticos no lo han hecho. Mejorar y asegurar el acceso al aborto para millones de mujeres en toda Europa debería ser una prioridad máxima de la UE. Hay que construir una Europa más libre, más segura y más justa", concluyó este lunes la eslovena Nika Kovač, coordinadora del movimiento MVMC, en la rueda de prensa tras la presentación de las firmas de la iniciativa.

Tras Eslovenia y Croacia, se sitúan Finlandia y Malta, con un 1,51% y un 1,18% de la población mayor de edad, respectivamente, como firmantes de la iniciativa. En España el porcentaje ha sido del 0,16%. En total, 59.642 españoles y españolas han dado su apoyo a la propuesta de MVMC; lo suficiente para sobrepasar el mínimo exigido, que en el caso de nuestro país eran ​​41.595 rúbricas.