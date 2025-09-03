17 muertos y 23 heridos al descarrilar el funicular de Glória, uno de los más turísticos de Lisboa

Al menos 17 personas murieron y otras 23 resultaron heridas, de las que cinco se encuentran en estado grave, después de que el Ascensor de Glória (Elevador de Glória), un conocido funicular turístico en el centro de Lisboa, descarrilara este miércoles, informaron las autoridades y recoge EFE.

Estas cifras fueron ofrecidas en una rueda de prensa sobre el terreno por un portavoz del Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), Tiago Augusto, que actualizó los datos de víctimas del accidente sufrido por el funicular, que conecta la plaza de los Restauradores con el Bairro Alto y el mirador de São Pedro de Alcântara.

Los heridos fueron transportados a varios hospitales de la capital lusa, añadió Augusto, quien detalló que entre los heridos leves se encuentra un niño ingresado en el Hospital Santa Maria.

Además, el Ministerio de Exteriores de España confirmó que dos de los heridos son de nacionalidad española. Ambos han sido dados ya de alta. Además no se tiene constancia de ninguna otra víctima española en este siniestro.

Por el momento, las autoridades portuguesas no han confirmado la nacionalidad de los fallecidos ni han precisado las causas que provocaron el descarrilamiento del funicular, que quedó aplastado contra un edificio en una curva.

Los bomberos recibieron la primera alerta a las 18.08 hora local (17.08 hora GMT), tras lo que se desplegó un fuerte dispositivo policial en la zona y numerosas ambulancias y camiones de bomberos. La plaza de los Restauradores fue cerrada por la policía y, según pudo constatar EFE, alrededor del cerco se concentraron cientos de curiosos, muchos de ellos turistas.

La Fiscalía de Portugal abrirá una investigación tras el accidente de este miércoles. Así lo confirmó en un breve comunicado enviado a EFE, donde precisó que "como ocurre en este tipo de situaciones y tal como determina la Ley, el Ministerio Público abrirá una investigación". Agregó que está llevando a cabo los procedimientos necesarios en el ámbito de sus competencias, "en concreto para efectos de preservación de las pruebas".

Además, el Gobierno de Portugal decretó un día de luto nacional por la "tragedia" del accidente de este miércoles. A través de una nota publicada en su página web, el Ejecutivo luso informó de que ha declarado luto nacional para el 4 de septiembre.

Además, el primer ministro, el conservador Luís Montenegro, canceló su agenda prevista para este miércoles a excepción de una videoconferencia con los líderes de la Coalición de Buena Voluntad sobre Ucrania y la reunión semanal del Consejo de Ministros.

Previamente, el Gobierno afirmó que se llevarán a cabo "las investigaciones necesarias" para esclarecer las causas del accidente, y expresó su "profunda consternación y solidaridad" con las víctimas y sus familias.