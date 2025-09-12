El acusado de asesinar a Charlie Kirk es Tyler Robinson, de 22 años y residente en Utah

El sospechoso de asesinar al activista conservador Charlie Kirk, detenido por las autoridades, ha sido identificado como Tyler Robinson, un residente de Utah de 22 años, según informaron medios locales en base a fuentes de la investigación y recoge EFE.

Un familiar del supuesto asesino fue quien entregó a la policía a Robinson, informó este viernes el gobernador de Utah, Spencer Cox. "Damas y caballeros, lo atrapamos. En la noche del 11 de septiembre, un familiar de Tyler Robinson contactó a un amigo de la familia, quien a su vez contactó a la Oficina del Sheriff del Condado con información de que Robinson les había confesado o insinuado que había cometido el incidente", dijo Cox en una rueda de prensa.

Cox precisó que entonces esta información fue enviada a los agentes del FBI, quienes revisaron vídeos de vigilancia del campus de la Universidad Utah Valley (UVU) - donde fue asesinado Kirk de un disparo el pasado miércoles - y lograron identificar a Robinson "llegando al campus de la UVU en un Dodge Challenger gris aproximadamente a las 8:29 hora local".

"Los investigadores entrevistaron a un miembro de la familia de Robinson, quien declaró que Robinson se había vuelto más político en los últimos años", agregó Cox.

Según el gobernador, el familiar recordó que en una cena antes del día del asesinato de Kirk, el sospechoso mencionó que el comentarista y estrecho aliado de Trump tenía previsto un evento en la UVU. "Hablaron sobre por qué no les gustaba (Kirk) y los puntos de vista que tenía", añadió.

Cox además informó que el FBI habló con el compañero de piso de Robinson, de 22 años, quien mostró mensajes de este en la red social de streaming y juegos Discord, donde escribió mensajes "indicando la necesidad de recuperar un rifle de un punto de entrega, dejándolo en un arbusto".

También mencionó que el supuesto asesino, dejó "mensajes relacionados con observar visualmente el área donde se dejó un rifle y un mensaje que hacía referencia a haber dejado el rifle envuelto en una toalla".

La identidad del sospechoso fue revelada poco después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informara durante una entrevista que había sido detenido el supuesto asesino.

Según apuntaron varios medios, el sospechoso fue detenido cerca del Parque Nacional de Zion, en St. George, unos 400 kilómetros al sur del lugar del atentado en Orem (Utah), después de acordar con su padre que se entregara.

El detenido fue puesto bajo custodia de la Policía local hacia las 11 de la noche del jueves, 11 de septiembre, según informaron fuentes federales al New York Times.

Robinson fue señalado por varios medios como un buen estudiante y se han compartido varias fotos con su familia, en ambiente universitario y con lo que parece ser una relación con las armas desde temprana edad.

"Hey fascista" y "Bella Ciao", mensajes grabados en la munición

En cuanto a los pormenores del asesinato, las autoridades informaron de que los casquillos de la munición utilizada por Robinson contenían mensajes como "Hey fascista" y "Bella Ciao", una canción popular italiana convertida en un himno partisano de la resistencia italiana contra el fascismo de Mussolini y la ocupación nazi durante la Segunda Guerra Mundial.

El casquillo de la bala que disparó Robinson y que quitó la vida a Kirk tenía inscrito un mensaje que decía "Nota un bulto. OwO ¿Qué es esto?".

Según el gobernador, los casquillos también contenían mensajes grabados como "Hey, fascista, ¡Atrápalo!" o "Si puedes leer esto, eres gay jajaja".

Kirk fue asesinado este miércoles durante un evento en la Universidad Utah Valley tras recibir un disparo en el cuello mientras realizaba una de sus conocidos debates con estudiantes en los que confrontaba con sus ideas conservadoras.

En la confusión de las primeras horas las autoridades detuvieron a dos personas a las que posteriormente liberaron tras comprobar que no tenían nada que ver con el asesinato.

Posteriormente, el FBI solicitó la colaboración ciudadana para dar con el autor y compartió varias imágenes recogidas del supuesto tirador tras el asesinato.

Los investigadores han recuperado el arma utilizada en el asesinato, un rifle de cerrojo del calibre 30, normalmente utilizado para la caza.