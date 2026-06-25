Albares confirma que hay 68 españoles que aún no han sido localizados tras el terremoto

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha confirmado que en estos momentos aún hay 68 españoles que no han sido localizados tras los terremotos que han asolado este jueves Venezuela. Según ha explicado en declaraciones facilitadas a los medios durante la escala que ha hecho el avión en el que viaja con el rey, de camino a México, están centrados en elaborar un censo de la situación en la que se encuentra la colonia española en Venezuela, que asciende a unas 150.000 personas.

Para ello, ha hecho un llamamiento a quienes no hayan contactado con la Embajada en Caracas ni con el consulado a que estén atentos a las redes sociales de ambos así como del Ministerio de Asuntos Exteriores, donde van a encontrar los teléfonos de emergencia consular para poder estar en contacto, una recomendación que extiende a cualquier español de tránsito.

El responsable de Exteriores también ha señalado que los sismos han provocado "daños de cierta envergadura" en el Consulado español en Caracas.

España enviará a la UME

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido este jueves una conversación telefónica con la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en la que le ha garantizado la ayuda necesaria de España tras los efectos de los dos terremotos sufridos por su país.

Por otro lado, el Ministerio de Defensa está gestionando los permisos necesarios para enviar cuanto antes a Venezuela, si es posible este mismo jueves, un avión con 57 militares de la Unidad Militar de Emergencias (UME), ocho unidades caninas y material de emergencia para prestar ayuda ante los terremotos en el país. Fuentes del Ministerio de Defensa han explicado a EFE que el aparato está ya en la base de Torrejón (Madrid) a la espera de concluir con toda la logística necesaria para el vuelo, y que en un principio se espera que aterrice en la ciudad venezolana de Valencia, ya que el aeropuerto de Caracas está cerrado.

La intención inicial es que el avión con los efectivos de la UME despegue hacia las 21:00 horas. En el aparato de Defensa van a desplazarse a Venezuela además dos ingenieros del Ejército de Tierra. Los técnicos trabajan en las labores para garantizar su avituallamiento y la incorporación del material y los equipos especializados de búsqueda de supervivientes, de modo que cuando se cuente con los permisos necesarios el avión pueda despegar.

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Entre tanto, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha vuelto a hablar con su homólogo venezolano, Yván Gil, durante la escala que en República Dominicana ha hecho el avión en el que viaja con el rey, de camino a México, para concretarle la ayuda que tiene preparada España.

Según Exteriores, Albares ha detallado al ministro venezolano que en el avión del Ejército del Aire viaja, junto al destacamento de la UME, un equipo de la Aecid con material de primeros auxilios como mantas, esterillas o pastillas potabilizadoras.

Han quedado en volver a hablar para actualizar las necesidades y las operaciones que necesite Venezuela, al que el Ejecutivo ha brindado todas las capacidades de la Aecid: envío de material, financiación y un hospital de campaña del equipo Start.