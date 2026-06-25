Dos importantes terremotos sacuden Venezuela y dejan decenas de muertos y cientos de heridos y desaparecidos

Dos fuertes terremotos sacudieron este miércoles el Caribe venezolano con apenas 39 segundos de diferencia, en una secuencia sísmica cuyo evento principal fue un sismo de magnitud 7,5, informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos.

Las autoridades precisaron que el primer movimiento telúrico, inicialmente reportado con una magnitud de 7,2, fue reclasificado como un sismo precursor del terremoto de 7,5, tras el análisis de los registros sísmicos.

El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos explicó que ambos temblores conformaron un "doblete sísmico", un fenómeno en el que dos terremotos de gran magnitud ocurren con pocos segundos de diferencia en la misma zona, por lo que la información oficial fue actualizada para identificar al sismo de magnitud 7,5 como el evento principal.

El informe del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) detalla que el primer movimiento tuvo lugar a unos 24 kilómetros de San Felipe, la capital del estado Yaracuy, a una profundidad de 21,9 kilómetros, mientras que el segundo se produjo en Yumare, también en el mismo estado, pero más al norte, pese a ello, en Caracas —a 300 kilómetros de Yumare— se sintió el terremoto y al menos dos edificios colapsaron en la plaza Altamira.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en una declaración televisada en la televisión pública venezolana, la VTV, ha asegurado que las autoridades han reportado 32 fallecidos y más de 700 heridos "sin contar aún con la cifras que pueda arrojar el estado La Guaira", la zona más afectada a escasos 20 kilómetros de la capital del país.

"Podemos decir que el estado La Guaira es una verdadera tragedia y se convierte en una zona de desastre", subrayó la presidenta, quien compareció acompañada, entre otros funcionarios, por el titular del Parlamento, Jorge Rodríguez, y el ministro del Interior, Diosdado Cabello.

En esa región vecina de Caracas, está ubicado el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, el principal del país, que fue cerrado por el Ejecutivo del país debido a los graves daños que sufrió.

Número de víctimas

Pese a que Rodríguez aseguró que ya hay más de tres decenas de fallecidos, el alcalde del municipio caraqueño de Chacao, Gustavo Duque, advirtió sobre más muertes en su jurisdicción, ya que las labores de rescate continúan a estas horas.

"Estamos enfocados en tratar de rescatar a la mayor cantidad de vecinos con vida", dijo el funcionario a periodistas en medio de las tareas de rescate de residentes de los dos edificios colapsados en la capital.

Venezuela looks like it was BOMBED after two MASSIVE 7.1 and 7.5 magnitude earthquakes.



Pray for the people, this is really bad pic.twitter.com/pIw8ywXzYe — Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) June 25, 2026

El dato más preocupante de la proyección de fallecidos lo ha dado el Servicio Geológico de EEUU que ha estimado que hay alrededor de un 40% de probabilidad de que los sismos hayan provocado entre 10.000 y 100.000 fallecidos, proyección calculada a partir de la intensidad del movimiento, la población expuesta y la vulnerabilidad de las edificaciones en la zona afectada.

Muestras de solidaridad

La mandataria dijo que las autoridades están desarrollando "muy arduas" labores de rescate en ese estado para salvar vidas después de que haya "decenas" de edificios colpasados.

Añadió que en las próximas horas llegarán rescatistas de Estados Unidos, México, El Salvador, Catar y República Dominicana. Donald Trump, a través de un comentario en su red, Truth Social, ofreció su ayuda al país y aseguró que ambos terremotos "han dejado un número devastador de fallecidos".

Dirigentes de Brasil, Panamá, España, Portugal, Ecuador, Bolivia, Perú, Chile, México o Cuba, entre otras naciones, han expresado su solidaridad con Venezuela tras los fuertes terremotos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, han expresado sus condolencias y han trasladado todo su apoyo al pueblo venezolano.

Todo mi apoyo y el de España al pueblo venezolano tras los devastadores terremotos de esta noche.



Nuestros pensamientos están con las víctimas y sus familias. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) June 25, 2026

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, manifestó su "preocupación y consternación" por los efectos de los terremotos y aseguró que su Gobierno evalúa medidas de asistencia para apoyar al país caribeño en la atención de la emergencia.

"Toda mi solidaridad con el pueblo hermano de Venezuela", escribió en X el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, mientras que el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, señaló: "Mis pensamientos y oraciones están con el pueblo de Venezuela afectado por los terremotos de hoy".

El primer ministro de la India, Narendra Modi, ofreció sus condolencias a Venezuela y aseguró en X que su país "está dispuesto a prestar toda la ayuda posible".