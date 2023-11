El alto el fuego en Gaza durará hasta el jueves

Las autoridades de Qatar han anunciado este lunes que Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) han llegado a un acuerdo para extender la tregua otros dos días, hasta el jueves, en la Franja de Gaza. El portavoz del Ministerio de Exteriores qatarí, Mayid al Ansari, ha indicado que "como parte de la negociación que sigue en curso se ha logrado alcanzar un acuerdo para prorrogar la tregua humanitaria durante dos días adicionales" en Gaza, según un mensaje difundido a través de su cuenta de X, antes conocida como Twitter, según informa Europa Press.

Al Ansari ha destacado posteriormente en declaraciones a Al Yazira que esta ampliación de la tregua es un "momento de esperanza" y que espera que se puede incrementar el número de rehenes liberados y que se "prepare el terreno para una tregua más sostenible". "Tenemos la confirmación de Hamás de que van a ser liberados 20 rehenes adicionales en los dos próximos días. Por parte palestina implica que (...) serán liberados 60 palestinos de las prisiones israelíes", ha explicado.

Al Ansari ha resaltado que también continuará entrando ayuda humanitaria en la Franja de Gaza aprovechando el cese de los ataques. El portavoz ha subrayado que "cada día de calma que podamos conseguir es evidentemente un tesoro para la gente de Gaza, en particular por la entrada de ayuda humanitaria".

Ahora el objetivo es negociar una nueva prórroga en las 48 horas que restan hasta que expire la tregua pactada por las partes. "Esperamos que este impulso nos ayude a abrir la puerta de las negociaciones para una tregua más duradera y sostenible", ha explicado.

El diplomático qatarí ha explicado que el objetivo es liberar a todos los niños y mujeres y después a los hombres civiles. "Después comenzaremos a negociar sobre el personal militar que está retenido", ha indicado.

Por su parte, Hamás ha confirmado que ha llegado a un acuerdo "con sus hermanos de Qatar y Egipto para ampliar la tregua humanitaria temporal otro dos días bajo las mismas condiciones" que el pacto vigente hasta este lunes, tal y como ha indicado el diario palestino Filastin. Así, el grupo armado palestino estaría preparando una nueva lista de rehenes para facilitar esta ampliación, según fuentes cercanas al asunto. El Gobierno israelí, por contra, no se ha pronunciado por ahora al respecto.

Cuarto grupo de rehenes con once israelíes

Además, las Fuerzas Armadas israelíes han confirmado que la liberación del cuarto grupo de rehenes retenidos por Hamás con la mediación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha culminado con éxito y los once israelíes están ya en territorio israelí y custodiados por fuerzas militares. No hay noticias de los otros seis rehenes de nacionalidad tailandesa cuya liberación se había anunciado. "Una unidad de élite de las Fuerzas de Defensa de Israel y un contingente del Shin Bet —servicios secretos israelíes para el interior y los territorios palestinos— están ahora mismo acompañando a los once secuestrados", ha explicado el comunicado militar oficial.

Los rehenes serán sometidos a una revisión de su estado médico y posteriormente trasladados para que se pueden reunir con sus familias en hospitales israelíes. "Seguiremos trabajando junto a los organismos de seguridad por la vuelta de todos los secuestrados", ha apuntado el Ejército, que pide a la población "paciencia" y respeto a la privacidad de las familias.

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Qatar, Mayid al Ansari, había revelado previamente que entre los israelíes liberados hay tres ciudadanos franceses, dos ciudadanos alemanes y seis ciudadanos argentinos.

Mientras, Hamás ha publicado en Telegram el listado de 33 presos palestinos que serán liberados este lunes a cambio de los rehenes retenidos en la Franja de Gaza. En la lista hay tres mujeres palestinas y 30 menores de Jerusalén, Ramala, Yenín, Hebrón o Nablús. Al Ansari ha confirmado posteriormente estas cifras.