Un robo en el Louvre, sin heridos, lleva al cierre del museo durante todo el día

El museo del Louvre ha sido objeto este domingo por la mañana de un atraco en el que no ha habido heridos, ha anunciado la ministra francesa de Cultura, Rachida Dati, y eso ha conducido a cerrar el museo durante toda la jornada, según informa EFE.

El grupo de ladrones robó en solo siete minutos unas joyas en la galería Apolo del Museo del Louvre que tienen "un valor patrimonial e histórico inestimable", señaló el ministro francés del Interior, Laurent Núnez.

"Tengo una gran confianza en que muy rápidamente encontremos a los autores y sobre todo los bienes robados", declaró Núñez en una entrevista a la emisora France Inter en la que los primeros elementos apuntan a que los ladrones habían hecho prospecciones previas.

En un mensaje en su cuenta de X, Dati ha señalado que el atraco se ha producido en el momento de la apertura del Louvre y que se ha desplazado hasta allí.

BFMTV contó que un grupo de hombres llegó en moto al lado del Louvre que está junto al río Sena, y donde se estaban realizando obras, y utilizaron un montacargas para subir hasta la primera planta y romper las ventanas, lo que les permitió penetrar en el interior.

Una vez con el botín, salieron por el mismo lugar y huyeron en las motos.

La policía ha evacuado el patio de entrada al museo en la pirámide y al lugar de los hechos ha acudido también el ministro del Interior, Laurent Núñez.

El Louvre es el museo más visitado del mundo y por él pasaron 8,7 millones de personas el pasado año. En su cuenta de X, el museo se limita a indicar que va a estar cerrado este domingo "por razones excepcionales".

Ante los serios problemas de saturación, con una estructura de acogida diseñada en los años 1980 con la famosa pirámide, concebida para 4 millones de visitantes, el presidente francés, Emmanuel Macron, anunció en enero pasado un gran proyecto de remodelación, que contempla un nuevo acceso en el patio conocido como Cour Carrée.