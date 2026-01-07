La Casa Blanca asegura que la primera opción en Groenlandia es la diplomacia pero no descarta la vía militar

La Casa Blanca aseguró este miércoles que el presidente estadounidense, Donald Trump, contempla varios escenarios, entre ellos una posible acción militar, en relación con su interés en tomar control sobre Groenlandia, pero insistió en que la diplomacia siempre ha sido la primera opción del republicano.

China pide respetar la Carta de la ONU ante las amenazas de Estados Unidos sobre Groenlandia Ver más

En una conversación con la prensa, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, ha dicho "no estoy aquí para hablar de Dinamarca ni de la intervención militar", despejando las dudas sobre una actuación directa a corto plazo, y ha anunciado que la semana que viene se reunirá con el Gobierno danés. Por su parte, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha afirmado que "Todas las opciones están siempre sobre la mesa para el presidente Trump", pero que "la primera opción del presidente siempre ha sido la diplomacia".