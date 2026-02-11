Por qué el Departamento de Seguridad Nacional de EEUU está al borde del cierre administrativo

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos podría entrar en cierre administrativo a partir del viernes si continúa en el Congreso el bloqueo demócrata a su financiación, que amenaza con poner en vilo el futuro de los operativos migratorios que dependen de esta cartera.

El Partido Demócrata exige mayor transparencia en las redadas migratorias que el presidente, Donald Trump, ha puesto en marcha desde su regreso al poder para detener y deportar a migrantes indocumentados, y que ya se han saldado con dos ciudadanos estadounidenses muertos a manos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Mineápolis.

Pero la oposición de los demócratas no es el único obstáculo para extender o aprobar la financiación del DHS; la bancada republicana también vive un cisma entre su línea más dura y el ala moderada que amenaza el futuro del acuerdo.

De momento, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, respalda un proyecto de ley de financiamiento anual, mientras el líder de la mayoría en el Senado, el también conservador John Thune, planea avanzar con una medida provisional.

¿Cómo afectaría un cierre al ICE?

El DHS ha asignado en los últimos años unos 10.000 millones de dólares (unos 8.400 millones de euros) anuales al ICE para su funcionamiento. Esta es la partida que el Congreso está bloqueando actualmente.

Sin embargo, el ICE posee un cojín complementario gracias a la ley One Big Beautiful Bill (Gran y hermosa ley) aprobada el año pasado, que otorgó a la agencia migratoria un fondo suplementario de 75.000 millones de dólares (unos 63.000 millones de euros).

En caso de cierre del DHS, las acciones del ICE no se detendrían por completo, sino que podrían mantenerse gracias al dinero que contempla esa ley hasta que se agotase el fondo.

¿Qué piden los demócratas?

El voto favorable de los demócratas, o al menos de algunos de sus miembros, es necesario para aprobar la financiación del DHS. Los republicanos ostentan una mayoría en ambas cámaras, pero requieren 60 votos para que este tipo de medidas salgan adelante y tan solo poseen 53 asientos en el Senado.

Para dar luz verde a los presupuestos del DHS, el Partido Demócrata pide que se prohíba a los agentes del ICE entrar en hogares sin una orden judicial, exigirles que estén claramente identificados, que utilicen cámaras corporales para que sus actos queden registrados y no usen máscaras durante las redadas.

Además, reclaman el fin del perfilado racial, deteniendo a personas únicamente por su apariencia física o raza, y limitar los arrestos en la vía pública o en lugares sensibles como escuelas o iglesias.

La representante demócrata Rosa DeLauro presentó este miércoles un proyecto de ley para financiar completamente todas las agencias del DHS, excepto el ICE, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y la Oficina del Secretario.

¿Por qué hay disensión entre los republicanos?

El ala moderada del Partido Republicano se ha mostrado abierta a algunas reformas propuestas por los demócratas, como el uso de las cámaras personales, pero la parte más radical de la formación las ha tachado de "poco realistas y poco serias".

Thune insiste en avanzar con una medida provisional para garantizar las operaciones migratorias, mientras que Johnson sostiene que esa postura es una concesión a los demócratas y aboga en su lugar por seguir adelante con una propuesta de financiación anual para el DHS que ya ha sido aprobada en la Cámara de Representantes.

En caso de que se imponga la propuesta provisional, varios republicanos han expresado su deseo de que dure hasta el final del año fiscal, el 30 de septiembre.

¿Qué ocurre si cierra el DHS?

El Congreso aprobó la semana pasada la ley presupuestaria que permitió la reactivación del Gobierno Federal tras un fin de semana de cierre, pero solo encontró consenso en extender los fondos del DHS hasta este viernes.

En caso de que el bloqueo se mantenga pasada esa fecha, el departamento entraría en un cierre indefinido hasta que se alcanzara un acuerdo.

No obstante, los servicios esenciales, como el personal de la Patrulla Fronteriza, agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte en aeropuertos y servicios de emergencia seguirían en activo.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) también suele permanecer abierto puesto que opera con las tarifas que los usuarios pagan por sus trámites.