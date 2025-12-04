Dimite la ex Alta Representante de la UE, Federica Mogherini, imputada por corrupción

La exjefa de la diplomacia de la UE Federica Mogherini anunció este jueves su dimisión como rectora del Colegio de Europa, puesto que ocupaba desde mayo de 2020, tras su imputación por un caso de corrupción con fondos europeos que afecta a esta institución, de la que reiteró su "integridad y equidad".

"Fiel al máximo rigor y equidad con que siempre he desempeñado mis funciones, hoy he decidido dimitir como Rectora del Colegio de Europa y Director de la Academia Diplomática de la Unión Europea", se lee en un escueto comunicado publicado en la página web de la prestigiosa escuela de diplomáticos europeos.

Mogherini se mostró convencida de que la comunidad universitaria "continuará el camino hacia la innovación y la excelencia" que han trazado "juntos durante estos últimos maravillosos cinco años", y añadió que está orgullosa de lo que ha conseguido junto a estudiantes, profesores, personal y exalumnos, a los que agradeció "la confianza, la estima y el apoyo".

"Ha sido un honor y un placer para mí servir a la comunidad del Colegio y su misión", finaliza la nota.

En la víspera, la ya exrectora defendió en otro comunicado la integridad del Colegio de Europa y se mostró dispuesta a colaborar con la justicia en la investigación, que saltó a la luz pública el pasado martes, cuando medios belgas publicaron informaciones sobre la detención de Mogherini y otras dos personas.

"Siguiendo su larga tradición, la Academia siempre ha aplicado y seguirá aplicando los más altos estándares de integridad y equidad", dijo.

Mogherini fue imputada este miércoles por la fiscalía europea dentro de su investigación por supuesto fraude y corrupción en la contratación pública, entre otros delitos relacionados con una formación financiada por la Unión Europea para jóvenes diplomáticos.

La investigación se centra en esclarecer si el Colegio de Europa fue informado de antemano sobre los criterios de selección del procedimiento de licitación para este programa para jóvenes diplomáticos y tenía por tanto motivos suficientes para creer que se les adjudicaría antes de que el Servicio Europeo de Acción Exterior publicase el anuncio de licitación.

Además de Mogherini, fue detenido el diplomático italiano Stefano Sannino, exsecretario general del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) durante esta etapa, y el también italiano Cesare Zegretti, que desde 2022 es el codirector de la oficina de Educación Ejecutiva, Formación y Proyectos del Colegio de Europa.

Sannino anunció ayer a su personal en un mensaje interno que se jubilaría anticipadamente de su puesto como director general para Oriente Medio, Norte de África y el Golfo, según publicó Euroactiv.