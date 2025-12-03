EFE celebra 60 años en Argentina con una muestra que recorre la historia del país desde Perón hasta Milei

Hace seis décadas, en 1965, la Agencia EFE abrió en Buenos Aires su primera oficina fuera de España. Desde entonces no ha dejado de documentar —día tras día— los acontecimientos más relevantes de Argentina. Dictaduras y transiciones democráticas, crisis económicas y posteriores renacimientos sociales, hitos culturales, avances tecnológicos, triunfos deportivos y movilizaciones ciudadanas han quedado registrados en su archivo con una mirada que combina rigor periodístico, sensibilidad y el afán de comprender un país tan vibrante como complejo.

Para celebrar estos 60 años de presencia ininterrumpida, EFE inaugura este 4 de diciembre la exposición Testigos de la historia, que permanecerá abierta hasta el 1 de marzo de 2026. La muestra propone un recorrido visual por la evolución política del país a través de un relato central y cuatro microrrelatos o “nubes” de imágenes que exhiben tensiones, cambios y esperanzas. Todas las fotografías pertenecen al archivo de la agencia y permiten redescubrir la memoria colectiva argentina desde Perón hasta Milei.

La exposición podrá visitarse en el MUNTREF – Museo de la Inmigración y será inaugurada con la presencia del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri; el embajador de España, Joaquín de Arístegui; el presidente de EFE, Miguel Ángel Oliver; la delegada en Argentina, Esther Rebollo; y la directora artística de MUNTREF, Diana Wechsler. El evento comenzará a las 18 horas en Buenos Aires y podrá seguirse en directo en streaming desde España desde las 22 horas (hora peninsular).