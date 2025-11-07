Estados Unidos empezará a rechazar la visa a extranjeros con obesidad o edad avanzada

El Gobierno estadounidense ordenó a las autoridades de inmigración considerar inelegible la visa de inmigrantes extranjeros con problemas de salud como diabetes u obesidad o si son de edad avanzada. La nueva guía indica que podrían convertirse en una "carga pública", según el medio KFF Health News.

El Departamento de Estado de este país envió la nueva directriz a los funcionarios de embajadas y consulados este jueves en la que amplían la lista de condiciones médicas que harían inelegible a un extranjero que busca residir en el país.

Si bien EE.UU. ha impuesto revisiones de salud para los solicitantes de la visa de inmigrante desde hace décadas, los expertos afirman que las nuevas directrices amplían considerablemente la lista de afecciones médicas que se deben tener en cuenta y otorgan a los funcionarios de visados más poder para tomar decisiones sobre la inmigración basándose en el estado de salud del solicitante, indica KFF.

La directriz insta a los funcionarios que otorgan las visas a considerar enfermedades, como la obesidad, que, según indica, puede causar asma, apnea del sueño e hipertensión, o la diabetes, entre otras afecciones para denegar la solicitud. "Todas estas dolencias pueden requerir atención médica costosa y prolongada", señala la medida. Además, se instruye a los funcionarios a determinar si los solicitantes cuentan con los recursos para costear el tratamiento médico sin ayuda del Gobierno estadounidense.

La nueva orden también busca que se considere inelegible para ingresar a Estados Unidos a una persona que por su edad pueda tener más probabilidad de depender de la asistencia social. La guía también insta a que se considere la salud de los familiares, incluidos los hijos y los padres mayores de los solicitantes.

La directiva forma parte de la agresiva campaña de la administración de Donald Trump contra la inmigración junto a las detenciones y deportaciones masivas que asolan el país.

Desde su primera Administración (2017-21), el presidente republicano y sus asesores han insistido en denegar la residencia permanente a personas que puedan convertirse en una carga pública. La Administración de Joe Biden (2021-2025) había echado abajo varios de las nuevas reglas emitidas en el primer gobierno del republicano sobre la carga pública, que ahora la Casa Blanca retoma como parte de su política migratoria.