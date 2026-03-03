Israel carga contra Sánchez: "¿Eso es estar en el 'lado correcto' de la historia?

El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, preguntó al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, si está en el "lado correcto' de la historia" tras afirmar que Estados Unidos no usará las bases militares en España para sus ataques contra Irán, informa EFE.

En un mensaje en su cuenta de X, Saar reproduce el mensaje de la embajada iraní en España afirmando que "Irán reconoce plenamente y respeta" la posición de España de que EEUU no use las bases en territorio español para su operación militar contra Irán, afirmando que "está en consonancia con el derecho internacional".

"Primero Hamás le agradece a Sánchez. Después los hutíes le agradecieron a Sánchez. Ahora Irán le agradece. ¿Eso es estar en el 'lado correcto' de la historia?", afirma en su mensaje el ministro israelí.

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, negó de modo "taxativo" que las bases militares conjuntas con EEUU en el sur de España, en Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla), las esté usando el país norteamericano para la operación en Irán.

"No vamos a prestar nuestras bases para nada que no esté en el Tratado ni tenga encaje en la Carta de la ONU", afirmó este lunes el ministro en una entrevista.