Israel confirma que uno de los cuerpos entregados por Hamás es de una gazatí y no de una rehén

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró este viernes que Hamás pagará por haber introducido el cuerpo de una mujer de Gaza, y no el de la rehén Shiri Bibas, en uno de los cuatro ataúdes que ayer entregó a la Cruz Roja en la Franja, según un comunicado difundido por su Oficina, que recoge EFE. El grupo islamista Hamás aseguró que los restos se mezclaron con los de otra víctima del ataque aéreo israelí en Gaza por el que murió, justificando así que el instituto forense israelí no haya podido identificar su cadáver.

El cuerpo de Shiri "quedó hecho pedazos tras mezclarse aparentemente con otros cuerpos bajo los escombros" tras un ataque israelí, recogió el diario The Times of Israel en declaraciones del funcionario de Hamás Ismail al Thawabteh.

"Actuaremos con determinación para traer a Shiri a casa junto con todos nuestros rehenes, tanto vivos como muertos, y garantizar que Hamás pague totalmente por esta cruel y atroz violación del acuerdo", dijo el mandatario. Netanyahu asegura en el vídeo que los milicianos palestinos pusieron el cuerpo de "una mujer de Gaza" en el ataúd que correspondía a Shiri Silberman, madre de la familia de ascendencia peruana y argentina Bibas.

El primer ministro israelí reaccionó así ante el informe del instituto forense que determinó que, si bien dos de los cuerpos recibidos sí se correspondían con los hijos de Silberman, Ariel y Kfir Bibas (secuestrados con 4 años y 9 meses, respectivamente), el de su madre no había podido ser identificado.

"Tras la finalización del proceso de identificación por parte del Instituto Nacional de Medicina Forense en colaboración con la Policía de Israel, los representantes de las FDI informaron a la familia Bibas de que sus seres queridos, Ariel y Kfir Bibas, han sido identificados", señaló el Ejército en un comunicado.

"Durante el proceso de identificación, se determinó que el cuerpo adicional recibido no es el de Shiri Bibas y no se encontró coincidencia con ningún otro rehén. Se trata de un cuerpo anónimo y no identificado", agregó el texto castrense.

El Ministerio de Exteriores de Israel afirmó que este hecho es "mucho más que una violación flagrante del acuerdo" de alto el fuego e insistió en que hay que erradicar al grupo islamista. "No encontraréis niveles similares de enfermedad y maldad como en Hamás", afirma el ministerio en un mensaje publicado en su cuenta de X después de que el Ejército israelí divulgara un informe forense sobre los cuatro cuerpos de rehenes entregados este jueves por Hamás en Gaza.

El comunicado del Ejército, a falta de un texto público del propio instituto forense Abu Kabir, asegura que Ariel y Kfir fueron "brutalmente asesinados en noviembre de 2023 por los terroristas", idea que Netanyahu replicó en su discurso esta mañana, aunque no dio más detalles al respecto.

El 29 de noviembre de 2023, poco más de un mes después de su secuestro, Hamás anunció que Shiri, Ariel y Kfir Bibas habían muerto en un bombardeo israelí antes de la tregua que en esos momentos se desarrollaba en el enclave. Desde entonces, Israel aseguró que estas afirmaciones no estaban verificadas.

La crisis con el cuerpo de Shiri Bibas hace aún más delicada la situación del alto el fuego en la Franja de Gaza, donde más de 48.000 palestinos han perdido la vida por la ofensiva israelí, lanzada en represalia por el ataque de los milicianos palestinos del 7 de octubre de 2023. Ese día, unas 1.200 personas murieron en territorio israelí y otras 251 fueron secuestradas.

Entre ellas, Shiri, Ariel y Kfir, así como su padre, Yardén, que fue liberado como parte de los intercambios de rehenes por presos palestinos del alto el fuego el pasado 1 de febrero.

Israel y Hamás deberían llevar negociando los detalles sobre la segunda fase de la tregua, que comenzaría a principios de marzo e implica el cese sostenible de las hostilidades desde el pasado 3 de febrero. De no continuar el alto el fuego, la guerra continuará en la devastada Franja.

Los familiares de rehenes apelan a Israel a actuar con sensatez al faltar el cuerpo de una rehén

Ante este suceso, el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos, que aglutina a los allegados de los cautivos en Gaza, apeló a Israel y la comunidad internacional a actuar con "sensatez y urgencia".

"Israel y la comunidad internacional deben mantenerse firmes a la hora de garantizar el cumplimiento del acuerdo, al tiempo que actuar con sensatez y urgencia para hacer frente a estas flagrantes violaciones", recogió con comunicado del Foro de Familias. "Cada paso debe darse con cuidadosa responsabilidad para garantizar el regreso seguro de todos los rehenes", añadieron.

Hamás entrega a Israel los cadáveres de cuatro rehenes en una ceremonia contra Netanyahu Ver más

En estos momentos, 67 de los 251 rehenes que Hamás tomó en el ataque del 7 de octubre de 2023 siguen en el enclave. Tras la salida ayer de cuatro cuerpos de Gaza, la cifra quedó en 66, pero el anuncio de que uno de los cadáveres no corresponde a Shiri Bibas volvió a elevarla.

Además, hay tres personas que fueron secuestradas con anterioridad. Dos de ellos, Avera Mengitsu y Hisham al Sayed, saldrán como parte del grupo de seis rehenes con vida que el grupo islamista liberará este sábado.

El grupo dijo estar "horrorizado" por el hecho de que el cuerpo de Shiri no haya sido devuelto, como estaba previsto. "Cada minuto que pasa es una sentencia de muerte para los que siguen vivos y una amenaza para nuestra capacidad de traer de vuelta a los caídos para darles un entierro digno", añadieron.