Los ladrones del Louvre perdieron una joya en su huida

La ministra francesa de Cultura, Rachida Dati, afirmó que los ladrones que han robado hoy en una de las galerías del Museo del Louvre han perdido en su huida una de las joyas sustraídas, aparentemente la corona de la emperatriz Eugenia, según informa EFE.

En una entrevista con el canal TF1 en la que se le preguntaba por si se había localizado una corona, Dati respondió que "efectivamente se ha encontrado una joya que se está evaluando", sin precisar exactamente cuál es, aunque el diario Le Parisien, sin citar fuentes, había indicado poco antes que es la corona de la emperatriz Eugenia y que está fracturada.

La titular de Cultura señaló que "todo ha sido muy rápido", que los autores son "profesionales" y que aunque se está haciendo una evaluación de lo sustraído, joyas que estaban en las vitrinas de la colección de Napoleón y de los reyes franceses, tiene un valor "incalculable".

Insistió en que todo se desarrolló "sin violencia", que tampoco hubo pánico entre el público, que fue evacuado por los empleados del museo con "profesionalidad".

Un robo en el Louvre, sin heridos, lleva al cierre del museo durante todo el día Ver más

Fuentes del Louvre explicaron, en un mensaje a EFE, que momentos después de abrir las puertas a las 9.30 hora local (7.30 GMT) unos individuos entraron en la galería de Apolo desde una ventana que reventaron.

Robaron joyas que se encontraban en las vitrinas, cuya lista precisa se está realizando, y huyeron en dos motos. El museo se ha cerrado durante toda la jornada "para preservar las pruebas" para la investigación".

Dati reconoció que como Francia es un país con un patrimonio histórico de gran valor, sus museos se han convertido en objetivo de delincuentes, y que su vulnerabilidad es un problema "antiguo".