Macron quiere una ley a comienzos de 2026 para prohibir el acceso de menores de 16 a redes

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció este martes que quiere una ley a comienzos de 2026 para prohibir el acceso a las redes sociales de los menores de 16 años a través de un sistema similar al que se usa actualmente en las webs pornográficas, según informa EFE.

"La idea es tener un texto de ley a comienzos del próximo año que establezca una mayoría de edad para el acceso a redes fijada en los 16 años", adelantó Macron, en un encuentro organizado en Marsella por el diario regional de La Provenza.

El presidente mencionó el modelo de Australia, que desde hace una semana prohíbe las redes para menores de 16 años, y detalló que el proyecto en Francia es tener un sistema de verificación similar al que está en vigor en Francia desde 2024 para impedir que los menores accedan a las páginas web pornográficas.

Macron estimó que esta medida drástica se justifica porque "a las grandes plataformas no les interesa cooperar" en el control de ciertos contenidos que pueden incitar o despertar ciertos problemas mentales a los más jóvenes.

"Antes de los 16 años la vida afectiva no está estructurada, el cerebro no está maduro y los menores pueden resultar desestabilizados si se exponen a contenidos de redes", sostuvo el mandatario francés, quien habló de los riesgos de depresiones, de ciberacoso, de sendentarismo y de problemas de sueño.

El dirigente se felicitó de que la UE haya decidido que es competencia de cada país miembro "establecer" cuál es la mayoría de edad para entrar en las redes sociales.

El Gobierno francés sobrevive a otra votación clave al aprobar las cuentas de la Seguridad Social Ver más

En ese sentido, Macron se mostró favorable a replicar en las redes lo que Francia ha hecho para el control del acceso a las páginas web pornográficas, a las que, según estimaciones, entraban, antes de la nueva ley, unos dos millones de menores cada mes, con una media de edad de 12 años.

La ley francesa para regular internet aprobada en 2024 establece un sistema de verificación de edad basado en la emisión de un certificado de mayoría de edad bajo la práctica del "doble anonimato", diseñada para proteger la intimidad de los usuarios.

Este sistema incluye el envío del DNI del usuario o de una foto posteriormente analizada por la IA para constatar la edad.