Maduro se declara inocente y prisionero de guerra a la vez que afirma que sigue siendo el presidente de Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseveró este lunes en su primera comparecencia ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY) que sigue siendo el presidente de ese país y que se considera "un prisionero de guerra", según recoge EFE.

"Soy el presidente de Venezuela y me considero un prisionero de guerra. Fui capturado en mi casa en Caracas", afirmó Maduro durante la vista, en la que tanto él como su esposa, Cilia Flores, se declararon no culpables de los cargos que afrontan.

Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, se declararon este lunes no culpables de todos los cargos a los que se enfrentan ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY) durante su primera comparecencia.

"Soy inocente. No soy culpable. Soy un hombre decente", declaró Maduro preguntado en el tribunal.

El líder venezolano aseguró no haber visto su acusación antes de comparecer en el tribunal y desconocer sus derechos.

Poco después, Flores se declaró "no culpable, completamente inocente".

Al principio de la audiencia, preguntado por el juez federal Alvin Hellerstein, de 92 años, el mandatario se presentó en español como el presidente de Venezuela y aseguró que se encontraba "secuestrado" en suelo estadounidense.

Por otra parte, los letrados solicitaron atención médica para ambos porque, según dijeron, tienen "problemas de salud".

El letrado Mark Donnelly afirmó que Flores "sufrió lesiones importantes durante sus secuestro" y sugirió que podría tener una fractura o contusiones graves en las costillas.

Maduro y Flores comparecieron este lunes por primera vez ante el tribunal de Nueva York después de haber sido arrestados el pasado sábado en Caracas y trasladado a Estados Unidos para ser juzgados bajo la jurisdicción estadounidense.

La acusación en contra de Maduro por delitos relacionados con narcotráfico, presentada originalmente en 2020, fue ampliada para incluir a su esposa y añadir más cargos.

Los nuevos cargos le acusan de conspiración por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, conspiración para la posesión de ametralladoras y artefactos destructivos y conspiración para usar esas armas.

Su esposa está señalada por presunta implicación en la coordinación de reuniones y la logística de la red.

La segunda sesión del juicio tendrá lugar el próximo 17 de marzo.

El abogado de Maduro es Barry Pollack, que asistió a Assange en el caso Wikileaks

El abogado de Nicolás Maduro es Barry Pollack, un letrado de alto perfil conocido por clientes como Julian Assange, a quien defendió en el caso Wikileaks.

Pollack se presentó hoy como defensa en el tribunal del Distrito Sur de Nueva York donde se tramita el caso del Gobierno de EE.UU. contra Maduro, en medio de una gran expectación mediática tras su captura el pasado sábado en una operación nocturna en Caracas y trasladado al país.

En esta primera audiencia, Pollack dijo que "por el momento no solicitará la libertad bajo fianza" pero cuestionó la "legalidad de la abducción militar" de su cliente, ya que se trata del "jefe de un Estado soberano y tiene derecho al privilegio" de su cargo, según PBS.

El abogado cuenta con unas amplias credenciales detalladas en la página web de su firma, Harris, St. Laurent & Wechsler, entre ellas el acuerdo de culpabilidad de Assange, acusado de espionaje por publicar en Wikileaks información clasificada, y que resultó en su liberación.

Otras dos representaciones de éxito que destaca fueron las que llevaron a la exoneración de un antiguo ejecutivo del gigante energético Enron tras el escándalo de fraude en la empresa, y de un hombre llamado Martin Tankleff, erróneamente acusado de matar a sus padres a los 17 años.

Con más de 30 años de experiencia, Pollack fue el presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Defensa Penal y habitualmente trata casos penales de delitos financieros, corrupción y seguridad nacional, así como civiles, incluyendo también de crimen organizado.

La esposa de Maduro, Cilia Flores, acusada de colaboración en los delitos que se imputan al presidente, tiene un abogado distinto, Mark Donnelly, cofundador de la firma Parker, Sanchez & Donnelly y que ha trabajado 12 años en el Departamento de Justicia y ocho como fiscal en un condado de Houston.

Donnelly, destaca la web de su firma, trabajó en la investigación y juicio político del fiscal general de Texas Ken Paxton por supuestos sobornos y abuso de poder en 2023, en el que fue exonerado, aunque siguen las pesquisas a nivel federal.