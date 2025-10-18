Miles de personas en todo EEUU protestan contra Trump: "No queremos Reyes"

Miles de personas salen este sábado a las calles en ciudades de todo Estados Unidos, entre ellas Nueva York, Washington y Miami, bajo el lema "No Kings" ("No queremos reyes"), para protestar contra lo que consideran un autoritarismo creciente del presidente Donald Trump, según informa EFE.

Las manifestaciones fueron convocadas de forma simultánea en más de 2.500 ciudades y municipios de los 50 estados del país con el objetivo de convertirse en la mayor protesta desde el regreso de Trump al poder el pasado enero.

Esta es la segunda edición de la movilización "No Kings", tras la celebrada el 14 de junio, coincidiendo con el cumpleaños del mandatario, que según los organizadores reunió a unas cinco millones de personas.

La nueva jornada de protestas se desarrolla en un clima de creciente tensión política, marcado por la decisión de Trump de desplegar militares en varias ciudades gobernadas por la oposición demócrata, bajo el argumento de combatir el crimen y apoyar las labores de los agentes migratorios.

Entre los puntos más emblemáticos de concentración destacan la plaza Times Square, en Nueva York; el Capitolio, en Washington; y el centro de Chicago, donde en las últimas semanas se han registrado protestas contra las redadas migratorias.

También se convocaron protestas en otras ciudades destacadas como Atlanta, Boston, Honolulu, Houston, Nashville, Nueva Orleans, San Diego o San Francisco. Hubo además algunas concentraciones de solidaridad en ciudades europeas, como Berlín, París o Roma.

Las protestas reúnen una amplia variedad de reivindicaciones, desde la oposición a las redadas migratorias y los recortes en sanidad hasta el rechazo a la militarización de las ciudades o a las modificaciones de los distritos electoralesque buscan asegurar una victoria republicana en las elecciones de medio mandato del próximo año.

Trump pasa la jornada en su mansión privada de Mar-a-Lago, en Florida, sin agenda oficial, y prevé regresar a Washington el domingo.

Una convocatoria pacífica

Muchos manifestantes llevan banderas estadounidenses y prendas de ropa amarillas, un color utilizado en otros movimientos pacíficos como las protestas de Hong Kong de 2019. También hay disfraces de animales para mantener un ambiente relajado.

La plataforma convocante, integrada por unas 200 organizaciones, subrayó el carácter pacífico de la movilización y recordó en su web que están prohibidas las armas.

No obstante, varios líderes republicanos advirtieron de posibles disturbios y el gobernador de Texas, Gregg Abbott, aliado de Trump, ordenó el despliegue de la Guardia Nacional en Austin para prevenir actos violentos.

El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, calificó la manifestación como una muestra de "odio contra Estados Unidos", liderada, según dijo, por simpatizantes de Hamás y miembros del movimiento antifascista (Antifa), declarado recientemente como grupo terrorista por Trump.

El nombre del movimiento "No Kings" alude a la percepción de que el presidente actúa como un monarca y recuerda que Estados Unidos se fundó en 1776 sobre el rechazo al poder absoluto de un soberano.

"Dicen que me comporto como un rey. No soy un rey", afirmó Trump en una entrevista con Fox Business publicada el viernes.

El mandatario sugirió además que los demócratas retrasaron las negociaciones presupuestarias para reabrir la Administración federal, paralizada desde el 1 de octubre por falta de fondos, con el fin de fomentar la protesta.

Desde la oposición, los demócratas acusan a Trump de poner en riesgo la Primera Enmienda de la Constitución, que protege la libertad de expresión, por su presunto intento de silenciar las manifestaciones y acallar las voces críticas.

Uno de los hechos más simbólicos ocurrió cuando la Casa Blanca presionó para cancelar el programa del comediante Jimmy Kimmel por sus burlas a la reacción republicana ante el asesinato del activista trumpista Charlie Kirk en septiembre.

Kimmel, cuyo programa volvió al aire tras una semana de suspensión, comparó el jueves la movilización "No Kings" con la Revolución estadounidense que culminó con la independencia del país.

"No hay nada más estadounidense que una protesta política. La Revolución estadounidense fue una protesta. ¡No Kings!", afirmó durante su monólogo.

Varios cientos de estadounidenses protestan en Lisboa contra el "criminal" Donald Trump

Varios centenares de estadounidenses se manifestaron este sábado en Lisboa bajo el lema 'No Kings' (Sin Reyes) para pedir la dimisión del presidente de su país, el republicano Donald Trump, al considerar que no está respetando la democracia y es "un criminal".

La protesta fue convocada por la organización AMPT UP (sigla en inglés de 'América y Portugal unidos en protesta') en la turística Praça do Comércio, donde fueron varios los que se acercaron con carteles para mostrar su rechazo a la actual administración estadounidense.

"La democracia se muere en silencio", "El fascismo se cura leyendo y el nacionalismo se cura viajando", "El poder de la gente es mayor que la gente en el poder", "Sin tiranos" y "América necesita lo que Portugal conoce" eran algunos de los mensajes que se leían.

Una de las organizadoras en Lisboa era Leslie Sisman, quien explicó en declaraciones a EFE que el objetivo de esta protesta, que también fue replicada en Oporto, era sumarse a las otras convocadas en otros países, incluido Estados Unidos, como forma de rechazo contra Donald Trump.

"Trump es un criminal, está pisoteando la Constitución, está haciendo acciones que no son siquiera legales", alegó Sisman, quien denunció que los republicanos en el Congreso "le temen más de lo que temen a la gente estadounidense".

Y añadió: "Tienen que entender que a los estadounidenses no les gusta esto y no son unos pocos de izquierda, es mucha gente a la que no le gusta".

Chris Dee, también integrante de la organización, aseguró en declaraciones a EFE que Trump está impulsando una "limpieza étnica" en Estados Unidos con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) y criticó que el jefe de Estado norteamericano ha tomado varias decisiones de alcance internacional si consultar al Congreso, cuando debería haberlo hecho.

Durante la protesta hicieron también un llamamiento a los presentes para que facilitaran sus datos de contacto para darles a conocer futuras acciones en Portugal.