La censura del programa de Jimmy Kimmel, otro paso más de Trump para acabar con sus detractores

Tres días después de que el presentador estadounidense, Jimmy Kimmel, ironizase sobre la reacción de Trump tras el asesinato de Charlie Kirk, la cadena ABC ha anunciado su despido y la cancelación del programa Jimmy Kimmel Live!

Donald Trump respondió a un reportero que le preguntó el viernes pasado cómo llevaba la pérdida del activista Charlie Kirk, quien fue brutalmente asesinado el pasado 10 de septiembre, a lo que el presidente respondió “muy bien” y, acto seguido, pasó a hablar de la renovación que estaba llevando a cabo en la Casa Blanca en la que está construyendo un salón de baile. Kimmel bromeó diciendo que era una nueva fase del ‘duelo’, la de la “construcción, demolición” y aseguró que “así no es como un adulto llora la muerte de alguien a quien llamó amigo, así es como un niño de cuatro años lamenta la muerte de un pez dorado”.

La ABC, propiedad de Disney, decide cancelar el ‘show’

Jimmy Kimmel realizó estas declaraciones en el monólogo de este lunes en su programa Jimmy Kimmel Live! que lleva en antena desde 2003 y que cuenta con más de 3.500 programas a sus espaldas. El ‘late night’ está producido por Jackhole Productions en asociación con ABC Studios, propiedad de Disney, que ha sido la que ha oficializado la “suspensión indefinida” del programa.

La suspensión indefinida viene tras las presiones ejercidas por parte del presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Brendan Carr — designado por el propio Trump en noviembre— sobre el programa de Kimmel y en las que exigía su despido “por las buenas o por las malas”. Además, calificó los comentarios del presentador como “verdaderamente enfermizos”. Nextar Media Group, el titán líder en medios de comunicación que controla más de 200 emisoras locales en EE UU, también se sumó a las protestas de la FCC con un comunicado en el que tachaban las declaraciones de Kimmel de “ofensivas e insensibles” y aseguraban encontrarse “en un momento crítico del discurso político nacional”.

La cancelación del histórico programa ha sido celebrada por los sectores más conservadores y, en especial, por Donald Trump quien considera que “son buenas noticias para América” y ha felicitado a la ABC por “tener el coraje para hacer lo que había que hacer”.

Jimmy Fallon y Seth Meyers, los próximos objetivos de Trump

En las mismas declaraciones, el presidente de EE UU ponía el foco en los otros dos grandes presentadores de televisión que se muestran contrarios a sus políticas, Jimmy Fallon, presentador de The Tonight Show Starring Jimmy Fallon y Seth Meyers, presentador de Late Night with Seth Meyers. “Kimmel no tiene ni un ápice de talento e incluso peores índices de audiencia que Colbert, si cabe. Eso deja a Jimmy [Fallon] y a Seth [Meyers], dos completos perdedores, en NBC Noticias Falsas. Sus índices de audiencia también son pésimos. ¡Háganlo, NBC!“, declaró Trump.

Trump ya denunció a la CNN y al New York Times

Esta presión sobre los medios no son nuevas en Trump. Ya en 2022, cuando todavía no había sido reelegido, interpuso una denuncia por difamación a la cadena de noticias CNN de 475 millones de dólares, acusándola de intentar “inclinar la balanza política hacia la izquierda” mediante una serie de “etiquetas cada vez más escandalosas, falsas y difamatorias”.

También hizo lo propio con el periódico neoyorkino The New York Times y la editorial Penguin Random House. El pasado martes, el presidente Trump interpuso una demanda por difamación de 15.000 millones de dólares al diario por artículos críticos. Este viernes, un juez federal desestimaba su multimillonaria querella.

Una persona 'no muy amiga' de las críticas

Hay más. El presidente norteamericano tuvo un ‘encontronazo’ con un periodista australiano de la Australian Broadcasting Corporation. El reportero, tras destacar que Trump era ahora más rico que cuando llegó a la Casa Blanca, le preguntó si un presidente en cargo debería estar involucrado en tanta actividad empresarial. A esto, Trump respondió “cállate”, y añadió: “Estás perjudicando a Australia, Estás perjudicando mucho a Australia ahora mismo, y quieren llevarse bien conmigo. ¿Sabes que tu líder vendrá a verme muy pronto? Les voy a hablar de ti, de tu tono”, en un claro tono amenazante hacia el periodista.