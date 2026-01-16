El ministro de Defensa venezolano informa que 47 militares murieron en el ataque de EEUU

Un total de 47 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) murieron el pasado 3 de enero, en el ataque de EEUU a Venezuela que terminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, según ha anunciado este viernes el ministro de Defensa , Vladimir Padrino, informa EFE.

En un acto de condecoraciones al personal militar y no militar que participó ese día en la defensa de Venezuela, Padrino detalló que, del total de los 47 fallecidos, nueve eran mujeres militares, y que el ataque ocasionó al menos 112 heridos.

"Ante la tecnología y abrumadora cantidad de medios, desigual, contra Venezuela, ahí están 47 hombres y mujeres de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, nueve mujeres entre ellas, que dieron su vida", subrayó el jefe militar en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Padrino valoró que los militares fallecidos hayan "cumplido con la historia" al dar su vida en defensa del país y también recordó a los 32 cubanos que murieron en ese ataque de Estados Unidos.

Además, aseguró que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo tras la captura de Maduro, ha ordenado "una comisión para atender a los familiares" de los fallecidos y heridos, para apoyar en "todo lo que sea necesario" y en sus "requerimientos de carácter social y económico".

¿Jaque mate a la Revolución Cubana? Un trofeo simbólico para Trump Ver más

El ministro de Defensa añadió que se ha ordenado levantar un monumento nacional en honor a los fallecidos, y anticipó que ya se está trabajando en su "mejor ubicación".

El jueves, Delcy Rodríguez comenzó su discurso sobre el informe anual de gestión del Gobierno con un minuto de aplausos en homenaje a los fallecidos durante la operación del 3 de enero. Ese día, miles de cubanos despidieron a los 32 militares que murieron durante los ataques estadounidenses, con un recorrido en vehículos de las cajas mortuorias por las calles de La Habana hasta el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (Minfar).

Hace una semana, el Gobierno venezolano ascendió y condecoró a los militares que murieron durante los ataques, en un acto en Caracas encabezado por la mandataria encargada junto al canciller cubano, Bruno Rodríguez.