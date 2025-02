Musk indemniza con 10 millones a Trump por el cierre de su cuenta de Twitter

El magnate sudafricano, Elon Musk, acordó pagar 10 millones de dólares para desestimar la batalla legal que el presidente estadounidense, Donald Trump, había emprendido contra el gigante de las redes sociales por haber sido excluido de la plataforma tras el ataque del 6 de enero, según informó este miércoles el medio The Wall Street Journal y recoge EFE.

El equipo de Trump consideró abandonar la demanda, según informaron fuentes cercanas con el asunto al WSJ , citando la cercanía de Musk con el presidente y el hecho de que gastó 250 millones de dólares para ayudar a elegirlo. Sin embargo, finalmente avanzaron con el acuerdo a pesar de la estrecha relación entre Trump y Musk, relata el medio.

Musk es desde la pasada campaña electoral la mano derecha del líder republicano y desde el inicio de su segundo mandato el pasado 20 de enero está al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), encargado de recortar gastos y burocracia federales.

X, en ese entonces conocida como Twitter, decidió suspender la cuenta de Trump en enero de 2021, en medio de la tensión política derivada de las presidenciales de 2020 y el asalto al Capitolio que protagonizaron los simpatizantes del político. El último mensaje del republicano antes de ese veto, del 8 de enero de 2021, fue: "A todos los que han preguntado, no asistiré a la toma de posesión (de Joe Biden) el 20 de enero".

A finales de 2022, tras adquirir la red social por 44.000 millones de dólares, Musk ordenó restituir la cuenta de Trump, pero este último, que había creado su propia plataforma, Truth Social, optó por dejarla inactiva. No reapareció en la misma hasta agosto de 2024.

Trump presentó inicialmente la demanda en julio de 2021, meses después de que se le prohibiera el acceso. La compañía alegó en ese momento que su decisión se debió "al riesgo de una mayor incitación a la violencia", mientras que el afectado argumentó que la medida infringía la Primera Enmienda, que protege la libertad de expresión.

Un juez federal de California desestimó la demanda inicial de Trump en mayo de 2022, afirmando que Twitter no actuaba como parte del Gobierno de Estados Unidos y, por lo tanto, no violaba sus derechos, pero Trump había apelado esa decisión.

El pasado 29 de enero el diario The Wall Street Journal indicó que la tecnológica estadounidense Meta acordó pagar 25 millones de dólares para resolver la demanda que Trump le interpuso en 2021 por vetarlo en sus redes sociales (Facebook e Instagram) también tras el asalto al Capitolio. El WSJ, que citó fuentes conocedoras del acuerdo, indicó que 22 millones del monto se iban a destinar a financiar la biblioteca presidencial de Trump y el resto a gastos legales y a compensar a otros denunciantes.