Noboa logra una rotunda reelección como presidente de Ecuador, pero González denuncia un "fraude"

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, logró este domingo su reelección al imponerse de manera rotunda en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales a la candidata correísta Luisa González, quien no aceptó los resultados y pidió un recuento de votos al afirmar que "Ecuador vive una dictadura y el fraude más grotesco de su historia", ha informado EFE.

Con el 94,06% de las actas escrutadas, el candidato y líder de Acción Democrática Nacional recibía el 55,83% de los votos válidos frente al 44,17% de la candidata de la Revolución Ciudadana (RC), el partido que tiene como líder al expresidente Rafael Correa (2007-2017).

La diferencia de más de diez puntos entre ambos candidatos se traduce en más de un millón de votos, una brecha que el Consejo Nacional Electoral (CNE) calificó de "irreversible" y declaró como ganador a Noboa, que en la primera vuelta apenas había logrado una ventaja de poco más de 16.000 votos sobre la correísta.

Así, el empresario, hijo del magnate del sector bananero y cinco veces candidato presidencial Álvaro Noboa, obtuvo una holgada victoria que no se anticipaba en las encuestas previas ni tampoco en los sondeos a pie de urna.

De esta forma, Noboa volvió a imponerse en una segunda vuelta electoral a González como ya hizo en las elecciones extraordinarias de 2023, cuando con un 51,83 % de los votos dio la campanada al proclamarse como el presidente más joven de la historia democrática de Ecuador y el más joven de Latinoamérica.

El mandatario tendrá así cuatro años completos (2025-2029) para intentar desarrollar su proyecto de país que pasa, según ha anticipado, por impulsar una Asamblea Constituyente.

Una Constitución a su medida

A lo largo de la campaña electoral, Noboa ha reiterado su intención de elaborar una nueva Constitución que deje atrás el texto de 2008, aprobado durante el mandato presidencial de Correa, para profundizar sus reformas en materia de lucha contra el crimen organizado y liberalización de la economía, especialmente en llegada de inversiones y flexibilización laboral.

"El Ecuador está cambiando. El Ecuador ya escogió un camino diferente. Y ese camino va a hacer que nuestros hijos vivan mejor que nosotros", enfatizó Noboa en su discurso para festejar su triunfo, desde su residencia de playa en la comuna de Olón, done había votado más temprano acompañado de su familia. "Ecuador quiere ser diferente, Ecuador no quiere regresar al pasado, Ecuador quiere caminar hacia adelante", enfatizó.

A renglón seguido, Noboa criticó la actitud de su contrincante de no reconocer la derrota: "Me parece penoso que con once o doce puntos de diferencia trate de alguna forma cuestionar la voluntad de los ecuatorianos; creo que los ecuatorianos ya se pronunciaron, ahora hay que trabajar desde el día de mañana".

Tercera derrota del correísmo

Para el correísmo esta es su tercera derrota consecutiva en la segunda vuelta de unas elecciones presidenciales. Andrés Arauz perdió en 2021 contra Guillermo Lasso, González se vio superada en 2021 por Noboa y ahora, en 2025, la historia ha vuelto a repetirse, si bien la candidata correísta se niega a aceptar que haya perdido de forma legítima.

"Denuncio ante mi pueblo, los medios y el mundo que Ecuador está viviendo una dictadura y estamos viviendo el fraude electoral más grotesco de la historia de la República del Ecuador", proclamó González sin que por el momento haya presentado pruebas que sustenten su denuncia.

La candidata de izquierdas, que aspiraba a ser la primera mujer de Ecuador en ganar unas elecciones presidenciales, argumentó que ninguna encuesta ni sondeo a boca de urna reflejaba un resultado similar al reportado por el CNE, y cuestionó que su votación sea prácticamente idéntica a la de la primera vuelta, sin que apenas haya subido en votos.

A la narrativa del "fraude" también se unió el expresidente Rafael Correa, quien a través de la red social X señaló que "todos saben que estos resultados son imposibles".

Almagro felicita a Noboa

Ante esta situación, el secretario general en funciones de la Organización de Estados Americanos (OEA), el uruguayo Luis Almagro, felicitó a Noboa por su reelección ya que señaló que los resultados del CNE coinciden con los datos recabados por la misión de observación electoral de la OEA, pero aclaró que se mantendrán pendientes de cualquier proceso derivado de la denuncia de González.

La participación en la votación ascendió al 83,76% y la jornada se desarrolló con normalidad pero bajo fuertes medidas de seguridad al llevarse a cabo bajo el "conflicto armado interno" declarado desde inicio de 2024 por Noboa para contrarrestar la escalada de violencia criminal que ha situado al país a la cabeza de Latinoamérica en índice de homicidios.