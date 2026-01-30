Una oleada de protestas sale a la calle en Estados Unidos en respaldo de Minnesota: “¡ICE fuera ya!”

"¡ICE fuera de nuestras calles!", "Si no lo conseguimos, ¡cierre del gobierno!" y "¡Sin justicia no habrá paz!". Son algunos de los cánticos que varios cientos de personas han repetido en la tarde de este viernes en el —gélido y sumido en la nieve— centro de Washington. La capital estadounidense es una de las 300 ciudades que se han unido a las convocatorias de este fin de semana en solidaridad con Minnesota, donde la actuación de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y otros agentes federales se ha cobrado la vida de Renee Good, una madre de 37 años, y Alex Pretti, un enfermero de la misma edad, ambos ciudadanos estadounidenses.

“Estoy aquí porque estoy absolutamente devastada y porque me preocupan la Constitución y mis vecinos, sean ciudadanos estadounidenses, estén en proceso de serlo o sean indocumentados, me da igual. Me preocupan mis vecinos, y el terror y el bullying de los agentes es terrorífico”, asegura Carrie Muniak, que además de una pancarta por la paz lleva un gorro, una bufanda y un abrigo rosa para protegerse de los casi -10 grados Celsius.

“No queremos ver a nadie, pero sobre todo a nuestros vecinos, caer en las calles, ni ser literalmente secuestrados y enviados a campos de concentración, porque eso es lo que son los centros de detención del ICE. Y a veces ni los envían a centros de concentración dentro de nuestras fronteras, ¡los estamos enviando a otros países! Tienen que pagar por esto. Soy una pacifista, pero creo en la justicia, y la injusticia tiene que llevarse a la luz”, insiste en mitad de la concentración.

La protesta tenía vocación de huelga general y por eso la convocatoria pedía a los vecinos que no fuesen al trabajo, ni los niños a colegios e institutos, ni a la compra. En Washington, decenas de negocios se han sumado a la iniciativa, que trataba de aprovechar el impulso del paro y de la enorme manifestación que tuvo lugar la semana pasada en Minneapolis (Minesota), donde cientos de negocios cerraron y miles de personas salieron a la calle a -20 grados contra el despliegue de 3.000 agentes federales en su ciudad, un día antes del asesinato a tiros de Pretti.

"ICE fuera de todas partes", se leía en algunas pancartas, '"Pídele al Congreso y a Trump que dejen de financiar al ICE’", rezaban otras. “En solidaridad con Minnesota, por la abolición del ICE y en contra el régimen de terror antiinmigrantes", decía una más.

“La mayoría de la gente a la que está apresando el ICE son residentes legales o tienen permitido estar en el país, y aunque no lo tuvieran, las tácticas empleadas contra ellos son terribles e inconcebibles”, lamenta un joven de 30 años que prefiere no dar su nombre y que lleva una pancarta con el mensaje "Liam debería estar en el colegio" por el niño de 5 años detenido por el ICE la semana pasada. “Mi abuelo combatió a los nazis en la Segunda Guerra Mundial, y no se puso en peligro por este país para que ahora se convierta en una dictadura fascista. Simplemente no quiero que mis hijos crezcan en un país o mundo donde sea seguro ser Donald Trump”, añade.

"Vamos a dejarlo absolutamente claro a los que están en el poder: no habrá negocios como siempre mientras el ICE y la Patrulla Fronteriza aterroricen a nuestras comunidades!", recoge el cartel de los organizadores, General Strike US.

"Lost City Books permanecerá cerrado este viernes, 30 de enero, en respaldo a la huelga general contra el ICE", anunció la librería de Washington Lost City Books este jueves. "32 personas murieron en custodia del ICE en 2025. Ocho personas han muerto, o sido asesinadas, en encuentros con el ICE solo este mes. Las señales son claras: el ICE tiene que irse. Por favor, llama a tus congresistas y pídeles su voto para abolir el ICE (...). Te animamos a participar en la huelga en la manera que puedas: no vayas a trabajar, no vayas al colegio, no vayas de compras".

Junto a ellos, muchas otras librerías, cafeterías y bares de DC, una ciudad donde casi el 100% de su población vota al Partido Demócrata, se han unido a la iniciativa en solidaridad con Minneapolis y la huelga general. Del lado del respaldo por parte de los trabajadores, cuando se terminó de redactar este artículo ni el Ayuntamiento ni los convocantes habían compartido cifras ni estimaciones.

Impacto en todo el país

Sin embargo, otras partes del país sí han informado de que la huelga ha tenido un importante seguimiento. Los colegios de Aurora, un suburbio de Denver (Colorado), han cerrado por el gran seguimiento por parte de su personal. Según Reuters, en Georgia 90 institutos informaron de que no iban a dar clase con formalidad, y en Tucson (Arizona) al menos 20 cancelaron también sus clases por la ausencia de profesores y estudiantes.

En un instituto de Fremont (Nebraska) donde se manifestaban decenas de estudiantes, el conductor de un vehículo SUV que llevaba una bandera con el eslogan ‘Trump 2024 ha embestido contra una manifestante. El autor del atropello, que parecía tener una edad similar a la de los manifestantes, ha conducido varias veces por delante del instituto mostrando su bandera y después se había detenido y bajado del coche para increpar al grupo de manifestantes. Fue justo después cuando dirigió el vehículo contra ellos, informa la televisión News Channel Nebraska.

Otras ciudades han convocado manifestaciones durante el sábado y el domingo, con la esperanza de conseguir que Trump deje de enviar a sus agentes de inmigración a sus calles. Una de ellas es la propia Minneapolis, donde miles de personas han vuelto a copar las calles este viernes. A la vez, este sábado hay convocadas manifestaciones en todo el país ante las oficinas del ICE para mostrar el rechazo a su actividad y pedir que dejen de llevar a cabo redadas en las calles.

Trump recula

Tras la muerte de Pretti, y después de días en los que el Gobierno mantuvo que los agentes actuaron en defensa propia porque el enfermero buscaba hacer una "masacre" de policías y lo tildó de “terrorista”, la Administración Trump ha dado marcha atrás y ha decidido apartar al jefe de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino. Su sustituto al mando de los agentes en Minnesota, el zar fronterizo Tom Homan, ha dicho que ahora el foco estará en los "criminales y en las amenazas a la seguridad nacional".

Sin embargo, en la noche del jueves Trump llamó a Pretti "agitador" y "posiblemente insurrecionista" después de que se publicase un vídeo que mostraba a Pretti dándole una patada al faro de un coche de agentes federales. Además, el Departamento de Justicia ha arrestado al expresentador de CNN y ahora periodista independiente Don Lemon por su supuesta participación en una protesta dentro de la iglesia. Él asegura que estaba retransmitiendo la protesta y no formaba parte de ella como activista.

Estos cambios de dirección no daban, sin embargo, mucha esperanza a los manifestantes que se concentraban en Washington este viernes. "Ojalá escuchen a quienes votaron por ellos, pero no tengo muchas esperanzas", asegura Debbie, una mujer de alrededor de 70 años que se confiesa asustada por las personas a las que ha matado el ICE en Minnesota. "Pero hay que hacer algo". ¿Tiene esperanza en las elecciones de medio mandato? "No demasiado, creo que muchos demócratas no son muy diferentes a los republicanos".