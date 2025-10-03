Varias ONG propalestinas denuncian el paso por España de barcos con material bélico para Israel

La Red Estatal contra la Ocupación de Palestina (Rescop) ha denunciado este viernes que cuatro barcos con armas y combustible destinados a "abastecer el genocidio" palestino navegarán por aguas españolas y/o recalarán en puertos nacionales, según informa EFE.

Esta red de organizaciones propalestinas ha exigido que se deniegue el atraque de estos buques, que se retengan e inspeccionen. La Rescop ha indicado en un comunicado que cuatro barcos van a utilizar puertos y aguas territoriales españolas "en las próximas horas y días en sus rutas de suministro de material militar y combustible a Israel".

Según información obtenida del puerto de Barcelona y la plataforma de seguimiento de barcos VesselFinder, dos buques utilizarán el puerto de la ciudad condal, otro atracará en Ceuta y un cuarto pasará por aguas españolas en su ruta hacia Gibraltar. Se trata del Petrolina Ocean, con bandera de Chipre, que está haciendo labores de suministro en el puerto de Barcelona, donde tiene previsto cargar 6.100 toneladas de combustible para transportar a Israel, según Rescop.

En las inmediaciones del puerto de la ciudad condal se encuentra el Zim Virginia, con bandera israelí, que regresa de Israel a Estados Unidos después de haber entregado "13 toneladas de componentes de helicópteros militares, 5 toneladas de proyectiles" y 22 vehículos de uso militar. También tiene previsto hacer escala en el puerto de Valencia.

El tercer barco es el Danica Sunrise, con bandera de Dinamarca, que también se encuentra en la ruta desde Israel a Estados Unidos, pertenece a una compañía especializada en carga de explosivos y tiene previsto hacer escala en Ceuta.

De la misma compañía es el Marianne Danica, que viaja de India a Israel para entregar 18 contenedores de munición y no ha podido hacer escala en Cabo Verde, por lo que se dirige a Gibraltar, para lo que tendrá que atravesar aguas españolas. En 2024, Exteriores prohibió su atraque tras acreditar que transportaba munición y explosivos.

La Rescop ha exigido en su comunicado que el Gobierno impulse un "embargo integral de armas a Israel sin excepciones" que incluya también el tránsito y ha solicitado a las autoridades competentes que denieguen a estos cuatro buques el acceso a los servicios portuarios.

"Ningún puerto español debe permitir el atraque de barcos implicados en el comercio de armas con Israel. Siguen pasando armas manchadas de sangre por nuestros puertos y aeropuertos. Seguimos financiando y facilitando el genocidio, la ocupación y el apartheid en Palestina mediante el suministro de combustibles", ha subrayado.