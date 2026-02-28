La ONU condena los ataques de EEUU e Israel y las represalias de Irán: "Los civiles pagan el precio"

El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, condenó este sábado tanto los ataques de Estados Unidos e Israel en todo el territorio iraní como las represalias de Irán y señaló que "en cualquier conflicto armado son los civiles quienes acaban pagando el precio más alto", según recoge EFE.

"Las bombas y los misiles no son la manera de resolver las diferencias, sino que solo provocan muerte, destrucción y sufrimiento humano", advirtió en un mensaje en su cuenta oficial en X.

El jefe de derechos humanos de Naciones Unidas hizo un llamamiento a la contención para evitar mayores daños a la población e imploró a todas las partes a "actuar con sensatez, reducir la escalada y regresar a la mesa de negociación, donde apenas unas horas antes buscaban activamente una solución".

"Esta es la única forma de resolver de manera duradera las profundas diferencias que existen", subrayó el alto comisionado austríaco.

No hacerlo, advirtió, entraña el riesgo de "un conflicto aún más amplio, que inevitablemente provocará más muertes civiles absurdas y destrucción a una escala potencialmente inimaginable, no solo en Irán sino en toda la región de Oriente Medio".

Türk recordó asimismo que el derecho internacional considera primordial la protección de los civiles en conflictos armados.

"Todos y cada uno de los actores implicados deben garantizar el cumplimiento de estas normas, y su violación debe conllevar la rendición de cuentas de los responsables", advirtió.

Macron pide una reunión urgente de la ONU

El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó este sábado que la "escalada actual" en Oriente Medio es "peligrosa para todos" y que "debe cesar", además de pedir una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

En un mensaje en su cuenta de X sostuvo que el "desencadenamiento de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán tiene graves consecuencias para la paz y la seguridad internacional".

"La escalada actual es peligrosa para todos. Debe cesar. El régimen iraní debe comprender que ya no le queda otra opción que entablar negociaciones de buena fe para poner fin a su programa nuclear y balístico, así como a sus acciones de desestabilización regional", señaló el mandatario.

Es algo que considera "absolutamente necesario para la seguridad de todos en Oriente Medio".

Por otro lado, Macron indicó que "las masacres perpetradas por el régimen islámico lo descalifican" y hacen necesario que se dé la palabra al pueblo iraní lo más pronto posible.

En un momento que califica como "decisivo", aseguró que París ha tomado todas las medidas posibles para garantizar la "seguridad del territorio nacional" y la de los ciudadanos y empresas franceses en Oriente Medio.

"Francia también está dispuesta a desplegar los medios necesarios para proteger a sus socios más cercanos, si así lo solicitan", precisó.