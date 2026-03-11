El precio del gasóleo sube un 14% en una semana y alcanza su coste más elevado desde 2023

El precio del gasóleo ha aumentado un 14,16% en la última semana consecuencia de la inestabilidad por la guerra de Irán y se ha situado en 1,645 euros el litro, su coste más elevado desde octubre de 2023.

Según el boletín sobre el petróleo de la Unión Europea publicado este miércoles, que recoge datos hasta el 9 de marzo, el precio del gasóleo ha subido por novena semana consecutiva y también ha repuntado la gasolina, cuyo coste ha crecido un 7,67% hasta situarse en 1,6 euros el litro.

Precisamente fue el lunes 9 de marzo cuando el petróleo brent, el de referencia en Europa, alcanzó su mayor ascenso intradiario, con una subida del 29% hasta 119,50 dólares, su precio más alto desde el inicio de la guerra en Ucrania en febrero de 2022. Sin embargo, desde el lunes —último día en el que se recopilaron datos para este boletín— la cotización del brent ha descendido y este miércoles, sobre las 14:00 horas (13:00 GMT), se negociaba cerca de los 90,9 dólares por barril.

A pesar de estos avances, el precio de los carburantes todavía está lejos de los máximos registrados tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia, cuando el precio de la gasolina subió hasta 1,941 y el diésel se disparó hasta 1,9 euros, a pesar de los descuentos aplicados.

El incremento de los precios de los carburantes que se ha experimentado en la última semana ha sido el mayor registrado desde enero de 2023, cuando dejó de estar en vigor el descuento de 0,20 euros por litro, lo que propició que la gasolina subiese en una semana un 16,85% y el gasóleo un 15,21%. Si se analiza la evolución de los precios, el litro de la gasolina sube un 11,34% desde el arranque de 2026 y el de diésel, un 18,77%; y si se comparan con los datos de hace un año, la gasolina está un 3,9% más cara y el diésel, un 11,75%.

Hasta la semana pasada, la gasolina estaba un 4,62% más barata que hace un año y el diésel, un 3,29%.

Llenar un depósito de 55 litros de gasolina cuesta 88 euros con las cifras proporcionadas por la Unión Europea, mientras que se si hace con diésel, el precio asciende a 90,48 euros.

Los precios en la UE

Como es costumbre, los precios de los carburantes en España se situaron por debajo de la media tanto de la Unión Europea como de la zona euro a pesar del incremento generalizado del coste.

Los datos de la última semana muestran que en los 27 países de la UE, el precio medio de la gasolina fue de 1,774 euros por litro, y el del gasóleo, de 1,861 euros.

En la zona euro, el litro de gasolina se situó, de media, en 1,835 euros, y el de diésel en 1,893 euros.