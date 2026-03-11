La AIE aprueba la mayor liberación de reservas estratégicas de petróleo de la historia

400 millones de barriles de petróleo. Esa es la cifra de reservas estratégicas que la Agencia Internacional de Energía (AIE) pondrá en el mercado para reducir los precios del crudo, disparados por la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Es la mayor liberación de activos de este tipo de la historia.

Una medida sin precedentes para un momento crítico. Después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, y su socio, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu decidieran un ataque coordinado contra Irán con el objetivo de hacer caer el régimen de los ayatolás, las alarmas se dispararon en el mercado mundial del petróleo. El país persa tenía su particular 'botón rojo': el cierre del estrecho de Ormuz, un corredor por el que pasa una quinta parte del flujo de petróleo mundial. Y ante la amenaza, no dudaron en apretarlo.

Las consecuencias se han notado rápidamente. La volatilidad de los precios del crudo ante la decisión ha sido máxima. El pasado martes, se disparó hasta 29%, hasta situarse cerca de los 120 dólares, un máximo en 4 años. Es cierto que después bajó y cerró en un ascenso del 6,76%, una tendencia que ha continuado en la jornada de este miércoles, en la que ha caído alrededor alrededor del 6%.

El brent sube un 8,52 % y el petróleo de Texas vive su mayor subida semanal desde 1983 Ver más

Sin embargo, y más allá de las subidas concretas, la volatilidad del mercado es máxima, imposible de prever las consecuencias geopolíticas de lo que está sucediendo en Oriente Medio. Este martes, por ejemplo, la perspectiva de un conflicto corto, después de que Israel señalara que no quería una "guerra interminable" y de las palabras de Trump en las que decía que la intervención podría estar llegando a su fin, hacía subir el optimismo de los mercados.

A eso se sumaban las declaraciones del secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Ali Lariyani, en las que afirmaba que Ormuz será un estrecho de paz y prosperidad para todos o de derrota y sufrimiento para los belicistas, en referencia a EEUU. También las declaraciones en la noche del martes en las que el magnate estadounidense afirmaba que había destruido 16 barcos con minas iraníes, amenazando con ataques “a un nivel nunca visto” si se minaba Ormuz.

Por esta volatilidad, la AIE ha decidido actuar. Su idea es compensar con esos 400 millones de barriles inyectados al mercado a lo largo de, al menos, los próximos dos meses, la quinta parte del petróleo perdida en bloqueo de Ormuz para evitar una escalada masiva en los precios que pueda provocar una crisis económica.