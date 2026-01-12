Suben a seis los fallecidos por hipotermia en Gaza este invierno tras la muerte de un bebé y un niño de 4 años

Al menos seis niños han muerto a causa del frío y la falta de refugio adecuado en la Franja de Gaza en lo que va de invierno, informó este lunes el Ministerio de Sanidad del enclave, tras el fallecimiento de un bebé y un niño de 4 años, informa EFE.

"Un bebé de 7 días y un niño de 4 años murieron a causa del frío extremo, lo que eleva a seis el número total de muertes infantiles por frío desde el comienzo del invierno", detalló el Ministerio en un comunicado, sobre dos defunciones registradas ayer.

El viernes, otro bebé de dos meses falleció en la ciudad de Gaza, según Sanidad, debido al fuerte descenso de temperaturas y "la falta de calefacción y refugios seguros y la escasez de mantas y ropas de invierno".

Desde finales de noviembre las temperaturas se han desplomado en Gaza, además de intensas lluvias y viento como ocurrió el pasado jueves, que inundaron tiendas de campaña y dañaron ropa, mantas y pertenencias de los palestinos.

Con una Gaza prácticamente arrasada tras dos años de bombardeos israelíes, y que han causado más de 71.400 palestinos muertos, gran parte de la población continúa malviviendo en tiendas de campaña; mientras la ONU pide al Gobierno israelí que permita la entrada de casas prefabricadas y materiales aislantes.

Además, pese al alto el fuego, Israel ha matado al menos a 442 palestinos en Gaza, donde aún controla el 54% de la Franja desde la denominada ‘línea amarilla’; desde donde siguen disparando casi a diario contra palestinos que el Ejército alega, sin pruebas, se acercan demasiado a las tropas.

Gran parte de la población gazatí desconoce las demarcaciones y se aproximan a esta nueva divisoria, que debería ser temporal según el acuerdo, intentando regresar a sus hogares o en búsqueda de comida.