Séjourné, sobre la relación industrial UE-China: “Lo que vemos en España a menudo no es un buen modelo”

El vicepresidente de la Comisión Europea para la Prosperidad y la Estrategia Industrial, Stéphane Séjourné, considera que se tienen que revisar las relaciones que la UE mantiene con China, sobre todo en la parte industrial, un sector bajo la competencia de su cartera en Bruselas.

En un encuentro en la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo con un reducido grupo de medios, entre los que estaba infoLibre, el también comisario europeo de Mercado Interior, Industria y Pymes aseguró que “la relación de la UE con China se encuentra en medio de la nada y hay que definirla. Es necesario ser mucho más inteligentes en la relación con China”.

Séjourné cree que “la solución no pasa por mantener los aranceles”, pero en un referencia directa a España, cree que tampoco se resuelve nada instalando “una fábrica a las afueras de Barcelona en la que se ensamble un coche con todos los componentes chinos”.

El vicepresidente se refiere al desembarco que la multinacional china Chery anunció en abril del año pasado para instalar una fábrica de coches en la Zona Franca de Barcelona. “Eso genera empleo de baja calidad y no supone ningún valor añadido a la industria europea”, sentenció en esa reunión el exministro francés de Macron. Y añadió: “El modelo que vemos en España a menudo no es un buen modelo, no da crecimiento a nuestras empresas en términos de producción”.

Esta idea ya fue defendida por la propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante su discurso sobre el estado de la Unión: “Creo que Europa debería tener su propio E-car [coche eléctrico]. E de ‘environmental’ [ambiental] –limpio, eficiente y ligero–. E de económico –asequible para la gente–. E de Europeo –fabricado aquí en Europa, con cadenas de suministro europeas–. Porque no podemos dejar que China y otros conquisten este mercado. Pase lo que pase, el futuro es eléctrico. Y Europa formará parte de él. El futuro del automóvil –y los automóviles del futuro– deben fabricarse en Europa”.

En este sentido, el vicepresidente de la Comisión apuesta por una revisión de las relaciones con Pekín: “Mi idea es centrarnos en un review de nuestros acuerdos con China. Una transferencia de competencias, por ejemplo sobre las baterías, obligaciones de producción y hacer funcionar nuestras empresas”. Esto se traduciría, entre otras cosas, en alcanzar “un 60% de componentes europeos en los automóviles”.

En el encuentro, Séjourné subrayó la necesidad de “ser mucho más inteligentes sobre el uso del potencial chino en Europa” y puso el ejemplo de las centrales nucleares en Francia: “Lo hicieron con Francia en las nucleares y ahora son ellos los que exportan energía nuclear por el mundo. No veo por qué no haríamos nosotros también eso.”

El contexto de esta afirmación hay que buscarlo en los años ochenta y noventa. En esa época, Francia era pionera en energía nuclear civil. Para construir parte de sus reactores, el país galo firmó acuerdos con China, algo que permitió a Pekín beneficiarse de la transferencia de tecnología. De hecho, Francia ayudó a levantar instalaciones, formar ingenieros y transferir know-how al país asiático. Con el tiempo, Pekín no solo aprendió, sino que desarrolló sus propios diseños (Hualong One, exportado a Pakistán, Reino Unido o Argentina) y ahora China es competidor y exportador nuclear mundial.

Séjourné, hombre cercano a Macron

Durante el encuentro, el vicepresidente de la Comisión habló con los medios en un perfecto español, una costumbre que ya se destacó en su etapa como europarlamentario. Séjourné nació en Versalles pero pronto se trasladó a México con su familia. Más tarde se mudaron a Madrid y Buenos Aires, por lo que en su juventud completó todos los estudios hasta obtener el Bachillerato en el extranjero.

En el Parlamento Europeo llegó a liderar el grupo de Renew [Renovar Europa] en su etapa como europarlamentario antes de convertirse en ministro de Francia a principios de 2024. Sin embargo, su estancia en París fue muy breve porque a finales de año regresó a la instituciones europeas por todo lo alto. En ese momento, Von der Leyen le nombra vicepresidente de la Comisión y esto le lleva a ser uno de los pesos pesados de Renew junto a la alta representante Kaja Kallas.

Los medios de comunicación siempre han señalado la estrecha relación que Séjourné mantiene con el presidente francés, Emmanuel Macron. De hecho, en su época de europarlamentario y líder de Renew algunos temieron por excesiva cercanía con el Elíseo. Y de nuevo, cuando accedió a la Comisión, se puso encima de la mesa su papel como hombre fuerte de Macron.