Von der Leyen: "Europa está en combate"

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha comenzado su primer debate del estado de la Unión Europea de esta legislatura con contundencia: “Europa está en combate”. La líder europea ha reconocido que su comienzo ha sido “muy duro” pero lo ha justificado por el marco internacional en el que vive Europa.

“Europa está en combate, un combate por un continente completo y en paz, por una Europa libre e independiente, un combate por nuestros valores y nuestras democracias, un combate por nuestra libertad y nuestra capacidad de elegir nuestro destino por nosotros mismos. No se confundan es un combate por nuestro futuro”, ha comenzado la presidenta.

En un discurso belicista, Von der Leyen ha asegurado que en estos momentos “se están trazando las nuevas líneas del orden mundial basado en el poder”. Además, ha remarcado que es necesario un cambio de modelo: “Debe surgir una nueva Europa”. Y ha subrayado: “Este debe ser el momento de la independencia de Europa, hacernos cargo de nuestra defensa y nuestra seguridad”.

La presidenta de la Comisión ha interpelado a los europarlamentarios con una pregunta sobre su posición frente a la situación que ha definido: “La pregunta central que se nos plantea hoy es bien sencilla: ¿tiene Europa estómago para este combate?”.

El conflicto con Rusia

En las últimas horas Polonia ha denunciado que ha sufrido un ataque con varios drones rusos en una violación "sin precedentes" de su espacio aéreo. Von der Leyen en su discurso ha querido detenerse en este incidente y ha mostrado su solidaridad con Polonia. “El mensaje de Putin es claro y nuestra respuesta tiene que ser clara, tenemos que presionar más a Rusia, necesitamos más acciones”, ha afirmado.

La presidenta ha recalcado su posición belicista asegurando que “esta es la guerra de Rusia y es Rusia la que tiene que pagar”. Y ha continuado reforzando la posición que la UE ha mantenido hasta ahora y que, por ello, se debe seguir con el apoyo a Kiev y “financiar el esfuerzo de guerra de Ucrania”.

Sobre este desembolso en la guerra de Ucrania, la presidenta ha explicado que propondrá un nuevo programa: "Lo llamamos Qualitative Military Edge [Ventaja Militar Cualitativa]. Apoyará la inversión en las capacidades de las fuerzas armadas ucranianas". Y ha puesto como ejemplo los drones, sobre los que ha afirmado que “antes de la guerra, Ucrania apenas tenía drones. Ahora, más de dos tercios de las pérdidas de equipos rusos son atribuibles a drones ucranianos”. Por eso, cree que es en esta vía en la que tiene que invertir Europa. De hecho, Von der Leyen ha asegurado que ante la inestabilidad provocada por Rusia en el este del continente, la UE debe crear “una guardia del frente oriental” y hay que “responder a la llamada de nuestros amigos bálticos y construir un muro de drones”.

“Lo que ocurre en Gaza es inaceptable”

Como era de esperar, la presidenta de la Comisión se ha referido a la situación que se está viviendo en Gaza, que ha definido como “inaceptable”. Mientras la presidenta hacía referencia a la guerra de Netanyahu evitando hacer referencia a la palabra genocidio, parte de la bancada del Parlamento Europeo, vestidos de rojo, se han puesto en pie.

Von der Leyen ha dicho que entiende la indignación de muchos ciudadanos europeos por la falta de unidad de la UE en la respuesta a las acciones de Israel en la Franja de Gaza, aunque a la vez se ha declarado amiga de Israel y defensora de la solución de los dos Estados.

En un mensaje directo a Netanyahu, la presidenta de la Comisión ha afirmado que “el hambre provocada por el hombre nunca puede ser un arma de guerra”. Y ha subrayado: “Esto tiene que acabar”.

Pero también ha querido hacer referencia a Hamás antes de pasar a otros asuntos y ha explicado que “no habrá nunca, ahora ni jamás, un lugar para Hamás porque son terroristas”.

En este punto, Von der Leyen ha presentado una batería de propuestas para presionar a Israel. “En primer lugar, la Comisión hará todo lo posible por sí sola. Suspenderemos nuestro apoyo bilateral a Israel. Suspenderemos todos los pagos en estas áreas, sin afectar nuestra colaboración con la sociedad civil israelí ni con Yad Vashem. En segundo lugar, presentaremos dos propuestas más al Consejo: propondremos sanciones a los ministros extremistas y a los colonos violentos; y también una suspensión parcial del Acuerdo de Asociación en materia comercial. Soy consciente de que será difícil alcanzar la mayoría. Y sé que cualquier medida será excesiva para algunos”.

