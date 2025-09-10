Sigue aquí en directo el debate sobre el Estado de la Unión

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afronta este miércoles su primer Debate del estado de la Unión Europea de esta legislatura, hasta ahora marcada por las tensiones comerciales con Estados Unidos, la falta de consenso sobre Gaza y el creciente descontento en la coalición que le apoya en el Parlamento Europeo. Además, se producirá pocas horas después de que Polonia derribase varios drones rusos tras una violación "sin precedentes" de su espacio aéreo.

Von der Leyen comparecerá a partir de las 9:00 horas en el hemiciclo del Parlamento Europeo para dar cuenta de las propuestas que Bruselas quiere sacar adelante durante el próximo curso, así como para defender su gestión de los momentos clave hasta ahora en los primeros compases de su segunda legislatura al frente de la Comisión Europea.

Lo hará ante un hemiciclo con la tensión al alza en los últimos meses, que ya puso en peligro la elección de su equipo de comisarios por las cuitas políticas y que, desde diferentes sectores, ha criticado el acuerdo con Estados Unidos para evitar la furia arancelaria de Donald Trump, el pacto comercial con el Mercosur, la inacción en Gaza o la ausencia de la UE en los esfuerzos para acabar la guerra en Ucrania.

El discurso, que tradicionalmente marca la apertura del curso político en la UE, medirá la temperatura de una Eurocámara que ya le sometió a una moción de censura el pasado mes de julio y donde se están cocinando hasta dos más, una impulsada por la extrema derecha de los Patriotas por Europa y otra por el grupo de la Izquierda.