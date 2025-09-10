Polonia derriba varios drones rusos tras una violación "sin precedentes" de su espacio aéreo

La operación en la que el Ejército polaco utilizó armas para derribar a varios drones rusos y que duró toda la madrugada se ha dado por terminada cerca de las 06.00 GMT, según informó el Mando Operativo y recoge EFE. "Las operaciones de la aviación polaca y aliada relacionadas con las violaciones del espacio aéreo polaco han concluido", dijo en un mensaje en X en el que apuntó que "varios" fueron interceptados.

Según ha informado la OTAN, sus defensas aéreas han ayudado a Polonia a derribar estos drones rusos. Varsovia denunció este miércoles un "acto de agresión" tras la violación de su espacio aéreo "sin precedentes" de drones rusos durante la madrugada, que ha obligado a cerrar varios aeropuertos y a convocar de urgencia una reunión de la Asamblea de Seguridad Nacional.

"Como consecuencia del ataque perpetrado por la Federación Rusa en territorio ucraniano, se ha producido una violación sin precedentes del espacio aéreo polaco por parte de objetos similares a drones. Se trata de un acto de agresión que ha supuesto una amenaza real para la seguridad de nuestros ciudadanos", señaló el Mando Operativo de las Fuerzas Armadas en la red social X.

Las autoridades polacas confirmaron que uno de estos drones rusos cayó en el tejado de un edificio residencial en Wyryki (este), causando daños materiales leves. Según los medios polacos, los restos de un segundo aparato han sido hallados en la región de Lublin (este), y están siendo examinados por los militares.

El presidente polaco, Karol Nawrocki, ha mantenido una reunión informativa con el primer ministro, Donald Tusk, y responsables militares y miembros del Gobierno. Tras esta reunión, Tusk afirmó este miércoles que ha sido la primera vez que drones rusos tuvieron que ser derribados sobre territorio de un Estado miembro de la OTAN, y por eso los aliados se toman muy en serio la situación, que calificó de "probable provocación a gran escala" por parte de Rusia.

El jefe del Gobierno polaco ha informado al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, de la situación y las medidas tomadas, y los dos están en "contacto permanente". La "agresión" rusa se ha producido contra un país de la Alianza Atlántica. También ha informado al secretario de Estado de EEUU, Mark Rubio.

Según denunció este miércoles en sus redes sociales el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, Rusia lanzó de forma deliberada contra territorio polaco al menos 8 drones kamikaze Shahed. Según el líder ucraniano, no fue un “accidente” y supone un “nuevo nivel de escalada” por parte del Kremlin. "Moscú siempre fuerza los limites de lo posible, y si no encuentra una reacción contundente se queda en el nuevo nivel de escalada.", escribió .

"Estado de máxima alerta"

La operación, en la que el Ejército utilizó armas para derribar a varios drones, duró toda la madrugada, ya que solamente cerca de las 06.00 GMT el Mando Operativo informó en X de que "las operaciones de la aviación polaca y aliada relacionadas con las violaciones del espacio aéreo polaco han concluido".

Los sistemas de defensa aérea y reconocimiento por radar alcanzaron durante la madrugada el "estado de máxima alerta" y se movilizaron a las tropas de Defensa Territorial (WOT), un servicio de voluntarios y reservistas, así como a la Policía, la Guardia Fronteriza y la Policía Estatal de Bomberos.

La violación del espacio aéreo polaco obligó al cierre temporal de cuatro aeropuertos, el de Chopin de Varsovia, Varsovia-Modlin, Rzeszów-Jasionka y el aeropuerto de Lublin, de los que la mayoría ha podido reabrir a primera hora de la mañana. La población fue alertada para que, si encuentran drones derribados o fragmentos de los mismos, no se acerquen, no los toquen ni los muevan, antes de ser revisados por las patrullas de artificieros.

Drones rusos ya habían caído con anterioridad en territorio de países de la OTAN vecinos de Ucrania, pero es la primera vez que uno de ellos se ve obligado a neutralizar vehículos no tripulados de Rusia.