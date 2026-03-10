Transparencia total
EEUU destruye 10 barcos con minas en Ormuz y amenaza con ataques "a un nivel nunca visto" a Irán

  • "No tenemos informes de que así sea", ha dicho el presidente estadounidense
El presidente estadounidense, Donald Trump, camina por el Jardín Sur hacia la Casa Blanca tras aterrizar en el Marine One.
El presidente estadounidense, Donald Trump, camina por el Jardín Sur hacia la Casa Blanca tras aterrizar en el Marine One. Samuel Corum / POOL/EFE
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado a Irán con ataques “a un nivel nunca visto” en el caso de que el país haya puesto minas en el estrecho de Ormuz, además de exigir su retirada. "No tenemos informes de que así sea", ha matizado Trump. El mandatario ha añadido que EEUU ha atacado y destruido 10 barcos con minas en el estrecho.

