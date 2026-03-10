EEUU destruye 10 barcos con minas en Ormuz y amenaza con ataques "a un nivel nunca visto" a Irán
Trump evalúa cómo abaratar el petróleo e Israel insiste en que no busca una "guerra interminable" en IránVer más
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado a Irán con ataques “a un nivel nunca visto” en el caso de que el país haya puesto minas en el estrecho de Ormuz, además de exigir su retirada. "No tenemos informes de que así sea", ha matizado Trump. El mandatario ha añadido que EEUU ha atacado y destruido 10 barcos con minas en el estrecho.