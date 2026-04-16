Trump anuncia un alto el fuego de diez días entre Israel y el Líbano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que Israel y el Líbano han acordado un alto el fuego de diez días para lograr la paz, después de sostener "excelentes" llamadas telefónicas con los líderes de ambas naciones. "Acabo de mantener excelentes conversaciones con el muy respetado presidente Joseph Aoun, del Líbano, y con el primer ministro Bibi Netanyahu, de Israel. Estos dos líderes han acordado que, para lograr la PAZ entre sus países, iniciarán formalmente un alto el fuego de 10 días a las 5:00 p.m. EST", escribió Trump en su red Truth Social.

El estadounidense anunció en un segundo mensaje que invitará a Netanyahu y Aoun a la Casa Blanca "para las primeras conversaciones significativas entre Israel y el Líbano desde 1983, hace muchísimo tiempo", sin ofrecer de momento una fecha concreta para el encuentro.

En su publicación, Trump recordó el diálogo bilateral sostenido en Washington el pasado martes entre Israel y el Líbano, que "se reunieron por primera vez en 34 años con nuestro gran secretario de Estado, Marco Rubio". "He instruido al vicepresidente JD Vance y al secretario de Estado Rubio, junto con el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan 'Razin' Caine", para que trabajen con Israel y el Líbano a fin de lograr una PAZ duradera", indicó en Truth Social.

Según Trump, "ha sido un honor" el "haber resuelto nueve guerras en todo el mundo, y esta será la décima".

El presidente del Líbano agradece a Trump

El presidente del Líbano agradeció este jueves a su homólogo estadounidense sus esfuerzos para promover un alto el fuego con Israel y le trasladó durante una llamada telefónica la importancia de que sea implementado "lo antes posible".

"Durante la conversación, el presidente Aoun reiteró su agradecimiento por los esfuerzos que Trump está realizando para lograr un alto el fuego en el Líbano, y garantizar una paz y estabilidad duraderas, como paso previo a un proceso de paz", informó la Presidencia libanesa en un comunicado. "También expresó su deseo de que estos esfuerzos continúen para alcanzar el alto el fuego lo antes posible", agrega la nota.

De acuerdo con la Presidencia libanesa, Trump se comprometió a seguir trabajando para lograr ese ceses de hostilidades.

Von der Leyen aplaude el alto el fuego

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, acogió este jueves el anuncio del alto el fuego como un "un alivio", aunque urgió a que sea "un camino hacia una paz permanente".

"Aplaudo el alto el fuego de diez días entre Israel y el Líbano, mediado por el presidente Trump. Es un alivio porque este conflicto ya se ha cobrado demasiadas vidas. Ahora no necesitamos sólo una pausa temporal sino un camino hacia una paz permanente", dijo Von der Leyen en X (Twitter).

La presidenta del Ejecutivo comunitario señaló que Europa "seguirá urgiendo al respeto pleno a la soberanía e integridad territorial del Líbano" y añadió que continuarán enviando ayuda humanitaria para apoyar al pueblo libanés.

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La tensión entre Israel y el Líbano amenazaba con hacer tambalear el frágil alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán, que concluirá el próximo 22 de abril mientras se espera que se retomen las conversaciones de paz en Pakistán.

El conflicto en Oriente Medio, iniciado por EEUU e Israel el pasado 28 de febrero, no solo impacta en el aumento de la inestabilidad en la zona sino que ha afectado a la economía mundial, al interrumpir el tránsito por el Estrecho de Ormuz, paso estratégico por el que circulaba el 20% del petróleo de todo el mundo.

La cifra de muertos en Líbano por los ataques israelíes de las últimas seis semanas se eleva ya a 2.196, entre ellos 172 niños, y la de heridos a 7.185, de los que 661 son también menores, según las cifras divulgadas este jueves por el centro de Operaciones de Emergencia, perteneciente al Ministerio de Salud Pública.