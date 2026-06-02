El Gobierno amplía las funciones de Correos y refuerza su papel como ventanilla administrativa

Este miércoles, el Consejo de Ministros ha aprobado el contrato-programa de Correos, que desarrolla la modificación de la Ley Postal 43/2010 aprobada por el Congreso en julio del pasado año. Esa modificación agrega una nueva disposición por la que "se reconoce a Correos, por su extensa implantación territorial y por los medios personales y materiales de que dispone, como el instrumento idóneo de la Administración General del Estado para prestar Servicios de Interés Económico General (SIEG)", explica el Ministerio de Hacienda en una nota de prensa.

Los SIEG son aquellos servicios de interés público que el mercado no presta, o no presta en condiciones suficientes, sin intervención del Estado. Esta modificación de la Ley Postal permitirá regular las condiciones de prestación de estos servicios asignados a Correos.

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Estas se han dividido en cuatro grandes bloques, en los que se prioriza la accesibilidad en diferentes ámbitos: el acercamiento de la red de oficinas y puntos de atención al ámbito rural, el acceso a servicios financieros básicos y el acceso universal a la Administración General del Estado y la puesta a disposición del Estado de los medios personales y materiales que se requieran en situaciones de seguridad o emergencia.

Además, añaden desde Hacienda, “Correos reforzará su papel como ventanilla única de la Administración General del Estado ofreciendo próximamente la posibilidad de adquirir deuda pública u obtener el certificado digital a través de sus oficinas”.

Con este contrato-programa, en vigor hasta 2030, “Correos contribuirá de forma decisiva a la cohesión territorial, económica y social, así como a la sostenibilidad y al bienestar público, reforzando su misión de servicio público, tal y como está previsto en su Plan Estratégico 2024-2028”, celebran desde el ministerio.