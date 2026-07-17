Bolaños cree que la respuesta judicial al 'caso Begoña Gómez' no es adecuada ni contundente

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, considera que no es ni "adecuada" ni "contundente" la respuesta que la Justicia ha dado a la instrucción del juez Juan Carlos Peinado sobre la causa que afecta a Begoña Gómez.

En una entrevista en la Cadena SER, Bolaños ha reaccionado así a la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid, que ordenó ayer que se continúe el procedimiento de juicio con jurado contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por dos delitos, tráfico de influencias y malversación, y sobreseyó los otros dos por los que la acusaba el juez Peinado, corrupción en los negocios y apropiación indebida.

Para Bolaños, la respuesta que ha dado la Justicia "a un caso absolutamente flagrante, donde no hay nada de nada, no ha sido una respuesta muy adecuada ni muy contundente".

Cree el titular de Justicia que el juez Peinado "ha tensado las costuras del sistema" y ha recordado que tanto el Consejo General del Poder Judicial como los propios tribunales superiores —la Audiencia Provincial de Madrid— le han revocado en 16 ocasiones.

"Tenemos un Estado de Derecho robusto, con un sistema de garantías y de recursos que está en los mejores estándares europeos. Pero también creo que ha habido resoluciones judiciales absolutamente incomprensibles, que han hecho mucho daño a la Justicia y han hecho mucho daño a las personas a las que ha afectado", ha explicado.

Casos —ha dicho— en los que ha habido resoluciones "absolutamente incomprensibles y alejadísimas del Derecho" en los que "hubiera confiado en una respuesta más contundente del propio sistema de garantías".

En este sentido, ha dicho que el sistema debería ser lo suficientemente robusto para que cuando hay una resolución judicial "incomprensible y alejada del Derecho", se revoque en un tiempo muy ágil y no se alargue en el tiempo afectando a la reputación de la Justicia.

El caso que afecta a Begoña Gómez, ha recordado, lleva dos años en los tribunales y proviene de una denuncia "que se debió inadmitir el primer día", de la mano de "una organización ultraderechista que persigue a Begoña Gómez por ser la mujer del presidente del Gobierno y por ser progresista".

"Con un ánimo político presentó una denuncia con recortes de prensa. Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, el primer día se tenía que haber inadmitido, no debería haber pasado ni del registro y llevan 2 años", ha lamentado Bolaños, para después añadir que "la respuesta que ha dado la Justicia a un caso absolutamente flagrante, donde no hay nada de nada, no ha sido una respuesta muy adecuada ni muy contundente".

Reclama aplicar "plenamente" la amnistía

Bolaños también se ha referido a la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la ley de amnistía y ha asegurado que ya no existen dudas sobre su encaje legal, por lo que ha reclamado que se aplique plenamente a los líderes independentistas "lo antes posible".

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El ministro ha destacado que la justicia europea ha confirmado que la norma es conforme al derecho comunitario y tiene como objetivo reducir las tensiones políticas e institucionales surgidas tras el proceso independentista en Cataluña.

A su juicio, su aplicación a dirigentes como el expresident Carles Puigdemont supondría la última etapa de la normalización política, institucional y social en Cataluña. "Hoy es un gran día", ha afirmado Bolaños, quien ha defendido que la ley ha contribuido a recuperar la convivencia y la estabilidad.

El titular de Justicia ha calificado la amnistía como un "logro colectivo" del que se beneficia el conjunto de la ciudadanía y ha reivindicado la decisión del Gobierno de devolver a la política un conflicto que, en su opinión, nunca debió salir de ella.