Estreno exclusivo de ‘El hombre libre’, nuevo videoclip de Desastre en homenaje a Pepe Mujica

“Don Pepe Mujica ha dado ejemplo de cómo se debe hacer la política por y para el pueblo, con una manera muy humana de entender la vida: austera, justa, digna y libre”. Así resume Alfonso Carneros (voz, bajo y miembro fundador) las motivaciones que han llevado a Desastre a escribir una canción para el que fuera presidente de Uruguay, Pepe Mujica, indudablemente un referente para todos aquellos que sueñan con un mundo mejor. "Llevábamos tiempo dándole vueltas al tema y sentimos que era el momento cuando falleció en mayo del 2025. Pocas canciones hablan de él y desde el rock hemos querido ser los primeros", añade a infoLibre el músico.

Esta canción lleva por título El hombre libre y estará disponible oficialmente este viernes 5 de junio, pero infoLibre la estrena ya en exclusiva con un videoclip repleto de imágenes del añorado político: "Nuestra idea en el video siempre ha sido darle la importancia que el personaje requiere desde el punto afectivo, como una persona cercana a tod@s. Utilizamos imágenes de su vida diaria para que la gente vea lo que él quería que viéramos: un presidente de un país que puede vivir perfectamente en su casita de campo con su huerto, sus perros y su coche de toda la vida. Sin excesos, lujos y siendo uno más del pueblo".

Con el estilo festivo que caracteriza al grupo, El hombre libre rinde homenaje a los valores que Pepe Mujica nos legó con su ejemplo. La banda intenta condensar la fuerza de una vida tan intensa en la que, a bordo de su fiel escarabajo, revolucionó el ambiente político con leyes que ampliaron libertades y que han servido para que la gente en Uruguay viva más dignamente. Para Desastre, a nivel internacional Mujica fue la "personificación de la humanidad y la ternura entre pueblos". "Y se le echa de menos", sentencia la formación.

Este tributo es, quizás, más necesario ahora que nunca pues, tal y como apunta Carneros, vivimos un tiempo "muy revuelto" en el que hacen falta "más políticos como él, que nos hagan ver el mundo como de verdad es, y no como algunos quieren que lo veamos". "Las autarquías que están viniendo son casi dictatoriales y muchos no se dan cuenta porque están en la oposición, pero si se les da el poder será tarde", avisa el músico, antes de rematar: "Eso ya pasó y el ser humano tiende a repetir errores. El poder que da el dinero y su afán por tener más lo compra todo, incluso la memoria".

A continuación, compartimos también un extracto de la letra:

"En los campos del sur nació un soñador

un hombre curtido por sol y dolor

sembró utopías con manos de tierra

enfrentó dictaduras sin miedo ni guerra.

14 años de sombra y prisión

pero su espíritu nunca cayó

en el silencio forjó su razón

al salir del barro salió de unión.

No quiso coronas, ni escoltas ni dios

vivió como el pueblo, habló por los dos

donó su salario, rompió la rutina

Rodrigo Cuevas: "La polarización sólo viene de un lado, la izquierda mantiene una increíble sensatez" Ver más

convirtió la política en medicina

palabra sencilla, mirada serena

recordó que el poder no vale sin ética plena"