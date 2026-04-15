Trump no ampliará el alto el fuego con Irán: "La guerra está por terminar"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que no contempla extender el actual alto el fuego con Irán, que entra en su octavo día dentro de una frágil tregua de dos semanas acordada el pasado 7 de abril. Según el periodista Jonathan Karl, de ABC, el mandatario afirmó que “no está pensando en extender el alto el fuego” y que “no cree que sea necesario”. Además, anticipó que “van a presenciar dos días increíbles”.

El conflicto, iniciado el 28 de febrero tras el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán, no tiene visos de acabar. En declaraciones a Fox News, el mandatario estadounidense aseguró que “la guerra está por terminar” y que Teherán busca “desesperadamente un acuerdo”. No obstante, también subrayó que “un acuerdo es preferible porque así podrán reconstruirse”, aunque advirtió, una vez más, que han "aniquilado a los radicales”.

President Trump told me today he isn't thinking about extending the ceasefire. He doesn't think it will be necessary.



"I think you’re going to be watching an amazing two days ahead," he said. "I really do."



I asked if the war ends with a deal, or "do you just say, look, we… — Jonathan Karl (@jonkarl) April 15, 2026

Pese a que las negociaciones en Islamabad concluyeron sin resultados tras más de 20 horas de diálogo una fuente diplomática indica a EFE que “las cosas se están moviendo positivamente” y que “existe la posibilidad de una segunda ronda de conversaciones” en los próximos días.

En paralelo, el Comando Central estadounidense anunció la implementación de un bloqueo total de los puertos iraníes. El almirante Brad Cooper afirmó que han logrado “bloquear por completo los puertos de Irán” y que, dado que el 90% del comercio del país depende del mar, consideran haber “detenido por completo” su actividad económica.

Esta medida se produce tras el fracaso de las conversaciones y en medio del cruce de acusaciones entre Washington y Teherán por no cumplir los términos del alto el fuego, especialmente en relación con el estrecho de Ormuz.

Contra la OTAN y el Papa

En el ámbito internacional, Trump también arremetió contra la OTAN por su falta de apoyo durante el conflicto. En su red social, afirmó que “¡La OTAN no estuvo ahí para nosotros y no lo estará en el futuro!”, reiterando su descontento con la alianza, a la que calificó como un “tigre de papel”.

El mandatario también ha confrontado con el papa Leon XIV en el que reclamó que "alguien le diga" que la República Islámica "ha matado al menos a 42.000 manifestantes inocentes" y que es "inaceptable" que Irán posea la bomba nuclear.