España reconcilia economía y diplomacia con México: Cuerpo negocia y el rey irá para animar a la selección

La agenda del reencuentro avanza entre España y México. A toda vela. A pesar del conflicto que quiso provocar la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, contra la presidenta de ese país, Claudia Sheinbaum. Ahora esa relación recobra fuerza con dos visitas al más alto nivel: el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, está de viaje desde este martes en el país norteamericano y Felipe VI se trasladará hasta allí para asistir el día 26 a un partido de la selección española en el campeonato mundial de fútbol.

España y México caminan de nuevo de la mano tras años de enfriamiento de las relaciones. En el Gobierno de Pedro Sánchez le dan la máxima importancia a esta conexión en un momento mundial crucial, en el que pocas grandes naciones tienen Administraciones progresistas. Y los dos países, asimismo, comparten la defensa de un orden multilateral frente a un Donald Trump que trata de dinamitar la diplomacia que ha reinado desde el final de la II Guerra Mundial.

Los dos países se han vuelto a dar la mano como se escenificó con el primer viaje de Sheinbaum a España el pasado mes de abril para participar en Barcelona en la cumbre a favor de una alianza por la paz, en la que Pedro Sánchez ejerció como anfitrión y a la que asistieron otros líderes progresistas como Gustavo Petro (Colombia), Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil) o Yamandú Orsi (Uruguay).

Nuevas vías de negocio

Ahora, en un contexto de incertidumbre y con Trump en plena amenaza arancelaria, los dos países quieren profundizar en las relaciones económicas. Cuerpo está desde este martes en México, con reunión incluida con Sheinbaum. Al vicepresidente primero le acompañan hasta 65 empresarios para buscar oportunidades de negocio.

Asimismo, Cuerpo supone un enlace de la UE con México. Se trata de la primera visita de un ministro de un Estado de la Unión Europea a este país desde la firma el pasado día 22 del Acuerdo Global Modernizado entre Bruselas y el Gobierno mexicano, que supone la actualización más ambiciosa de la relación bilateral en los últimos 25 años. Este pacto supone la liberalización de más del 85% de las líneas arancelarias y deja libres de aranceles al 99% de los productos intercambiados.

España quiere ahondar con México en la relación económica en varias áreas, con la vista puesta especialmente en la transición energética, las infraestructuras, los servicios financieros y la economía digital. En el Ministerio de Economía recuerdan que España es el segundo país inversor en México, solo por detrás de Estados Unidos, con unas 6.000 empresas de capital español presentes en sectores clave.

Asimismo, México es el primer destino de las exportaciones españolas en América Latina con más de 10.300 empresas con negocios allí. A la vez, ponen de relieve en el departamento de Cuerpo, que México se ha consolidado como el principal inversor latinoamericano en España, con cerca de 700 empresas que generan alrededor de 55.000 empleos y un volumen acumulado cercano a los 35.000 millones de euros. Otro dato en el que incide el Gobierno es que el intercambio comercial bilateral de bienes y servicios se ha incrementado más de un 44% desde la pandemia, a pesar de los vaivenes que está sufriendo la economía mundial por la situación geopolítica.

La labor internacional de Cuerpo

Cuerpo se ha convertido en el gran embajador de la economía española. Y su posición se ha reforzado desde que Sánchez lo elevó a vicepresidente primero tras la salida de María Jesús Montero para competir en las elecciones andaluzas. El también ministro de Economía le da máxima importancia a la escena internacional, como el presidente, y ha forjado relaciones con otras Administraciones desde que la época en la que ocupaba el puesto de secretario general del Tesoro.

El vicepresidente primero ya estuvo viajó junto a FelipeVI a Canadá a finales de mayo. Un país estratégico también en estos momentos con su primer ministro, Mark Carney, como una de las figuras clave para frenar a Trump y defensor de la alianza de potencias medias en el nuevo orden mundial. Asimismo, el ministro español de Economía tiene previsto hacer un viaje a California, un Estado dominado por los demócratas y cuyo gobernador, Gavin Newsom, ha forjado una relación sólida con Sánchez.

Felipe VI vuelve a México tras años de tensión

La visita de Cuerpo sirve de prólogo para el desplazamiento de Felipe VI, que ha aceptado la invitación de Sheinbaum para asistir al Mundial de fútbol. El monarca estará el día 26 en la ciudad mexicana de Guadalajara para apoyar frente a Uruguay a la selección española, que ya habrá participado previamente en dos partidos en el estadio de Atlanta (Estados Unidos).

El viaje de Felipe VI supone restablecer los puentes entre México y la Casa Real, después de un periodo de años en el que el Gobierno de Sheinbaum lleva exigiendo que el monarca pida perdón por los episodios violentos de la conquista, un tema muy sensible para su Gobierno y su electorado. El rey reconoció durante la inauguración de una exposición hace unas semanas que hubo “mucho abuso y controversias éticas” en aquella época.

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Felipe VI ha estado dos veces ya como monarca en México: en 2015 junto a la reina Letizia y en 2018 con motivo de la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador. Precisamente, fue él quien, un año después, pidió por carta a Zarzuela que se pidiera perdón por los abusos durante la conquista. Posteriormente, Sheinbaum no invitó al monarca a su toma de posesión, algo que provocó que no acudiera ningún miembro del Gobierno español.

Ahora las dos Administraciones vuelven a alinearse. Además, está el horizonte temporal de la celebración en Madrid de la próxima cumbre iberoamericana que tendrá lugar los días 4 y 5 de noviembre. La ausencia de México desluciría totalmente una cita en la que España ejerce de anfitriona.

De esta manera, el rey llevará un mensaje diferente al de la presidenta Ayuso, que se dedicó a reivindicar la figura de Hernán Cortés durante su reciente estancia en México, donde incluso llegó a decir que había corrido riesgo físico después de su choque con Sheinbaum. La presidenta madrileña no ha aclarado ni siquiera qué hizo los días en los que no tuvo agenda oficial.