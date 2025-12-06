Trump se entromete en las elecciones de Honduras y continúa su plan de control del Caribe

Las elecciones hondureñas que finalizaron el pasado lunes 1 de diciembre, han estado marcadas por el apretado pulso entre los candidatos Nasri Asfura y Salvador Nasralla, por el desorden en los centros de votación y por la injerencia de Donald Trump en los comicios. Cinco días después del cierre de urnas y con el 86,3% de las actas procesadas, Asfura lidera la carrera electoral por la mínima con un 40,2% y algo más de 23.000 votos que Nasralla (39,4%) que le sigue de cerca, en un conteo que está siendo extremadamente lento.

“Espero que la gente de Honduras vote por la libertad y la democracia y elija a Tito Asfura presidente”, escribió Trump en la red social Truth Social. “Si Tito Asfura gana (...) apoyaremos mucho a Honduras, si no, Estados Unidos no malgastará su dinero porque un líder equivocado solo puede traer resultados catastróficos a un país”, añadió. Con estas declaraciones comenzó el presidente de EEUU su propia campaña en favor del candidato del Partido Nacional de Honduras, Nasri Asfura.

Asfura, más conocido en Honduras como “Papi a la orden”, es el líder del partido conservador del país centroamericano y, antes de comenzar las elecciones, las encuestas le situaban como tercera opción por detrás de Salvador Nasralla, líder del Partido Liberal, y de Rixi Moncada, del Partido Libre. Pero después de la injerencia del presidente norteamericano, los votos para el conservador se han disparado. Ahora se sitúa a la par que Nasralla y ha superado ampliamente a la líder del partido izquierdista, Rixi Moncada.

Influir en procesos electorales, el modus operandi de Trump en América Latina

Estas elecciones no son un caso aislado de intromisión por parte del Gobierno estadounidense en América Latina. Este modo de actuación, se ha convertido en la estrategia de la Administración Trump para dar un giro a la derecha en el continente y tejer así una red de alianzas que beneficie los intereses de Washington a nivel internacional.

El ejemplo más reciente de injerencia directa por parte de la Administración Trump lo tenemos en Argentina. "Fue una gran victoria en Argentina. Quiero felicitar al vencedor, que fue un gran vencedor y contó con mucha ayuda por nuestra parte. Contó con mucha ayuda. Le di un respaldo, un respaldo muy fuerte", declaró Donald Trump tras la reciente victoria de Javier Milei en las elecciones legislativas argentinas celebradas en octubre de este año.

Tanto el caso argentino como el hondureño, se unen a la supuesta guerra abierta contra el narcotráfico que están llevando los servicios de inteligencia estadounidenses en el Caribe. Unas operaciones que se han saldado ya con la vida de 83 personas en ataques a presuntas narcolanchas. Los Gobiernos de Venezuela y Colombia han sido acusados por Trump como colaboradores con el narcotráfico y al líder venezolano, Nicolás Maduro, incluso lo designó oficialmente como terrorista.

Las elecciones en Honduras son importantes para Trump, pero sus intereses van más allá. Al menos así lo afirma a infoLibre Rogelio Núñez, doctor en Historia Contemporánea de América Latina por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset de la Universidad Complutense de Madrid. “Trump está tratando de crear una esfera de influencia hemisférica para contrarrestar a China, a la que muchos países latinoamericanos se habían cercado. Además, EEUU había perdido en las últimas décadas influencia en la región y ahora está llevando a cabo una política de palo y zanahoria con sus enemigos y aliados”, añade.

Honduras, con el mandato de la presidenta Xiomara Castro desde 2021, había fortalecido las relaciones con China, al que consolidó como un socio importante tras romper las relaciones diplomáticas con Taiwán en 2023. “Honduras se había situado en la órbita China y tanto Asfura como Nasralla buscaban reconocer a Taiwán”, afirma Núñez y asegura que no existe mucha diferencia entre ambos candidatos porque “se iban a alinear de igual manera con los intereses de Washington”.

El paradójico indulto al expresidente Juan Orlando Hernández

Trump no solo ha intervenido de manera directa en los comicios hondureños mediante declaraciones, sino que también ha hecho uso de su poder legislativo para conceder un indulto al expresidente Juan Orlando Hernández (JOH). El mandatario cumplía, desde el año pasado, una condena de 45 años con una multa de 8 millones de dólares en EEUU acusado de tres cargos relacionados con el narcotráfico y armas de fuego.

Hernández ocupó la presidencia de Honduras desde 2014 hasta 2022 gracias a una controvertida decisión de la Corte Suprema de Justicia que le permitió ser reelegido como presidente. Tras ser acusado por la opinión pública de fraude electoral después de su reelección en 2017, JOH reprimió las protestas en el país acabando con la vida de 32 personas.

Este indulto por parte de la Administración Trump se produce mientras Washington lleva a cabo la denominada “Guerra contra el narcotráfico” en el Caribe y al mismo tiempo que en EEUU muchos inmigrantes son deportados a sus países de origen acusados de contrabandistas.

Para Moisés Ruiz, profesor de Liderazgo Político y Comunicación en la Universidad Europea, este indulto es algo paradójico. “Es algo totalmente contradictorio, es un apoyo a un aliado político cercano ideológicamente, una recompensa a una vieja alianza política”. Y añade que “apoyar a Asfura es apoyar al partido de JOH y este es una figura muy popular en ciertos sectores conservadores”.

“Orlando es un narcotraficante cercano, por eso para Trump no es un narcotraficante”. Esta forma de actuar del líder estadounidense lleva a Ruiz a concluir que “la lucha contra el narcotráfico se ha convertido en una excusa para debilitar a los gobiernos de izquierdas en América Latina”.

Problemas en los sistemas de votación y denuncias de “fraude electoral”

El conteo está siendo extremadamente lento y el sistema de divulgación ha fallado en varias ocasiones, lo que está resultando en unas elecciones algo opacas. El último fallo se ha producido en la madrugada del pasado jueves 4 de diciembre, cuando el sistema de divulgación del Consejo Nacional Electoral (CNE) sufrió nuevas interrupciones.

Tras esto, el candidato centrista, Salvador Nasralla, que se encuentra en segundo lugar, denunció “un cambio de datos” llevado a cabo por el “algoritmo electoral” e instó a investigar a la empresa privada “que está metida en estos cambios”.

Un directivo del ente electoral de Honduras, Marlon Ochoa, ha ido un paso más allá. Ochoa, uno de los tres consejeros del CNE en representación del Partido Libre (actual presidente), ha denunciado fraude electoral este pasado jueves. El consejero denuncia un "golpe" y "fraude" electoral fraguado por el bipartidismo de derecha y la "injerencia" de Estados Unidos a través de un "siniestro" plan.

Para Ruiz, la victoria de Asfura no supondría algo muy distinto a la de Nasralla, pero sí que tendría implicaciones políticas. “Trump quiere dar un golpe sobre la mesa en Honduras, si gana Asfura será un golpe moral positivo, y si gana Nasralla quedará un poco más debilitado, pero la situación geopolítica seguirá siendo prácticamente la misma”. De hecho, la victoria de Asfura “tendría una influencia muy determinante en próximas elecciones como las de Colombia”, añade. “Trump estaría enviando un mensaje a América Latina diciendo: he ganado en Argentina, ahora en Honduras y lo próximo será Colombia y Venezuela”, concluye.