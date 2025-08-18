Zelenski pide una paz duradera después de que Trump le exija renunciar a Crimea antes de su reunión

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, dijo que una paz para Ucrania debe ser duradera y no un acuerdo que le sirva al líder ruso Vladimir Putin para lanzar un nuevo ataque, según informa EFE, como ocurrió en 2014 tras la ocupación de Crimea y de parte del Donbás cuando ucrania se vio forzada a ceder temporalmente parte de su territorio.

"Todos compartimos el firme deseo de poner fin a esta guerra de forma rápida y fiable. Y la paz debe ser duradera. No como hace años, cuando Ucrania se vio obligada a ceder Crimea y parte de nuestro Este —parte del Donbás— y Putin simplemente lo utilizó como trampolín para un nuevo ataque", dijo Zelenski en su cuenta de twitter tras su llegada a Washington para reunirse con el presidente de EEUU, Donald Trump.

Tampoco, según Zelenski, debe repetirse la situación de 1994 cuando Ucrania recibió una serie de garantías de seguridad -a cambio de entregar sus armas atómicas- que no funcionaron. "Por supuesto, Crimea no debería haberse cedido entonces, al igual que los ucranianos no cedieron Kiev, Odesa ni Járkov después de 2022. Los ucranianos luchan por su tierra, por su independencia", dijo el presidente ucraniano.

"Ahora, nuestros soldados han tenido éxito en las regiones de Donetsk y Sumy. Confío en que defenderemos a Ucrania, garantizaremos eficazmente la seguridad y que nuestro pueblo siempre estará agradecido al presidente Trump, a todos en Estados Unidos y a cada socio y aliado por su apoyo y su invaluable asistencia", subrayó. Rusia debe poner fin a esta guerra, que ella misma inició. Y espero que nuestra fuerza conjunta con Estados Unidos y nuestros amigos europeos impulse a Rusia hacia una paz verdadera", concluyó.

Sus declaraciones llegan después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijese este domingo que su homólogo ucraniano puede acabar la guerra con Rusia "casi de inmediato" si descarta a Crimea y a la OTAN. Zelenski "puede terminar la guerra con Rusia casi de inmediato, si quiere, o puede seguir luchando" dijo en su plataforma Truth Social, si Ucrania desiste de "recuperar" Crimea y de "entrar en la OTAN", y finalizó con la frase "algunas cosas nunca cambian".

"Recuerden cómo empezó. No recuperar la Crimea dada por Obama (sic) (hace 12 años, sin un solo disparo) y no entrar a la OTAN por parte de Ucrania", escribió el mandatario estadounidense.

Trump también aludió a la jornada de reuniones de este lunes con los líderes europeos que acompañarán a Zelenski y aseguró que es un "gran día en la Casa Blanca", que nunca ha recibido a tantos a la vez y que es un "honor para Estados Unidos".

Tras la cumbre de Trump con el mandatario ruso, Vladímir Putin, el pasado viernes en Alaska (EEUU), el estadounidense abogó por un acuerdo de paz directo entre los dos países en conflicto, al relegar el alto al fuego inicial que exigía para Rusia y que sigue reclamando Zelenski.

Se espera que en las reuniones de este lunes en la Casa Blanca, los focos de discusión sean las exigencias de Rusia sobre la entrega de territorios y las garantías de seguridad para Ucrania. Viajarán a Washington la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el secretario general de la OTAN, Mark Rütte; los presidentes de Francia y Finlandia, Emmanuel Macron y Alexander Stubb, respectivamente; y los jefes de Gobierno de Alemania, Reino Unido e Italia, en su orden: Friedrich Merz, Keir Starmer y Giorgia Meloni.