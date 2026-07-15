Aquí puedes ver los mejores momentos del curso de verano de infoLibre

infoLibre celebró este martes, 14 de julio, su curso de verano 'De la censura al algoritmo: democracia, periodismo y disputa del relato' en colaboración con la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid y el Comisionado de 50 años de España en Libertad.

En las diversas mesas de debate, talleres y coloquios participaron políticos, periodistas, artistas y personalidades del mundo de la comunicación como Jesús Maraña, Pepa Bueno, El Chojin, Marc Biarnés (Nosoloviernes en redes), Laura Hojman, Elena Reinés, Ángel Víctor Torres, Carmina Gustrán o Nacho Carretero, entre otros.

Estos son algunos de los mejores momentos de la jornada.