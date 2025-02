Hay momentos en que la historia hace un giro importante, y éste bien podría ser uno de ellos. Para llegar al poder y mantenerse en él, la extrema derecha no suele bastarse por sí sola, tiene que apoyarse en la parte de la sociedad generalmente representada por la derecha conservadora. Cuando esta última cae en la alianza o la complacencia es cuando se abre el camino hacia el poder a los movimientos reaccionarios, xenófobos y autoritarios.

Tres acontecimientos recientes confirman que este giro se está acelerando en Europa. El primero es la apertura de negociaciones a principios de enero en Austria entre el partido conservador ÖVP y el partido xenófobo prorruso FPÖ, con vistas a formar un gobierno liderado por este último. El siguiente es la votación en Alemania, el 29 de enero, de una moción sobre inmigración adoptada por la derecha conservadora y liberal y el partido de extrema derecha AfD, una primicia en la historia de la República Federal. Por último, el establecimiento de un gobierno federal en Bélgica dirigido por el nacionalista xenófobo flamenco Bart De Wever, que refleja también un giro de la derecha local.

Por supuesto, este acercamiento entre los conservadores europeos y la extrema derecha no es nada nuevo. Comenzó en Italia en las décadas de 1990 y 2000, con la reintegración en el gobierno de Silvio Berlusconi de los posfascistas y la Lega, todo ello empaquetado como “centro-derecha”. En 2000, el ÖVP austriaco también había gobernado con el FPÖ.

Pero la situación era entonces muy diferente. Para entenderlo, hay que retroceder en el tiempo. Tras la Segunda Guerra Mundial, la derecha estaba manchada por su connivencia con el fascismo. La complicidad de los liberales y católicos italianos fue lo que permitió a Mussolini imponer su régimen a mediados de los años veinte. El voto del Zentrum católico fue el que otorgó a Hitler plenos poderes en marzo de 1933. Al mismo tiempo, en Austria se instauró una dictadura corporativista con el apoyo del Partido Social Cristiano.

Pero los partidos de derechas se redefinieron luego en torno al antifascismo y el rechazo del nacionalismo, en particular a través del proyecto europeo y el apoyo al atlantismo, en plena Guerra Fría entre el “mundo libre” capitalista y el mundo comunista.

Adiós a la derecha democrática

En Alemania, la CDU de Konrad Adenauer se convirtió en el ejemplo de esa transformación de la derecha. Por supuesto, el Partido Demócrata Cristiano recicló a un buen número de ex simpatizantes e incluso colaboradores nazis, pero su posición ideológica era clara. La formación del ÖVP austriaco, la Democracia Cristiana italiana y los movimientos gaullistas y democristianos franceses siguieron el mismo patrón.

Esta posición seguía siendo fuerte en las décadas de 1990 y 2000. Y la idea de Silvio Berlusconi y del canciller austriaco Wolfgang Schüssel era forzar a la extrema derecha a entrar en la lógica euro-atlantista, confrontándola al mismo tiempo con la realidad del poder que reduciría su “populismo”.

Por supuesto, había que hacer algunas concesiones en materia de inmigración y seguridad, pero aún así se trataba de hacer que esas cuestiones formaran parte de la identidad liberal y conservadora de la derecha para, en su opinión, cortar la hierba bajo los pies a los radicales. Esa fue también la estrategia seguida por Nicolas Sarkozy durante el segundo mandato de Jacques Chirac (2002-2007).

La operación casi tuvo éxito: a mediados de la década de 2000, los posfascistas de Gianfranco Fini estallaron en pleno vuelo, el FPÖ perdió la mitad de su electorado y el Frente Nacional sólo alcanzó el 10% de los votos en 2007. Pero esta martingala no era tal. La derecha europea había metido el dedo en un engranaje mortal, justo en el momento en que Europa entraba en un ciclo de crisis que era incapaz de dominar.

Alemania no es Austria ni Italia: es un país donde el ‘cordón sanitario’, conocido allí como ‘cortafuegos’, tiene un valor histórico de primer orden

Quince años después, la derecha conservadora y liberal ya no tiene la sartén por el mango. Ya no puede darse el placer de intentar controlar a la extrema derecha en su beneficio; su propia existencia se ve ahora amenazada por una fuerza ascendente que impone sus obsesiones y sus temas. Y aquí es donde el caso alemán es particularmente importante. Al aceptar mezclar los votos de la CDU con los de la AfD, Friedrich Merz, candidato democristiano a la cancillería, ha roto con la propia identidad de su partido, lo que ha llevado a la ex canciller Angela Merkel a romper su silencio.

Porque, claro, Alemania no es Austria ni Italia: es un país donde el “cordón sanitario”, conocido allí como “cortafuegos”, tiene un valor histórico de primer orden. Alemania no puede eludir su pasado mediante subterfugios, como sí puede hacer Austria señalando el Anschluss. Durante años, la CDU ha hecho de la distinción entre conservadurismo y fascismo la piedra angular de la nueva Alemania federal y de la ruptura con el doble pasado imperial y nazi del país.

En febrero de 2020, el intento de alianza local con la AfD en Turingia causó tal revuelo que bastaron unos días para que la CDU aceptara finalmente el nuevo nombramiento del ministro-presidente de Die Linke, Bodo Ramelow. Era tal el rechazo a cualquier compromiso con la extrema derecha que la CDU prefirió apoyar al candidato del partido heredero del SED, partido dominante en la RDA, antes que aliarse con la AfD local, dominada por Björn Höcke, que apenas oculta sus referencias nazis.

La ruptura histórica

La decisión consciente de Friedrich Merz no es sólo pues una ruptura con el pasado, sino también y sobre todo un abandono de la propia identidad de la CDU. Así es como hay que ver también el giro del ÖVP en Austria, que prefiere negociar un papel de aliado subordinado de la extrema derecha antes que tener que hacer concesiones con los socialdemócratas, que no son muy exigentes.

Esta ruptura histórica se ha producido en Italia con el dominio de Fratelli d'Italia, el partido de Giorgia Meloni, sobre la derecha nacional, o en los Países Bajos con la unión de los liberales del VVD (Partido Popular por la Libertad y la Democracia) y los conservadores del NSC (Nuevo Contrato Social) a un gobierno dominado por el PVV (Partido por la Libertad) de Geert Wilders. Pero este movimiento no implica necesariamente alianzas, como hemos visto en Alemania.

También se inscribe en este marco el alineamiento en Francia del partido Les Républicains con el discurso de la Agrupación Nacional o de Reconquête, encarnado por Bruno Retailleau. El partido que formalmente heredó el gaullismo se divide ahora entre los que, siguiendo a Éric Ciotti, han formado una alianza directa con los herederos de los que lucharon contra la política del general De Gaulle y los que, con Bruno Retailleau, hablan como un Tixier-Vignancour (político y abogado de extrema derecha, candidato a la presidencia de la República en 1965, ndt), incluso sobre la cuestión colonial.

Razones para el cambio

A mediados ya de esta década 2020, la derecha conservadora es cada vez más una excrecencia ideológica y política de la hegemonía de la extrema derecha. Las alianzas y los compromisos no son más que las consecuencias de esta pérdida de identidad de la derecha de posguerra. Pero, ¿cómo hemos llegado hasta aquí?

Los orígenes de esta situación se encuentran en la desaparición progresiva de la razón de ser de la derecha conservadora. A partir de los años 80, su principal posición política fue la defensa de la acumulación capitalista de corte neoliberal. Así pues, empezó a defender un individualismo “altruista” basado en la “mano invisible” del mercado: que cada cual persiga sus propios intereses personales y la felicidad colectiva estará asegurada.

Esta lógica le ha llevado a abandonar buena parte de la política social defendida en la posguerra, que durante mucho tiempo constituyó el rasgo distintivo del pensamiento demócrata-cristiano. Pero bien podría haberse previsto una forma de reciclaje de la derecha conservadora en un gran movimiento neoliberal, fenómeno que parcialmente se dio en algunos lugares: en los Países Bajos, el dominio del CDA (Demócrata-Cristianos) dio paso al del liberal VVD; en Francia, los componentes de la derecha se fusionaron para formar la UMP (precursora de LR); en Italia, el berlusconismo sustituyó a la DC.

Pero con las crisis de 2008 y 2020, el fracaso del neoliberalismo se hizo evidente. Las clases trabajadoras, y luego parte de las clases medias, han abandonado la derecha clásica como medio para mejorar sus vidas. El discurso formalmente meritocrático de la derecha se encontró desfasado con la realidad social de un capitalismo que profundizaba las desigualdades y reducía todas las formas de redistribución.

Lógicamente, la derecha se centró en los intereses de las clases más privilegiadas y, por tanto, en recortes fiscales unilaterales sin contrapartida real. Su base social se redujo drásticamente en todas partes, en un momento en que las políticas preconizadas por los partidos de derecha fracasaban una tras otra y el crecimiento se ralentizaba en todas partes.

Cuando los sueños neoliberales se hicieron añicos, la derecha fue a refrescarse en las malas aguas del pensamiento reaccionario y autoritario

Al mismo tiempo, la visión del mundo planteada por la derecha conservadora, la de la estabilidad gracias al capitalismo democrático, no ha podido resistir los cambios del mundo. En un entorno cada vez más caótico, la democracia liberal se ha convertido cada vez más en un obstáculo para el desarrollo capitalista. Por ello, la derecha neoliberal ha intentado “controlar” la democracia en beneficio del capital, por ejemplo imponiendo el Tratado de Lisboa en Francia en 2009 a pesar del “no” en el referéndum de 2005, o exigiendo el “freno a la deuda” en Alemania ese mismo año.

La identidad de la derecha clásica se ha visto pues obligada a cambiar. Para recuperar o conservar una base popular, ha cambiado su objetivo de estabilidad por un objetivo reaccionario de “defensa del modo de vida occidental” amenazado por elementos externos: inmigrantes, “wokes”, izquierdistas. En este contexto, el elemento democrático en sentido amplio, es decir, la defensa del Estado de Derecho y el respeto de la oposición y las minorías, ha pasado a un segundo plano. Además, este cambio se ve facilitado por la desconfianza de los círculos neoliberales hacia la democracia.

Es importante apreciar la naturaleza mezquina e inconsciente de este cambio. La complacencia de liberales y conservadores en el pasado con las fuerzas reaccionarias tenía al menos la excusa, entre los años veinte y los setenta, de contar con grandes adversarios: una ideología estalinista y las fuerzas armadas de un poder estatal en la Unión Soviética, y una pretensión de desafiar a la propiedad privada por parte de los partidos comunistas occidentales alineados con la URSS.

Desde finales del siglo XX, los adversarios designados como amenaza existencial han sido militantes de izquierda sin otro horizonte que la democracia liberal; refugiados que han sufrido los horrores de rutas migratorias criminalizadas; y, en el peor de los casos, yihadistas sin medios serios de destrucción -de ahí, precisamente, su recurso a métodos terroristas que deben ser desbaratados con recursos policiales y frialdad política, y desde luego no con guerras culturales fuera de lugar.

Un callejón sin salida estratégico

Sea como fuere, la derecha se encuentra imperceptiblemente en el mismo terreno de las obsesiones que históricamente ha desarrollado la extrema derecha europea, como la “decadencia de Occidente” y la “perversión liberal de la sociedad”. El mismo pensamiento que los partidos conservadores rechazaron durante mucho tiempo en favor del optimismo sobre las capacidades del capitalismo y la innovación. Cuando los sueños neoliberales se desvanecieron, la derecha fue a refrescarse en las malas aguas del pensamiento reaccionario y autoritario.

El movimiento se hizo cada vez más claro a medida que los resultados electorales de la derecha se deterioraban en favor de la extrema derecha. La evolución del macronismo, que en cinco años se ha convertido en un partido de derechas que grita constantemente “wokismo” y “separatismo” y se embarca en un claro giro autoritario, ilustra esta evolución en Francia.

Se ha establecido así una forma de complementariedad entre la derecha y la extrema derecha, como demuestra perfectamente el caso austriaco. La derecha, que representa al mundo de los negocios, se planta en materia de política económica y se niega a hacer concesiones al centro-izquierda, señal de las dificultades de la acumulación de capital en Europa. Así que se vuelve naturalmente hacia la extrema derecha, con la que comparte ahora la misma visión del mundo sobre la inmigración, la democracia y el “wokismo”, estando dispuesta, para aplicar sus políticas, a aceptar todos los regalos posibles al capital.

Apuntar a la lógica de la extrema derecha es abandonar cada vez más lo que queda de la identidad de la derecha

Por supuesto, las transformaciones de la derecha europea siguen adoptando diversas formas. Pero incluso cuando, como la CDU, la derecha sigue siendo una fuerza autónoma y relativamente fuerte, está experimentando una evolución similar desde dentro. La CDU de Friedrich Merz ya no tiene mucho que ver con la CDU de Konrad Adenauer en términos de contenido político.

Durante mucho tiempo, el único rasgo distintivo de la derecha clásica fue su postura euroatlantista, capaz de hacer frente a las querencias prorrusas de ciertos partidos de extrema derecha. Pero incluso eso se cuestiona ahora. En primer lugar, porque algunos partidos de extrema derecha, como el de Giorgia Meloni, ya se habían alineado con esta posición para no ser cuestionados desde el exterior. En segundo lugar, porque la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y la emergencia de la extrema derecha como fuerza importante en el Parlamento Europeo hacen que el euroatlantismo sea problemático y potencialmente compatible con una alianza de las derechas.

Lo peor de este triste asunto es que esta evolución es inevitablemente perdedora para la derecha clásica. Los votantes siempre preferirán el original a la copia, sobre todo cuando los resultados de las derechas son deplorables. Por no mencionar el hecho de que si se apunta a la lógica de la extrema derecha, se abandona cada vez más lo que queda de la identidad de la derecha. Desafiar a la extrema derecha afirmando que gestiona mejor que ella la represión de los inmigrantes, como hace Friedrich Merz, es necesariamente exponerse a un enfrentamiento permanente sin la certeza de una ventaja electoral. Significa abandonar definitivamente la identidad democrática de la derecha y aceptar en última instancia una fusión con la extrema derecha a más o menos largo plazo.

Detrás de esta lenta debacle democrática de la derecha, está por supuesto la lenta deriva de las clases sociales más acomodadas que, ante el fracaso mismo del sistema que pusieron en marcha con tantas promesas, se radicalizan para seguir conservando sus privilegios y su dominación. Como suele ocurrir en la historia del capitalismo, la opción represiva, autoritaria y xenófoba se convierte entonces en una solución para mantenerse en el poder dividiendo el mundo del trabajo y abriendo otros frentes. Pero lo que se sacrifica entonces en el altar del “modo de vida” de esa gente es nada menos que la propia sociedad democrática.

Traducción de Miguel López