'Londrongrado', el paraíso amenazado de los oligarcas rusos

La plaza Eaton Square, en el muy lujoso barrio de Belgravia, al oeste de Londres, no podría tener un aspecto más británico. Está bordeada de villas georgianas de ladrillo, ornadas con columnas neoclásicas blancas. Pero esta amplia plaza rectangular también tiene un sobrenombre que habla por sí mismo, "Red Square" (la Plaza Roja).

"En los años 90, muchos oligarcas y magnates rusos compraron propiedades aquí", explica Roman Borisovich, un activista anticorrupción ruso que dejó Moscú en 1992 y que en 2015 creó el grupo de presión ClampK, el Comité para la Legislación contra el Blanqueo de Dinero en Bienes Inmuebles por parte de cleptócratas. "Los oligarcas tienen mansiones en Londres, pero son inversiones o pisos de vacaciones. Muy pocos viven aquí con sus familias", explica.

Los oligarcas son, sobre todo, aquellos rusos que se enriquecieron tras la caída de la URSS, y a menudo desde el inicio de la era Putin en 1999. Según la ONG Transparencia Internacional, "una cartera de propiedades por valor de 1.500 millones de libras (1.800 millones de euros) está en manos de rusos acusados de delitos financieros o con vínculos con el Kremlin". Se cree que la mayoría de estas propiedades se encuentran en la capital, que se ha ganado el apodo de "Londrongrado" o "Moscú-sobre-el Támesis".

Antes de la pandemia, la ONG organizaba con Roman Borisovich los llamados Kleptocracy Tours, visitas al Londres de los cleptócratas rusos. Una de las paradas era Eaton Square, otra Ennismore Garden, en Knightsbridge. "Aquí ya no hay tiendas locales, todo ha cerrado desde que los hombres ricos compraron las casas de los alrededores" sin vivir en ellas, cuenta Roman Borisovich.

Sin embargo, a unos cientos de metros se encuentra Harrods, los grandes almacenes de ultralujo. Aquí es donde los ricos pueden hacer sus compras diarias o comprar ropa de diseño. "Londres permite llevar una vida de lujo mejor que cualquier otra ciudad del mundo", afirma Tyler Kustra, profesor de política y relaciones internacionales de la Universidad de Nottingham.

Los oligarcas se han visto atraídos por el tren de vida que ofrece la capital británica, pero no sólo, porque la vida de lujo no sólo está disponible en Londres. Están aquí para ocultar su dinero sucio: "Oligarcas y cleptócratas de Rusia y de otros países se han escondido tras el barniz de legitimidad que ofrecen las empresas [...] registradas en el Reino Unido y las propiedades de lujo para blanquear el dinero de la corrupción", afirma Kwasi Kwarteng, secretario de Estado (conservador) de Estrategia Industrial. Roman Borisovich lamenta que "haya hecho falta una guerra y un derramamiento de sangre para que la clase dirigente británica admita que ese dinero no se ganó de forma independiente, sino que procede de un régimen hostil".

Para distinguirse, el Reino Unido quiso atraer la riqueza por diversos medios y habría estado dispuesto a hacer la vista gorda a sus orígenes. Primero había que venir a Londres", dice Tyler Kustra. "El sistema de inmigración de EE.UU. es demasiado lento y Washington ha prohibido la entrada a muchos rusos por su vinculación con Putin, mientras que el Reino Unido antes sólo se dirigía a los implicados directamente en el desmembramiento de Ucrania".

Abramovich, "oscuro magnate del petróleo"

Hasta que la ministra del Interior, Priti Patel, decidió suprimir este sistema con efecto inmediato, los ricos podían solicitar un visado Visa Tier 1. El principal requisito era disponer de al menos dos millones de libras para invertir en suelo británico. Así es como Roman Abramovich, actual propietario del club de fútbol Chelsea, pudo llegar al Reino Unido a principios de la década de 2000.

Al solicitar este visado, los oligarcas "pudieron eludir por completo los controles habituales de los sistemas de inmigración", afirma Megan Smith, de la ONG Redress. "El Ministerio del Interior nos explicó que eran los bancos los que debían hacer las comprobaciones", explicaba Rachel Davies, de Transparencia Internacional, durante un Kleptocracy Tour en 2018. Los bancos nos dijeron que, en cuanto el Ministerio aprobaba el expediente, consideraban que las comprobaciones estaban hechas".

Roman Borisovich aún recuerda cuando Roman Abramovich compró el club de fútbol Chelsea en 2003. "Pasó de ser un oscuro magnate del petróleo de Rusia a un respetable hombre de negocios de la noche a la mañana", explica. Megan Smith confirma que también hay muchos "facilitadores en Londres: abogados, asesores financieros, asesores fiscales dispuestos a ayudar a los oligarcas", pero también comunicadores, ocupados en "lavar la reputación" de sus clientes, como dice el think tank Chatham House.

También es porque ofrecen una buena imagen por lo que los oligarcas matriculan a sus hijos en los mejores colegios públicos de Gran Bretaña, dice James Bolton-Jones, de Spotlight on Corruption: "Ofrecen una educación excelente y una forma de unirse a una élite internacional". El periódico The Times cita a Harrow, al norte de Londres, con matrículas que se acercan a los 50.000 euros anuales, como una de las escuelas que supuestamente acepta "dinero negro". Pero estos hijos de multimillonarios no siempre son admitidos por su expediente académico, dice James Bolton-Jones: "Los colegios son un gran negocio. Hay agentes que hacen de intermediarios entre las familias y las escuelas" para comprar una plaza. Roman Borisovich incluso los llama "corredores de la educación".

"Por el precio de una hamburguesa, se puede ir al Registro Mercantil y registrar una empresa a nombre de la Reina Isabel, que vive en el Castillo de Windsor, y nadie se dará cuenta. Hay que rellenar un formulario, pero nadie lo comprueba

Si la reputación de la ciudad tiene un papel importante en la elección de Londres, el activista ruso también explica que el origen de los fondos no se estudia en serio. "Nadie comprueba de dónde viene el dinero ni cómo se ha obtenido", se lamenta. "Basta con crear una empresa offshore y completar la compra de una propiedad con esa empresa y nadie sabrá quién es el verdadero propietario".

El proyecto de ley de delitos económicos que se encuentra actualmente en el Parlamento crearía un "registro de propietarios registrados en el extranjero" que les obligaría a desenmascararse. Pero todavía no es así, y muchas de estas mansiones son, de hecho, propiedad de empresas ficticias, algunas de las cuales están registradas en el Reino Unido, dice el profesor Tyler Kustra: "Por el precio de una hamburguesa, se puede ir al Companies House [Registro Mercantil] y registrar una empresa a nombre de la Reina Isabel, que vive en el Castillo de Windsor, y nadie se dará cuenta. Hay que rellenar un formulario, pero nadie lo comprueba".

Mentir en el registro es ilegal, pero "hay no se aplica la ley", dice Megan Smith. "La regulación del blanqueo de capitales se subcontrata a empresas privadas y se hacen pocos controles. Incluso cuando los abusos salen a la luz, no se hace nada para sancionarlos. Esto se debe, en parte, a la falta de recursos de las fuerzas del orden".

Roman Borisovich cree que esta "laxitud" de las autoridades británicas es también "histórica". "Los agentes del Imperio Británico solían saquear los países colonizados y traer sus riquezas a Londres para construir mansiones. El Imperio ya no existe, pero se aplica el mismo principio a los extranjeros ricos: nadie se pregunta de dónde viene el dinero".

Financiación política

La razón por la que el Gobierno hizo la vista gorda durante tanto tiempo fue por que "dejar que este dinero se gastara en Londres ayudaba a la economía", explica James Bolton-Jones, antes de añadir que algunos tenían un "interés personal en que este dinero no saliera del Reino Unido". James Bolton-Jones se refiere a las donaciones a los partidos políticos. En particular, cita a Lubov Chernukhin, que se cree que ha donado más de 85.000 euros (80.250 libras) al partido conservador en el último trimestre de 2021, según las cifras de la Comisión Electoral.

En total, se cree que el exbanquero ruso, casado con una exmiembro del Gobierno de Vladimir Putin, ha donado más de dos millones de euros al partido mayoritario, dice la BBC. "Fue capaz de presionar al Gobierno para que redujera los impuestos a los más ricos", explica James Bolton-Jones. "Es fácil acceder a los políticos gracias a estas donaciones", añade.

Boris Johnson ha rechazado las acusaciones de tráfico de influencias en el seno del Partido Conservador. Pero su Gobierno ha tardado en actuar contra los oligarcas que dice tener en el punto de mira. Al parecer, Downing Street cuenta con una lista de alrededor de 100 personas que serán sancionadas por sus vínculos con el régimen de Vladimir Putin, pero hasta ahora el número de personas sometidas a nuevas sanciones es de trece.

Algunos diputados, como el conservador David Davis, exministro del Brexit, temen que "las presas se escapen" si huelen una diana en la espalda. Ese sería el caso de Roman Abramovich, que quiere vender el Chelsea lo antes posible, como señaló en el Parlamento el diputado laborista Chris Bryant. La razón por la que el Gobierno ha sido tan lento durante tanto tiempo, cree, es porque "teme a los abogados".

Los oligarcas son "muy litigiosos", admite James Bolton Jones. "Pero el Gobierno tiene que confiar más en sí mismo e imponer estas sanciones, aunque luego se enfrente a desafíos legales". Megan Smith entiende las precauciones del Ejecutivo, teniendo cuidado de "seguir los procedimientos legales". Pero eso no impedirá que la persona sancionada presente un recurso o intente demandar por difamación.

Al mismo tiempo, el Gobierno ha acelerado la tramitación del Proyecto de Ley de Delitos Económicos, que pretende reforzar el procedimiento vinculado a las Unexplained Wealth Orders (Órdenes de Riqueza Inexplicable), que permiten la confiscación de bienes sin pruebas de criminalidad demostrada. Se introdujeron en 2018, pero solo nueve han tenido éxito. Una vez más, es la litigiosidad de los oligarcas lo que ha hecho que "las autoridades responsables sean reacias" a dar estas órdenes, explica James Bolton-Jones. La Agencia Nacional del Crimen tuvo que pagar varios millones de libras tras perder un caso en una disputada UWO.

Para que las autoridades sean menos reticentes a los riesgos, el proyecto de ley sobre delitos económicos podría ofrecer una protección adicional a los que buscan un UWO. Pero el proyecto de ley actual no prevé una revisión completa del registro de empresas. A ese respecto, el Gobierno sólo publicaba sus intenciones a principios de marzo. "Estoy horrorizada", llegó a decir la diputada laborista Margaret Hodge en el Parlamento. "No necesitamos un libro blanco. Necesitamos una legislación".

Texto en francés:

by on Scribd