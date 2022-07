¿Es posible un urbanismo sensible al género? Sí, y está en Viena

Con sus edificios de poca altura y sus cuidadas zonas comunes plantadas con árboles, el complejo de viviendas sociales Frauen Werk Stadt (Mujer, trabajo, ciudad) se parece a muchas otras zonas residenciales de la capital austriaca. Pero su construcción, finalizada en 1997, representó una pequeña revolución. Diseñado por cuatro arquitectas, el complejo residencial fue uno de los primeros proyectos piloto en incorporar los principios de la planificación urbana con perspectiva de género.

Aquí, todo está pensado para facilitar las tareas cotidianas: la compra, la colada, el cuidado de los niños. Se trata de un trabajo no remunerado que sigue siendo realizado en gran medida por las mujeres. En el complejo se han instalado un supermercado, una guardería, una consulta médica y una farmacia. Esto limita los desplazamientos, a menudo largos, del trabajo doméstico.

Una dimensión que también se integra en el interior de los edificios: las lavadoras comunitarias no se han relegado a un cuarto oscuro en el sótano, como suele ocurrir en Viena, sino que están situadas en las plantas superiores, que dan acceso a una terraza en la azotea con vistas a todo el complejo. Cada planta tiene un almacén común. Las madres pueden tomar el ascensor con sus cochecitos y dejarlos frente a la puerta, sin tener que llevar a los niños y las bolsas de la compra en brazos. Los huecos de las escaleras son amplios y están iluminados con luz natural para animar a los residentes a detenerse y charlar, creando así vínculos entre los vecinos y posiblemente haciéndose favores mutuos.

Esto es especialmente importante para Martina Kostelanik, que se mudó a su piso en 1997, una planta baja con jardín, que piensa conservar el resto de su vida: "Cuando nos mudamos, sólo había familias jóvenes y hemos mantenido amistades, incluso con los que se han ido. Los niños crecieron juntos y siguen en contacto.

Ya jubilada, crió a sus tres hijos en Frauen Werk Stadt, mientras trabajaba en un comedor escolar: "Aquí es muy cómodo. Hay dos parques infantiles en los patios interiores y podemos dejar que los niños vayan solos porque podemos vigilarlos desde nuestro jardín. Los coches no pueden pasar, así que no hay peligro. Y luego está la guardería que está directamente en el complejo, muchos espacios verdes, lugares para ir en bicicleta con los niños. No tienes que ir a ningún otro sitio para mantenerlos ocupados. ¡Es genial!".

Ahora sus hijos han crecido y se han ido de casa. Como los pisos son modulares para acomodar diferentes periodos de la vida, pudo derribar fácilmente un tabique entre su habitación y la de los niños para tener más espacio. En su casa no hay escalones con los que tropezar, y el médico y la farmacia están a pocos metros. Otro aspecto importante para el pensionista es la sensación de seguridad. La iluminación se ha diseñado para evitar los rincones oscuros, que pueden ser una fuente de ansiedad para las mujeres, y los grandes ventanales de las salas de estar dan a las zonas comunes para que ella pueda estar siempre a la vista.

Tras 25 años viviendo aquí "como en un pueblo", Martina Kostelanik dice estar muy satisfecha. Sin embargo, cuando se le señala que este complejo fue diseñado específicamente para tener en cuenta las necesidades de las mujeres, sonríe y admite que no lo sabía. Esta es la paradoja de este enfoque para Eva Kail, urbanista del Ayuntamiento de Viena: "Cuando todo funciona bien en la vida cotidiana, entonces se vuelve invisible". Esta experta es una de las pioneras de la planificación urbana con perspectiva de género y no ha dejado de convencer a quienes la rodean de la importancia de este enfoque.

Una política iniciada en los años 90

En 1991, organizó una exposición fotográfica que recorría un día en la vida de ocho mujeres en Viena, una madre soltera, una estudiante en silla de ruedas, una ejecutiva, etc., para mostrar cómo organizan su vida cotidiana en el espacio urbano. Por primera vez, los datos sobre los distintos medios de transporte se desglosan por sexos, y los resultados son claros: los conductores de automóviles son predominantemente hombres, y los peatones son predominantemente mujeres. En aquella época, se solía decir que los responsables de la planificación del transporte eran automovilistas blancos de clase media, y que tenían una gran influencia en esta política urbanística", dice Eva Kail.

En aquella época, la planificación del transporte se centraba sobre todo en los desplazamientos en coche hacia y desde el trabajo, pero tenía poco en cuenta los numerosos trayectos que realizan las mujeres en su vida cotidiana. La exposición ofrece así la oportunidad de centrarse en los problemas de los peatones: la anchura de las aceras, la iluminación urbana y el tiempo que tardan los semáforos en cruzar. Con 4.000 visitantes, la exposición fue un éxito y, unos meses después, el ayuntamiento decidió abrir la Frauenbüro, la "oficina de la mujer", para prestar más atención a las necesidades de las residentes. Eva Kail asumió la dirección de la oficina. Se creó un número de emergencias de 24 horas y se pusieron en marcha numerosos proyectos piloto, como Frauen Werk Stadt.

Los parques públicos son uno de los ejemplos más exitosos de este enfoque: gracias a un estudio sociológico, el ayuntamiento se dio cuenta de que las jóvenes abandonaban estos lugares después de los diez años porque ya no se sentían a gusto en ellos. En 1999, se eligieron dos parques para ser remodelados según criterios de género: se trasladaron las jaulas de fútbol para permitir un uso más diversificado del césped, se eliminaron los arbustos y se reforzó la iluminación para mejorar la visibilidad y aumentar la sensación de seguridad.

Como resultado, las niñas están empezando a utilizar más estos parques, aunque el municipio ha tenido que enfrentarse a críticas que no había previsto: "Hubo un parque en el que la visibilidad mejoró mucho. Algunas niñas vinieron a quejarse porque su madre ahora podía ver desde la ventana lo que hacían abajo y no les gustaba nada. [...] ¡No habíamos pensado en eso! Tendríamos que haberles dejado unos cuantos rincones", se ríe Eva Kail. A partir de estas experiencias, se han elaborado listas de recomendaciones que se aplican ahora a todos los parques de la capital.

Seestadt, un enorme barrio en construcción

Aunque la planificación urbana con perspectiva de género fue recibida inicialmente con muchas reticencias y requirió una gran labor educativa entre los funcionarios municipales, el enfoque se ha integrado ahora plenamente en la estrategia de desarrollo de la ciudad, dirigida desde hace tiempo por los socialdemócratas. Para comprobarlo, diríjase a Seestadt, en las afueras de Viena. En 240 hectáreas se está construyendo un nuevo barrio monumental. Alrededor de un lago artificial ya se han construido más de 4.300 viviendas. Cuando esté terminado, en torno a 2035, el distrito albergará a más de 25 000 residentes y 20 000 puestos de trabajo: uno de los mayores proyectos de desarrollo urbano de Europa.

Gunther Laher, responsable del seguimiento del proyecto por parte del municipio, nos guía con entusiasmo por las callejuelas de esta nueva ciudad. La primera señal clara de la importancia que se da a la dimensión de género es que las calles, plazas y parques llevan nombres de mujeres famosas. "Antes de este distrito, el 6% de las calles de Viena tenían nombre de mujer. Hemos aumentado esta cifra al 14%", dice el funcionario, para quien esta decisión es más que simbólica. "Cuando la gente ve estos nombres, empieza a interesarse por la biografía de estas mujeres. Ayuda a cambiar las percepciones.

Muchas de las calles de aquí son peatonales, con una diferencia entre la acera y el pavimento que nunca supera los tres centímetros para facilitar el desplazamiento con un cochecito o en silla de ruedas. Incluso los comercios de la calle Maria-Tusch fueron planificados: "Cuando se construye un barrio así, al principio hay pocos residentes. Para que tengan lo que necesitan, no podemos dejarlo en manos del mercado privado [...]. Alquilamos las tiendas de la planta baja y nos aseguramos de que durante diez años los locales no puedan ser utilizados por otro sector de actividad. Así que el panadero siempre será panadero, el peluquero siempre será peluquero", explica Gunther Laher. De este modo, el municipio garantiza que los residentes no tendrán que correr de un extremo a otro de la ciudad para hacer sus compras.

Todas las políticas municipales deben tener en cuenta el género

Desde 2006, Viena también cuenta con un sistema de presupuestación de género, la contrapartida financiera de su política de planificación urbana. Cada departamento del ayuntamiento debe garantizar que sus gastos contribuyen a mejorar la igualdad de género. Si se quiere financiar la renovación de una calle, habrá que preguntarse cuánto espacio se da a la carretera, y por tanto a los automovilistas, y por tanto principalmente a los hombres, y cuánto espacio se da a los peatones, por ejemplo, mirando la anchura de las aceras.

Michaela Schatz, jefa del departamento de presupuestos con perspectiva de género del municipio, recuerda una aplicación complicada: "Muchos departamentos nos dijeron: 'Ya estamos trabajando para todos los vieneses'. Así que tuvimos que mostrarles quién tenía el uso de tal o cual servicio”.

Quince años después, la concienciación ha aumentado y el planteamiento, que se aplica a todo el presupuesto de la ciudad, que asciende a 16.000 millones de euros, ha dado lugar a importantes logros, según Michaela Schatz: "Desde 2009, los niños de 0 a 6 años pueden ir a la guardería de forma gratuita. [...] Un estudio posterior demostró que esta medida tuvo un impacto positivo en el PIB de Viena". La tasa de empleo de las madres de 20 a 39 años con hijos pequeños aumentó en 1,5 puntos porcentuales durante el periodo 2007-2013.

Sin embargo, este enfoque global no está exento de críticas: al diferenciar así las necesidades, ¿no se corre el riesgo de reforzar los estereotipos y encerrar a las mujeres en el papel de madre o víctima? "No podemos influir en la división del trabajo entre los sexos mediante la planificación urbana. Es una cuestión de representaciones sociales, de relaciones de poder dentro de una relación. Pero podemos asegurarnos de que este trabajo doméstico se haga en buenas condiciones", responde Eva Kail.

Otro reto es el rápido crecimiento de la población en la capital. En este contexto, existe una gran tentación de ir a por más ahorros y comprometer la calidad de las nuevas viviendas, especialmente en cuanto a su cumplimiento de los criterios de sensibilidad de género. Pero este año, Viena ha vuelto a ser elegida la ciudad más habitable del mundo por el semanario británico The Economist. Entre los criterios decisivos: la calidad de las infraestructuras o la diversidad de las actividades de ocio, ámbitos en los que desde hace tiempo se aplican criterios de género.