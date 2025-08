Temporada 3, episodio 1, la escena dura apenas diez segundos. Diez segundos durante los cuales aparece claramente en pantalla un paquete de Shein en medio de una tensa discusión sobre el impacto de la moda rápida entre dos personajes de la serie And Just Like That…, continuación de Sex and the City. La aparición del producto no pasó desapercibida para los fans de la serie, ya que las actrices, que interpretan a unas neoyorquinas adineradas, suelen vestir marcas de lujo inaccesibles para el común de los mortales.

No es la primera vez que Shein aparece en una serie de televisión. En 2021, la marca fue visible en la temporada 7 de la serie para adolescentes SKAM France, emitida en la plataforma France.tv slash. Contactada por Mediapart, el departamento de publicidad de France Télévisions asegura que ya no trabaja con ese anunciante, debido a los requisitos impuestos por la carta de FranceTV Publicité.

Para conquistar el mercado de la moda low cost, el gigante del comercio electrónico no solo apunta al mundo de las series. Su objetivo favorito para seducir a los adolescentes: los y las influencers.

En un vídeo dedicado a sus más de tres millones de seguidores, Milla Jasmine luce una serie de conjuntos veraniegos con música de los Gipsy Kings de fondo. "Rebajas de verano al rojo vivo en Shein", advierte esta influencer afincada en Dubái, que promete hasta un 70% de descuento en su propia selección de ropa.

No es la única que tiene una relación comercial con la marca de moda rápida. Manon Tanti, que también cuenta con casi tres millones de seguidores en las redes sociales, ofrece un enlace a su propia “tienda Shein”, donde los consumidores pueden comprar con un solo clic un top por 4,99 euros.

“Hemos decidido colaborar con creadores de contenido para difundir nuestra campaña digital, respetando la normativa vigente (en particular, la transparencia de las colaboraciones comerciales) y prestando especial atención a la autenticidad de los mensajes”, confirma Shein (en los anexos a este artículo se pueden leer todas sus respuestas).

Estas influencers no son solo escaparates comerciales para la multinacional. También se les solicita que mejoren la imagen de la marca, conocida por su catastrófico impacto social y medioambiental. En junio de 2023, Shein invitó a varias de ellas a visitar la que se presenta como una de las fábricas del grupo en Guangzhou, China.

En vídeos surrealistas, las estrellas de las redes sociales se maravillan una tras otra de las condiciones de trabajo supuestamente idílicas de los empleados. Una de ellas, Dani DMC, ha lamentado después su participación en esta burda puesta en escena y ha cesado toda colaboración comercial con la marca.

Magali Berdah en guerra contra la ley

En Francia, una influencer ha llegado incluso a ponerse el traje de lobista de Shein. Magali Berdah está en guerra contra la ley conocida como fast-fashion. El texto, cuya aprobación definitiva está prevista para otoño, prevé penalizaciones económicas para los productos de los gigantes del comercio electrónico Shein y Temu: 5 euros por producto en 2025 y 10 euros por producto en 2030, así como la prohibición total de la publicidad.

Magali Berdah, vinculada a Shein por una asociación comercial, ha grabado nada menos que cinco vídeos denunciando una ley “que ataca el poder adquisitivo de los franceses”. La influencer, seguida por 1,9 millones de personas en Instagram, ha “salido a la calle a hablar con los franceses” en un ejercicio de reportera muy orientado contra un texto acusado de penalizar a los consumidores menos favorecidos.

“¿Sabéis que seis de cada diez franceses solo disponen de 200 euros al año para comprar ropa nueva? ¿Es que ellos no pueden tener acceso a este derecho a la moda?”, pregunta Magali Berdah. Es casi palabra por palabra el eslogan de una amplia campaña publicitaria lanzada en abril por la multinacional: “La moda es un derecho, no un privilegio”.

Contactada por Mediapart, Magali Berdah asegura haber tenido “total libertad sobre las preguntas y la forma de grabar”. ¿Por qué no dijo ni una palabra sobre el impacto ecológico y social de la multinacional? “Simplemente no era el tema de mis vídeos”, se defiende, asegurando no estar en contra del fondo de la ley contra la moda rápida.

“Yo misma digo en mi último vídeo que estoy a favor de esta ley, pero que no entiendo que no sea aplicable a más marcas, a más cadenas comerciales, y que hay que ampliarla”, afirma. “Es ese lado políticamente hipócrita lo que lamento, no vamos a cambiar las cosas golpeando a Shein”. El Senado ha decidido endurecer las sanciones únicamente para Shein y Temu, eximiendo así a las grandes marcas francesas de prêt-à-porter.

Llevo diez años en el Senado y nunca había visto tanta insistencia Didier Mandelli, senador LR por La Vendée

Para intentar impedir la aprobación de esta ley, Shein también se ha dirigido a los parlamentarios en una operación de lobbying de una magnitud poco habitual entre los representantes políticos. Tras su aprobación en primera lectura por la Asamblea Nacional en marzo de 2024, la multinacional envió a todos los parlamentarios un informe presentado como un estudio “independiente”. Revelado por Radio France, el documento de 37 páginas intenta demostrar que la ley contra la moda rápida penalizaría en realidad a los más modestos, atreviéndose incluso a establecer un paralelismo con el impuesto sobre el combustible de 2018, “que provocó el movimiento de los chalecos amarillos”.

La empresa se ha centrado especialmente en algunos parlamentarios. Didier Mandelli, vicepresidente de la Comisión de Ordenación del Territorio y Desarrollo Sostenible, confirma haber sido contactado por Shein casi un año antes del examen del texto en el Senado. “Los recibí una primera vez, como al 80 % de las estructuras que me lo piden”, cuenta. Durante ese encuentro, el senador de Los Republicanos afirma haber planteado preguntas sobre el impacto medioambiental de los productos y las condiciones de trabajo en las fábricas, sin obtener una respuesta precisa.

Shein volvió a la carga. “Me volvieron a contactar tres o cuatro veces. Incluso me invitaron a un desfile, pero lo rechacé. Es bastante raro, llevo diez años en el Senado y nunca había visto tanta insistencia”, se sorprende el representante de La Vendée. Pero lo que más le impactó fue el fichaje por Shein de Christophe Castaner.

En diciembre de 2024, La Lettre reveló la contratación de varios exresponsables políticos franceses en un “comité regional” encargado de asesorar al grupo sobre su estrategia en materia de responsabilidad social y medioambiental. Entre ellos se encuentran el exportavoz del Gobierno y exministro del Interior, Christophe Castaner, pero también la ex secretaria de Estado Nicole Guedj y el exdirigente de la patronal Medef, Bernard Spitz. El 27 de enero, Christophe Castaner critica en BFMTV la ley fast-fashion. “Estamos inventando un IVA sobre los productos de los más pobres, lo que me parece bastante repugnante”, decía indignado el exministro macronista.

La HATVP, denunciada por dos ONG

Oficialmente, las actividades de lobby declaradas por Shein ante la Alta Autoridad para la Transparencia de la Vida Pública (HATVP) se sitúan entre 100.000 y 200.000 euros en 2025. Una cifra que varias ONG ven con escepticismo. El 23 de mayo, Amis de la Terre y el Observatorio de las Multinacionales enviaron una denuncia a la HATVP.

Ambas ONG afirman haber detectado posibles irregularidades en las declaraciones de actividades de representación de intereses del grupo Shein, consideradas demasiado “vagas y poco informativas”. “Sus representantes han mantenido varias reuniones de alto nivel, entre ellas en el Elíseo, y es urgente desvelar esta influencia que se ejerce hasta en las más altas esferas del Estado”, dice preocupado Pierre Condamine, responsable de la campaña contra la sobreproducción de Amis de la Terre.

Shein se defiende de cualquier ocultación de sus actividades de lobby ante la HATVP. La empresa asegura a Mediapart “que declara las acciones de representación de intereses que lleva a cabo, precisando en cada caso la fecha, el objeto de las acciones y las personas implicadas”. “Seguimos comprometidos en actuar con transparencia en nuestras interacciones con los representantes públicos, como hacen las empresas en el marco de sus actividades en Francia”, indica la marca.

Las dos ONG también denuncian a Villanelle Conseil, la empresa de Christophe Castaner, que, en sus actividades de lobby, no incluyó a Shein entre sus clientes. “Christophe Castaner se ha pronunciado públicamente en varias ocasiones sobre la propuesta de ley fast-fashion, lo que equivale, como mínimo, a una forma de lobbying indirecto”, escriben las ONG en su denuncia ante la HATVP. La investigación sigue en curso.

Contactado por Mediapart, Christophe Castaner niega cualquier tipo de lobbying para Shein y asegura que su papel se limita a un simple asesoramiento sobre la estrategia de responsabilidad social (RSE) del grupo. “La empresa Villanelle Conseil no ha prestado a Shein ningún servicio de representación de intereses en el sentido de la ley [...] relativa a la transparencia de la vida pública”, declara el exministro.

Una versión que también defiende Shein. “Los miembros de estos comités tienen una función estrictamente consultiva y no participan en ningún caso en actividades de lobby para nuestra empresa; cualquier afirmación en contrario es totalmente falsa y difamatoria”, aseguran molestos desde la multinacional.

El senador Didier Mandelli no parece compartir esa opinión. Tras la aprobación de la ley sobre la moda rápida por la Asamblea Nacional en marzo, el texto parecía estancarse. “Hubo un momento de sensación de que el expediente no avanzaba. El Gobierno no quería incluirlo en el orden del día [del Senado], fui yo quien tuvo que solicitarlo. Hubo un pequeño periodo de incertidumbre, no teníamos respuesta, no había réplicas, lo que creó cierta confusión. El papel de Christophe Castaner pudo influir en el Gobierno”, quiere creer.

Traducción de Miguel López