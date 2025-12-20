Donald Trump parece estar sufriendo la maldición de su predecesor. El presidente de los Estados Unidos se enfrenta a un escepticismo cada vez mayor hacia su política económica. Por eso, contraataca afirmando que todo va bien en el mejor de los mundos posibles. Una estrategia que le costó caro a Joe Biden y a los demócratas en 2024.

El miércoles 17 de diciembre, Donald Trump consideró indispensable intervenir en temas económicos para tranquilizar y recuperar la iniciativa. En un discurso de 18 minutos, el exmagnate inmobiliario neoyorquino multiplicó los contraataques, todos ellos tan confusos como característicos de su estilo inimitable, llevando la exageración hasta lo absurdo.

El mejor ejemplo del día fue, sin lugar a dudas, su promesa de reducir el precio de los medicamentos en “un 400 %, un 500 % e incluso un 600 %”, cuando una reducción del 100 % ya los llevaría a cero.

La primera reacción de Trump fue culpar a la Administración anterior. “Hace once meses, heredé un auténtico caos”, insistió, como para disculparse por la falta de mejoras notables en las condiciones de vida. “Cuando llegué a la Casa Blanca, la inflación era la peor en cuarenta y ocho años y algunos dirían incluso que la peor en la historia de nuestro país”, añadió.

Le da igual que, en enero de 2025, el aumento del índice de precios al consumo (diferente del índice de precios, pero que sirve de referencia a la Fed, el banco central americano) fuera del 2,5 % en un año, frente al 2,8 % de septiembre, última cifra conocida. Donald Trump se felicitó de que el precio del galón de gasolina estuviera ahora “por debajo de los 2,50 dólares”, cuando las cifras oficiales indican un precio medio de 2,90 dólares. Hace una semana, el propio presidente calificó su balance económico con un “A ++++”, lo que aquí podría traducirse en una nota de “12 sobre 10”.

Abusando de la grandilocuencia, Trump pareció sin embargo dudar entre reconocer que el problema del poder adquisitivo era muy real y el discurso que había mantenido durante las últimas semanas, según el cual se trataba de una “invención” de los demócratas. Así, reprendió a la población, que “debería agradecerle haber traído de vuelta los empleos industriales y expulsar a los inmigrantes de la fuerza laboral”. Y tampoco le importa que la industria manufacturera haya perdido 5.000 puestos en noviembre y que el aumento de los salarios esté ahora bajo presión.

Mientras tanto, ha anunciado medidas de apoyo a los consumidores. Para empezar, un cheque por un importe simbólico de 1.776 dólares para el personal del ejército y los reservistas. Una cantidad equivalente a la fecha de la independencia del país, cuyo 250º aniversario se celebrará el año que viene. Este “dividendo de los guerreros”, como él lo ha llamado, ya estaría “en camino” y afectaría a 1,4 millones de personas.

Donald Trump también promete un futuro prometedor para los demás. Los ingresos procedentes de los aranceles se utilizarán para reducir el impuesto sobre la renta, y se devolverán las subvenciones a los seguros médicos a la “gente” en forma de un cheque de 2.000 dólares para “elegir su seguro”. Además, ha prometido que el futuro presidente de la Reserva Federal, al que debe nombrar en breve, bajará los tipos de interés para reducir el coste de los créditos.

Este discurso muestra, por sus propias extravagancias, la sensación de urgencia que reina en la Casa Blanca. Tras once meses en el poder, las promesas de la campaña de 2024 tardan en materializarse y las condiciones de vida de la población, especialmente de la menos rica, siguen siendo difíciles. Y en algunos casos incluso han empeorado.

Por supuesto, no se ha producido el colapso prometido por algunos. Los aranceles aduaneros no han provocado subidas vertiginosas de los precios y el crecimiento económico se mantiene. Pero estas cifras aparentes ocultan una realidad muy contrastada que se resume, en los círculos financieros, con el término “economía en K”. Esta expresión significa que una parte de la economía experimenta un crecimiento sostenido, mientras que otra se encuentra en una situación mucho menos favorable.

El empleo en dificultades

En el caso de Estados Unidos, la parte ascendente de la K podría agrupar a los sectores rentables de la economía: finanzas, grandes tecnológicas, inmobiliaria, industrias extractivas. Se trata precisamente de los sectores protegidos y apoyados por las políticas de Trump. Podríamos resumirlo con la insolente subida de los mercados financieros. A 17 de diciembre, la subida anual del Dow Jones es del 12,56 % y la del Nasdaq, del 17,52 %. Este crecimiento se debe principalmente a las esperanzas depositadas en la inteligencia artificial generativa, que claramente ha provocado una burbuja que alimenta los ingresos de los más ricos.

Pero del otro lado la situación es menos halagüeña. Una estadística reciente ha puesto de relieve esta divergencia. En noviembre, la economía americana creó 64.000 nuevos puestos de trabajo netos, pero las pérdidas de empleo de octubre se revisaron al alza. De modo que la creación neta de empleo “apenas ha variado desde abril”, subraya la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS).

El aspecto más preocupante es el aumento de la tasa de desempleo, que en noviembre se situó en el 4,6 % de la población activa, lo que supone un aumento de 0,4 puntos en un año. Se trata del nivel más alto de esta tasa desde septiembre de 2021. Y, si se excluyen las variaciones relacionadas con el covid, hay que remontarse a diciembre de 2016 para encontrar una tasa más alta.

En otras palabras, el desempleo ha vuelto a niveles que no se veían desde hace casi diez años. Y la creación de empleo desde el regreso de Trump al poder es insuficiente para hacer frente al aumento de la población activa, a pesar de las deportaciones masivas llevadas a cabo por esta Administración. De hecho, se dispara la tasa de desempleo entre los jóvenes de 16 a 19 años, pasando del 13,1 % al 16,3 % en un año, lo que demuestra que el mercado laboral no consigue absorber a los recién incorporados.

Pero hay más. En primer lugar, la caída está liderada por el sector público, donde se ha producido un recorte de 160.000 puestos de trabajo en dos meses. En segundo lugar, aunque el sector privado ha seguido creando empleo, las condiciones de estos puestos de trabajo son a veces difíciles. En noviembre, el número de asalariados que no habían encontrado un empleo en jornada completa ascendía a 1,76 millones, lo que supone un aumento del 75 % en un año. Del mismo modo, los que buscan empleo sin encontrarlo han aumentado un 11,9 % en un año, hasta alcanzar los 6,1 millones. Todas estas son señales de que el mercado laboral se está ralentizando peligrosamente.

Además, todas estas cifras son inciertas. El shutdown (cierre) gubernamental de octubre, que duró setenta y dos días, perturbó considerablemente la recopilación de datos, hasta tal punto que algunos esperan revisiones, especialmente a la baja. El presidente de la Fed, Jerome Powell, incluso ha expresado públicamente su “escepticismo” sobre estas cifras, que considera “sobreestimadas”. El candidato a su sucesión, Christopher Waller, actualmente miembro del comité ejecutivo de la Fed, ha llegado a afirmar que “el crecimiento del empleo probablemente se encuentre ahora cerca de cero”.

En estas condiciones, no es de extrañar que se reduzca el crecimiento de los salarios. El índice de salarios reales por hora aumentó un 0,8 % en un año en noviembre de 2025, según la BLS. En noviembre de 2024, este crecimiento fue del 1,4 %. Y la tendencia no es muy alentadora. Solo en el mes de noviembre, los salarios nominales apenas variaron (+0,1 %), mientras que los precios aumentaron un 0,2 %. En resumen, la dinámica salarial está despareciendo progresivamente.

Consumidores preocupados

No es de extrañar, pues, que los consumidores estén desanimados. En septiembre, última cifra disponible, se estancó el gasto real en consumo mensual. Y, desde entonces, la confianza de los hogares no ha dejado de disminuir. El índice de confianza del Conference Board de noviembre retrocedió en un mes 6,8 puntos, hasta situarse en 88,7 puntos, acercándose a su último mínimo registrado en abril. El componente “previsiones a seis meses” es el que se deteriora más rápidamente, cediendo 8,6 puntos en un mes hasta situarse en 63,2. El instituto recuerda que este componente lleva diez meses por debajo del nivel 80, es decir, prácticamente desde el regreso de Trump al poder. Y que este nivel 80 se considera a menudo un precursor de una futura recesión.

Otro índice, el de la Universidad de Michigan, se recuperó ligeramente en diciembre, aunque cayó un 28 % en un año. No obstante, en diciembre, el índice de la situación actual volvió a retroceder, pasando de 51,1 a 50,7, su nivel más bajo desde que se inició esta investigación en 1978.

Queda la inflación. La última cifra publicada para noviembre parece tranquilizadora, con una inflación anual del 2,7 %, por debajo del 2,8 % de septiembre. Pero hay que ser cautelosos. En primer lugar, porque, como se ha dicho, la recopilación de datos se ha visto perturbada por el shutdown y las cifras publicadas el jueves 18 de diciembre no están corregidas por las variaciones estacionales, por lo que deben interpretarse con la mayor prudencia. Pero también porque estos índices no reflejan realmente los efectos sobre los presupuestos de los hogares.

En detalle, se puede observar que el precio de la energía está experimentando una clara aceleración. En septiembre, el aumento anual de los precios de la energía fue del 2,8 %; en noviembre, del 4,2 %. Todo ello con una presión especial sobre la electricidad, cuyo precio ha aumentado un 7,4 % en un año, frente al +5,1 % de septiembre. Una presión que se explica por el doble efecto de un invierno frío y un consumo en aumento con la instalación de centros de datos para la inteligencia artificial.

Lo que Joe Biden y los demócratas han aprendido a su costa es que, precisamente, una caída de la tasa de inflación no significa una mejora del nivel de vida. En un contexto de temor por sus puestos de trabajo y de presión sobre los salarios reales, de aumento de los precios de la electricidad, de las primas de seguro médico y de los alquileres, es decir, de los gastos fijos en general, la sensación de deterioro del nivel de vida es evidente.

El índice de precios distorsiona la realidad al incluir cada mes bienes cuya compra es puntual pero que, debido al aumento de su “calidad” estimada, se consideran más baratos en las estadísticas.

En resumen, hay que reconocer que los aranceles aduaneros no han provocado una subida de los precios. Esto se explica por varios factores. En primer lugar, los stocks en el primer trimestre fueron masivos y permitió vender bienes comprados a precios anteriores a los aranceles. En segundo lugar, la disminución de los salarios nominales y, en algunos casos, de los márgenes, permitió amortiguar parte del efecto inflacionista. Por último, se produjo una redistribución de las importaciones para evitar los aranceles más elevados.

Pero nada garantiza que las empresas no tengan que ajustar al alza sus precios en el futuro. Y, sobre todo, la inflación no lo dice todo sobre el nivel de vida de los hogares.

Porque son precisamente los más vulnerables los más afectados por los efectos del crecimiento en K. Son ellos los que se ven más afectados por la ralentización del empleo y los salarios. Prueba de ello es que la tasa de desempleo entre la población negra, una de las más pobres del país, ha pasado en un año del 6,4 % al 8,3 %. Y según la Fed de Atlanta, los salarios del 25 % menos remunerado aumentaron un 3,7 % en un año, frente al 4,2 % del conjunto de la población y el 4,4 % del 25 % mejor remunerado. Se trata de un cambio de tendencia claro con respecto a principios de la década de 2020.

Y los efectos de la ley One Big Beautiful Bill Act, aprobada por el Congreso a petición de Trump, ejercerán una presión adicional al dificultar el acceso a la ayuda alimentaria y sanitaria. No es de extrañar, pues, que los peor pagados sean también los menos optimistas sobre el futuro, según la encuesta del Conference Board.

De hecho, el crecimiento en K de Estados Unidos conduce, en general, a un debilitamiento moderado del crecimiento. Las previsiones de la Fed de Nueva York para la evolución del PIB del cuarto trimestre apuntan a un aumento del 0,4 % en el trimestre. Se trata de un ritmo especialmente bajo, sobre todo si se tiene en cuenta que existe una burbuja especulativa sobre la IA.

Si bien es difícil tomar el pulso exacto de la economía estadounidense, la voluntad de Trump de retomar el control sobre este tema, que le había hecho ganar hace un año, no engaña a nadie. En Estados Unidos existe un malestar persistente en la sociedad al que las gesticulaciones erráticas del nuevo presidente no son capaces de dar respuesta. Pero la respuesta mediante la negación y la huida hacia adelante podría no ser suficiente para escapar al destino de su predecesor.

Cifras inciertas y bajo vigilancia

El shutdown del Gobierno detuvo la recopilación de datos durante el mes de octubre. Las cifras publicadas a principios de diciembre se han elaborado a pesar de que parte de este mes de diciembre se ha visto afectado por esa circunstancia. Las revisiones estadísticas, ya habituales y generalizadas, serán sin duda importantes en los próximos meses.

Mientras tanto, los datos de crecimiento del segundo semestre también parecen inciertos. Estados Unidos aún no ha publicado la cifra de crecimiento del tercer trimestre, entre julio y septiembre, mientras que en Europa, por ejemplo, esos datos se conocen desde finales de octubre.

Más allá de los escándalos de Trump: las políticas contra las mujeres en Estados Unidos que tienen que preocuparnos Ver más

A esto se suma la duda sobre la fiabilidad de las cifras. En el PIB del segundo trimestre, por ejemplo, las revisiones han sido muy importantes. Así, el gasto de los hogares se revisó al alza en 1,1 puntos en cómputo anual (es decir, 0,3 puntos en el trimestre) entre la primera y la tercera publicación. El crecimiento del PIB, por su parte, se revisó al alza en 0,8 puntos, hasta el 3,8 % en cómputo anual, es decir, 0,2 puntos más solo en el trimestre. Donald Trump despidió sin miramientos a la responsable de las estadísticas de empleo, pero los datos estadounidenses deben ser objeto de mayor desconfianza que nunca.

Traducción de Miguel López