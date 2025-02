Por último, hay que señalar el fracaso total de la estrategia de la derecha alemana , y en particular de Friedrich Merz, pero también del dirigente liberal Christian Lindner, de entrar en el terreno de la extrema derecha para "conducir" a su electorado hacia la derecha tradicional. Lo que ocurrió fue precisamente lo contrario. Al centrar la mayor parte de la campaña en los temas de la inmigración y la "burocracia" , la derecha alemana ha creado una campaña ideal para la extrema derecha, que ha visto presentados sus temas favoritos.

Sin embargo, el partido obtuvo el primer puesto en dos distritos electorales del oeste en cuanto a votos de lista: en Kaiserslautern y Gelsenkirchen, dos bastiones tradicionales del SPD donde la AfD lidera con el 25,9% y el 24,7% respectivamente. Cabe señalar que en este caso el SPD mantiene, no obstante, su ventaja en el voto directo, lo que significa que una parte importante de los electores ha dividido su voto: votando por el candidato local del SPD al que pueden adherirse para el mandato directo, pero eligiendo otro partido para el voto de lista.

Pero la AfD no habría logrado su avance histórico sin mejorar su presencia en Occidente. Es real allí, especialmente en el sur. En el Sarre, la AfD obtuvo incluso mejores resultados que a nivel nacional, con un 21,6%. El partido también superó el 20% en Renania-Palatinado (20,1%) y se acercó a él en Baden-Württemberg (19,8%) y Baviera (19%). Sin embargo, en todas partes la AfD se queda atrás respecto a la CDU o la CSU.

Se plantean aquí preocupaciones que responden a una identidad particular de los habitantes de la antigua RDA: una forma de proximidad a Rusia y un deseo de afirmarse en la identidad alemana frente a los inmigrantes. También hay que destacar que el rechazo del antiguo régimen soviético que se definía como "antifascista" conduce a una forma de banalización de los discursos de la AfD que, en el Este, apenas oculta sus referencias nazis, como su líder en Turingia , Björn Hocke.

En regiones en las que las afiliaciones partidarias han fluctuado durante mucho tiempo y donde el atractivo de la izquierda como heredera del partido socialista dominante de la ex RDA, el SED, está disminuyendo drásticamente, la AfD puede contar ahora con una base local extremadamente fuerte . Fuera de Berlín, donde la AfD es relativamente débil y sólo obtiene el 15% de los votos, el partido ha ganado todos los mandatos directos menos tres en la antigua RDA (dos para Die Linke y uno para el Partido Socialdemócrata de Alemania, SPD). En la votación de lista sólo se le escaparon dos distritos electorales (uno para la CDU y otro para Die Linke).

Matemáticamente, el aumento de la participación benefició inicialmente a la extrema derecha. La CDU/CSU sólo recuperó 900.000 abstencionistas respecto a 2021, es decir, la mitad. En un contexto mediático en el que la inmigración fue central, muchos alemanes abandonaron su abstención para votar a la AfD en lugar de a la CDU/CSU. Es más, si estos votantes dudaban de la política, seguramente se sentían tentados a votar por el partido que consideraban más opuesto al "sistema".

La segunda fuente de votos más importante para la AfD son los votantes de derecha de 2021 Nada menos que un millón de votantes de la CDU/CSU eligieron esta vez por la AfD, a lo que hay que añadir 900.000 votantes del FDP. En otras palabras, una parte del electorado "natural" de Friedrich Merz decidió darle la espalda, a pesar de su superioridad en materia de inmigración. Para esta gente, la prioridad dada a este tema por la derecha presupone naturalmente un voto a favor de la extrema derecha que fue la primera en prosperar en este tema.

Aunque el SPD perdió 700.000 votantes frente a la AfD, sobre todo entre las clases más pobres y los trabajadores, la mayor parte del electorado de extrema derecha no proviene de la izquierda: es un electorado extremadamente leal o un electorado de derecha obsesionado con cuestiones de identidad. En el lado izquierdo, las pérdidas del SPD se dieron principalmente en favor de la CDU/CSU, con 1,8 millones de votos, mientras que los Verdes perdieron 700.000 votantes de un total de un millón en favor de Die Linke.

Si bien los avances de la AfD son generales, se dirigen a un electorado masculino más bien rural y muy derechista. Por otra parte, siempre es útil recordar que este partido es objeto de un rechazo masivo por parte de la población. El 75% de los encuestados por Infratest dimap considera que la AfD "no se ha alejado lo suficiente de las posiciones de extrema derecha". Pero no hay que olvidar que este rechazo (que baja 3 puntos respecto a 2021) es frágil y no impidió que este partido se convirtiera el domingo en el segundo partido en Alemania.