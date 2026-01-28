La borrasca Kristin provoca cortes de electricidad en Andalucía y daños materiales en Extremadura

Caídas de árboles y objetos, daños en inmuebles, interrupciones en el suministro eléctrico y telefónico, y cortes de carreteras son algunos de los efectos de la borrasca Kristin a su paso por Extremadura y Andalucía. El temporal, especialmente las fuertes rachas de viento y la caída de árboles, mantiene sin electricidad a 170.000 afectados en diferentes provincias de Andalucía y condiciona la circulación en numerosas carreteras de la región.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha ofrecido estos datos y ha reiterado el llamamiento a la "máxima precaución" antes las alertas amarilla, naranja y roja activas en diferentes provincias andaluzas. Fernández ha lamentado la muerte este martes de una joven de 30 años en Torremolinos (Málaga) y las lesiones de otra víctima de una borrasca que afecta a toda Andalucía.

Ha recalcado que preocupa especialmente la situación por fuertes rachas de viento y por lluvia en el área de Los Vélez y Almanzora, comarcas de Almería que registran rachas de viento de hasta 130 kilómetros por hora.

El delegado del Gobierno ha destacado, entre las incidencias del temporal, que permanece cerrado el tránsito naviero en el Estrecho y los 170.000 afectados que permanecen sin suministro eléctrico en diferentes provincias por el viento o la caída de postes. Ha adelantado que la compañía encargada del suministro está haciendo las tareas de reposición necesarias para recuperar la normalidad cuanto antes.

Daños y cortes de líneas telefónicas en Extremadura

La fuertes lluvias en Extremadura han llevado a activar la fase de emergencia del Plan Especial de Protección Civil de Riesgo de Inundaciones (INUNCAEX) en situación operativa 0 y suspender las clases educativas este miércoles. Es una primera evaluación de los daños provocados por el temporal, que ha golpeado de lleno a Extremadura con abundantes lluvias, como los 31.2 l/m2 acumulados en Hervás (Cáceres), y fuertes vientos, que han alcanzado los 108 km/h en Fuente de Cantos (Badajoz).

El Centro de Urgencias y Emergencias 112 ha informado de que se están produciendo cortes de líneas telefónicas en diversos puntos de la región, como el norte de Cáceres, la Campiña Sur y la Serena, y ha recordado que, en caso de imposibilidad de contactar con los servicios sanitarios, se llame al 112. A ellos se suman breves interrupciones en el suministro eléctrico que se han sufrido en algunos barrios de municipios como Mérida y Cáceres.

En la capital extremeña, desde primeras horas operarios trabajan en la retirada de árboles caídos en diversos puntos de la ciudad, como en la calle Graciano junto a la Alcazaba.

Se han visto también daños en viviendas, como en la calle Calvario, donde se han desprendido varios paneles tipo sandwich de algún tejado invadiendo la vía pública y cayendo sobre algunos de los vehículos estacionados.

El fuerte viento ha provocado también daños en inmuebles, como en un conocido centro de música de la ciudad cerca de la plaza de toros, una de cuyas fachadas ha caído parcialmente. La retirada de objetos de diversa naturaleza también marca la jornada en Mérida, donde el Ayuntamiento ofrecerá un primer balance de la situación "cuando amaine el viento".

Nivel rojo por la crecida del río Guadalquivir en Villanueva de la Reina (Jáen)

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha establecido nivel rojo de emergencia por la crecida del río Guadalquivir a su paso por Villanueva de la Reina (Jaén), mientras que se mantiene el nivel amarillo en otros cuatro puntos de la cuenca donde también hay riesgo de desbordamientos.

A primera hora de esta mañana el Guadalquivir presentaba un caudal de 261,94 metros cúbicos por segundo y alcanzaba un nivel de 5,03 metros, muy cerca del límite del puente existente en Villanueva de la Reina.

Fuentes municipales han señalado que la situación está estabilizada aunque si continúan las precipitaciones se teme por anegaciones en las zonas de cultivo del término municipal.

Según la información del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la cuenca del Guadalquivir, hay otros cuatro puntos con nivel amarillo de emergencia por el elevado caudal de los ríos.

Suspendidas las clases en 77 municipios andaluces

Las clases están suspendidas en 77 municipios de la comunidad, con aviso rojo por viento en Valle del Almanzora y Los Vélez en Almería, y naranjas y amarillos por viento, lluvia y fenómenos costeros en el resto, tras el paso de la borrasca.

La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), a través de la cuenta oficial del 112, ha pedido que se extreme la prudencia, que se eviten desplazamientos y zonas arboladas, espacios próximos a cornisas y otros elementos del mobiliario urbano que se puedan desprender.

Alerta roja por fuerte viento en comarcas extremeñas

También fuera de Andalucía, el frente asociado a la borrasca Kristin ha obligado a elevar la alerta de peligrosidad a nivel rojo en las comarcas extremeñas de Villuercas y Montánchez, así como en la Meseta cacereña, zonas donde Protección Civil y los Centros de Coordinación de Emergencias han enviado un mensaje de alerta a los teléfonos móviles de la ciudadanía.

Dicha alerta por nivel rojo -peligro extraordinario- es por la previsión de rachas de viento de hasta 130 kilómetros por hora, a las que se suman las intensas precipitaciones en esta comunidad autónoma, principalmente en el norte de la provincia de Cáceres.

En el municipio cacereño de Brozas, las rachas de viento han alcanzado los 150 kilómetros por hora mientras que en Cañaveral y Jaraicejo, también en esta provincia, se han sobrepasado los 110 kilómetros por hora.